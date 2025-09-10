Nữ diễn viên Việt đã xinh mê mẩn còn có style chuẩn nàng thơ

Showbiz Việt có không ít mỹ nhân mặc đẹp. Họ có thể theo đuổi phong cách khác nhau, nhưng đều mang đến cho chị em những ý tưởng diện đồ đa dạng, chuẩn sành điệu. Bên cạnh những người đẹp rất quen thuộc như Tăng Thanh Hà, Phạm Thanh Hằng, Phương Khánh… Vbiz còn có một mỹ nhân sở hữu phong cách tựa nàng thơ nhưng cũng chẳng kém phần trẻ trung, ngọt ngào, đó là diễn viên Minh Trang.

Nữ diễn viên Minh Trang sinh năm 1995, từng là hot girl của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn trong các bộ phim như Tình khúc Bạch Dương, Tháng 5 để dành, Cây táo nở hoa… Trên trang cá nhân, Minh Trang thường xuyên cập nhật những outfit thường ngày và bộ nào cũng đẹp, khiến ai ngắm cũng muốn học theo.

Họa tiết chấm bi là xu hướng đang rất thịnh hành, và Minh Trang gợi ý cách đơn giản để chinh phục kiểu họa tiết này. Nữ diễn viên chọn chân váy ngắn chấm bi mini vừa hiện đại, vừa nữ tính. Sự kết hợp giữa chân váy chấm bi mini và áo sơ mi trắng oversized tạo nên bộ cánh trang nhã, thanh lịch nhưng vẫn hack tuổi hiệu quả. Tổng thể thêm nổi bật nhờ vòng cổ hạt cườm.

Áo blouse tay bồng là bảo chứng cho vẻ ngoài nữ tính, ngọt ngào. Minh Trang đã tăng độ tươi trẻ cho outfit bằng cách kết hợp item này với quần jeans ống suông. 2 món thời trang tưởng như đối lập này lại mix với nhau rất ăn ý. Để hoàn thiện vẻ sang xịn mịn cho tổng thể, Minh Trang đã đeo một chiếc túi xách màu nâu.

Yêu thích phong cách năng động, chị em hãy tham khảo công thức diện đồ trên của Minh Trang. Combo áo hai dây, sơ mi kẻ sọc và quần short trắng không chỉ tạo nên bộ cánh trẻ trung, mà còn mang tới cho người mặc nét trang nhã, nữ tính. Đôi giày sneaker trắng là mảnh ghép hoàn hảo của bộ đồ.

Thêm một set đồ chấm bi siêu xinh mà chị em nên học hỏi từ Minh Trang. Cô kết hợp áo yếm chấm bi với quần jeans xanh ống suông, và có được bộ cánh nữ tính xen lẫn vẻ bụi bặm, đồng thời phảng phất nét retro. Tổng thể trang phục càng thêm cuốn hút nhờ những mảnh ghép như thắt lưng da màu trung tính, giày mary jane màu nâu.

Minh Trang luôn khéo léo cân bằng giữa nét nữ tính và cá tính. Set đồ gồm áo ren và quần trắng ống suông của Minh Trang toát lên sự gợi cảm, nhưng cũng không kém phần phóng khoáng, thời thượng. Túi lưới hay dây lưng đều là những lựa chọn hợp lý để tăng sức hút cho bộ đồ. Minh Trang còn thể hiện gu thẩm mỹ tốt qua cách chọn kiểu tóc. Style tóc kẹp càng cua mà cô chọn ăn nhập hoàn hảo với bộ đồ phóng khoáng.

Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, chị em nên áp dụng ngay ý tưởng diện đồ của Minh Trang. Sự kết hợp giữa áo len cộc tay và quần kẻ tạo nên bộ cánh rất sang trọng, nhưng cũng không kém phần trang nhã. Chiếc khăn quàng mảnh không hề là món phụ kiện thừa, mà góp phần tăng độ yêu kiều, sang chảnh cho tổng thể.

Tiếp tục là một set trang phục siêu hợp với khoảng thời gian cuối mùa thu. Nếu như áo thun trắng và chân váy ngắn có sự trẻ trung, năng động thì áo cardigan mỏng, dài tay lại tạo điểm nhấn nữ tính, dịu dàng cho tổng thể. Tổng thể trang phục càng thêm nổi bật, quyến rũ nhờ đôi giày mary jane và túi xách màu đỏ.

Áo trễ vai họa tiết và quần trắng ống suông đã tạo nên bộ cánh vừa hài hòa, vừa nổi bật. Thiết kế áo ôm dáng đóng vai trò hack chiều cao và tạo độ gọn gàng cho tổng thể. Đôi giày sneaker trắng là lựa chọn không thể lý tưởng hơn.

Diện một chiếc áo blazer cộc tay màu hồng nhưng outfit của Minh Trang không hề tạo cảm giác sến. Nữ diễn viên đã khéo léo kết hợp áo blazer màu nổi với áo và quần ống suông trắng. Cách kết hợp này tạo nên bộ cánh vừa ngọt ngào, vừa nữ tính.

Diện bộ cánh toàn tông màu trắng, Minh Trang vẫn rất nổi bật. Điểm nhấn của outfit chính là áo gile dây buộc giúp tôn lên nét quyến rũ, nữ tính của người mặc. Để không làm giảm sự hài hòa của tổng thể, Minh Trang đeo túi xách màu trắng.

Ảnh: Sưu tầm