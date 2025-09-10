Phụ nữ trên 40 tuổi chỉ cần đúng 4 đôi giày bệt trong mùa thu này

Giày dép luôn là một phần mà chị em không thể xem nhẹ khi xây dựng phong cách. Những đôi giày được lựa chọn hợp lý mang đến nhiều công dụng hơn chị em tưởng. Giày đẹp sẽ giúp tổng thể trang phục thêm tinh tế, sang trọng, thậm chí còn hack tuổi cả outfit. Ngoài ra, giày đẹp còn tôn dáng hiệu quả. Chị em cũng chưa cần chọn giày cao gót. Một số đôi giày bệt rất đáng sắm cho tủ đồ vì tạo cảm giác thoải mái, đi cả ngày không sợ đau chân.

Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, 4 đôi giày bệt sau đây là lựa chọn hoàn hảo:

Giày búp bê mũi tròn

Giày búp bê là bảo chứng cho vẻ ngoài nữ tính, ngọt ngào. Bên cạnh đó, giày búp bê còn mang tới hiệu quả hack tuổi. Mẫu giày này cũng rất phù hợp với các quý cô trên 40 tuổi nhờ nét dịu dàng, trang nhã.

Nếu như giày búp bê màu trung tính giúp cân bằng tổng thể trang phục, kết hợp với outfit nào cũng hợp thì phiên bản mang màu sắc nổi bật sẽ tạo điểm nhấn cho những bộ cánh đơn giản. Giày búp bê đậm chất nữ tính và mẫu giày này không chỉ ăn nhập với váy liền, mà còn hài hòa với set quần jeans năng động, cá tính.

Giày loafer

Ưu điểm của giày loafer là sự thanh lịch xen lẫn nét cá tính. Mẫu giày này không hề lạc điệu với phong cách trang nhã mà phụ nữ trên 40 tuổi thường theo đuổi. Lựa chọn cơ bản nhất vẫn luôn là loafer màu đen. Sự xuất hiện của đôi giày này giúp nâng cấp vẻ sang xịn mịn cho tổng thể.

Bên cạnh giày loafer màu đen, các quý cô 40+ có thể làm mới style với giày loafer màu trắng, be, xám hoặc nâu. Giày loafer chỉn chu, thanh lịch, dễ dàng kết hợp cùng trang phục công sở lẫn bộ cánh dạo phố.

Sandal

Chị em có thể diện sandal trong nhiều mùa trong năm, bao gồm cả mùa thu dịu dàng, mát mẻ. Mẫu giày dép này tạo sự thoải mái khi đi, mang đến nét trẻ trung nhưng cũng chẳng kém phần thanh lịch. Do đó, sandal phù hợp với những quý cô trên 40 tuổi.

Sandal có vô vàn biến tấu để phụ nữ trên 40 tuổi lựa chọn. Để không phải suy nghĩ nhiều trong khoản phối màu sắc, các quý cô trên 40 tuổi nên ưu tiên sandal màu trung tính như nâu hoặc đen. Sandal thường có phần đế thấp, các quý cô hãy mặc trang phục dài trên mắt cá chân hoặc đồ ngắn để tránh bị "dìm" dáng.

Giày sneaker

Giày thể thao là món thời trang rất trẻ trung, năng động. Mẫu giày này tạo cảm giác thoải mái, êm chân. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của giày thể thao còn giúp bộ cánh thêm sành điệu. Sneaker trắng là mẫu giày phù hợp nhất với phụ nữ trên 40 tuổi vì tạo sự cân bằng cho tổng thể outfit, phù hợp với cả trang phục cá tính lẫn set đồ điệu đà, trang nhã.

Bên cạnh đó, các quý cô có thể chọn giày sneaker màu nổi bật, như giày đỏ là một ví dụ. Tông màu đỏ đang là xu hướng phổ biến và sneaker mang tông màu này sẽ giúp bộ cánh đơn giản nhất cũng trở nên nổi bật, cuốn hút hơn.

Ảnh: Sưu tầm