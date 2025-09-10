Sự thông minh của Thiều Bảo Trâm khi theo đuổi quiet luxury

Phong cách xa xỉ thầm lặng với những món đồ không logo đang là xu hướng bao trùm cả ngành mốt. Từ những thương hiệu đặc biệt cao cấp có tuổi đời lâu năm như Loro Piana, Brunello Cucinelli... cho đến fast fashion brand như Zara, ở phân khúc nào những người tiêu dùng sành điệu đều có thể hưởng ứng thẩm mỹ quiet luxury nếu muốn. Tủ đồ của dàn sao Vbiz ở thời điểm hiện tại cũng là bức tranh phong phú để khán giả có thể tham khảo, nhất là giai đoạn Thu Đông này vốn đã vô cùng hoà hợp với bảng màu và chất liệu thường thấy của phong cách nói trên.

Ở những bài đăng mới nhất, Thiều Bảo Trâm vừa cập nhật chuyến du hí ở Đài Loan (Trung Quốc). Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ toát lên khí chất sang trọng, đặc biệt gây chú ý với những item da lộn, có tone nâu trầm ấm. Những thiết kế không logo, hay dấu hiệu nhận biết của Massimo Dutti được Thiều Bảo Trâm lựa chọn phần lớn trong những outfit này, làm nên sức hút không kém cho nữ ca sĩ so với loạt hàng hiệu nổi bật thường thấy.

Đôi loafer da lộn của Massimo Dutti được Thiều Bảo Trâm lựa chọn phối màu be nhã nhặn. Với mức giá 3,5 triệu đồng, đây là một lựa chọn phổ thông dễ tiếp cận cho số đông, so với những đôi Summer Walk của Loro Piana có giá gần 30 triệu đồng có thiết kế tương tự.

Mẫu loafer giá gần 3,5 triệu của Massimo Dutti...

... không khác gì mẫu loafer gần 30 triệu đồng của Loro Piana.

Thiều Bảo Trâm phối ton sur ton giày loafer và túi có cùng tone màu và chất liệu. Mẫu túi nữ ca sĩ lựa chọn cũng của Massimo Dutti - là một thiết kế mới ra mắt của brand thuộc lookbook tháng 3/2025.

Thiều Bảo Trâm có vẻ là một fan bự của Massimo Dutti, một mẫu túi khác của thương hiệu này có giá 8,3 triệu đồng cũng được cô mang theo trong chuyến đi, làm điểm nhấn cho set đồ trung tính.

Massimo Dutti là thương hiệu thời trang Tây Ban Nha ra đời năm 1985, có trụ sở chính tại Tây Ban Nha. Năm 1991, thương hiệu chính thức được tập đoàn Inditex (ông lớn đứng sau Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius…) mua lại.

Ban đầu, Massimo Dutti chỉ tập trung vào thời trang nam nhưng đến năm 1995, hãng mở rộng sang dòng sản phẩm nữ, đa dạng từ trang phục công sở đến phong cách casual hiện đại. Đây cũng là bước ngoặt giúp Massimo Dutti trở thành thương hiệu mang tính toàn cầu, hiện diện mạnh mẽ ở châu Âu, châu Á và Mỹ, đặc biệt đang mở rộng nhanh tại Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Trong suốt gần 40 năm, Massimo Dutti duy trì điểm mạnh của mình là những thiết kế thanh lịch, tinh tế, thoải mái tối đa nhưng vẫn vô cùng sang trọng. Trong bối cảnh quiet luxury đang trở thành xu hướng toàn cầu, Massimo Dutti nổi bật như lựa chọn xa xỉ trong tầm với mang đến cảm giác tương tự nhưng với chi phí dễ tiếp cận hơn nhiều.

Sự kết hợp giữa chất lượng, thiết kế vượt thời gian và chiến lược "tối giản, tinh tế" giúp thương hiệu này ngày càng trở thành lựa chọn số một của tầng lớp trung lưu, thượng lưu mới, những người muốn mặc đẹp một cách thầm lặng.

Nếu bạn yêu thích tinh thần tối giản của The Row, Jil Sander, Alaïa hay Bottega Veneta, nhưng chưa muốn đầu tư mức giá xa xỉ, Massimo Dutti chính là lựa chọn vô cùng hợp lý. Thương hiệu này ghi dấu ấn bằng những thiết kế đường cắt gọn gàng, bảng màu trung tính, và phom dáng chuẩn mực, chính là chìa khoá của quiet luxury.

"Người chị em" cao cấp của Zara có mức giá trung bình khoảng 12 triệu đồng cho các mẫu áo khoác da, từ 4 - 12 triệu cho túi xách và 3,5 - 7,5 triệu cho giày dép.



