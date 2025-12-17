Thoát vị đĩa đệm nặng, người đàn ông 54 tuổi đi lại trở lại sau phẫu thuật nội soi cột sống

Thoát vị đĩa đệm là bệnh lý thường gặp, với các triệu chứng như đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân, tê bì, yếu cơ. Ở những trường hợp nặng, khối thoát vị có thể chèn ép rễ thần kinh nghiêm trọng, khiến người bệnh suy giảm khả năng vận động, thậm chí mất khả năng đi lại.

Tại Bệnh viện Bãi Cháy, các bác sĩ Khoa Thần kinh - Lồng ngực đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều trường hợp thoát vị đĩa đệm nặng bằng phẫu thuật nội soi cột sống. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân có thể đứng dậy và tự đi lại chỉ sau 2 ngày can thiệp.

Một trường hợp điển hình là bệnh nhân N.M.T. (54 tuổi, Hưng Yên). Trước khi nhập viện, bệnh nhân đau lưng dữ dội kéo dài khoảng 2 tháng, cơn đau lan xuống chân trái kèm tê bì, yếu cơ, khiến việc đi lại rất khó khăn, có thời điểm phải sử dụng xe lăn.

Tại Khoa Thần kinh - Lồng ngực, BSCKII Lê Triệu Linh, Phó Trưởng khoa, đã trực tiếp thăm khám và chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI). Kết quả cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng L4-L5 mức độ nặng, khối thoát vị lớn chèn ép rễ thần kinh, nguy cơ tổn thương thần kinh không hồi phục nếu không can thiệp kịp thời.

Theo các bác sĩ, trong trường hợp này, điều trị nội khoa không còn hiệu quả, phẫu thuật là chỉ định cần thiết nhằm giải ép rễ thần kinh và bảo tồn chức năng vận động.

Ca phẫu thuật được thực hiện bằng kỹ thuật nội soi cột sống một cổng - phương pháp ít xâm lấn, giúp tiếp cận chính xác vị trí tổn thương, hạn chế tổn thương mô lành. Sau gần 2 giờ phẫu thuật, khối thoát vị được lấy bỏ hoàn toàn, tình trạng bệnh nhân ổn định.

Chỉ sau 2 ngày, bệnh nhân đã có thể tự ngồi dậy, đứng lên và bước đi những bước đầu tiên, cơn đau gần như biến mất.

Các bác sĩ cho biết, bệnh lý cột sống, đặc biệt là thoát vị đĩa đệm, đang có xu hướng gia tăng ở người trong độ tuổi lao động do ngồi nhiều, ít vận động, lao động nặng hoặc sai tư thế. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng đóng vai trò quyết định trong hiệu quả điều trị.

Người dân được khuyến cáo duy trì tư thế đúng khi sinh hoạt, hạn chế mang vác nặng, tập luyện tăng cường cơ lưng - cơ bụng và đi khám sớm khi có các dấu hiệu đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân hoặc yếu cơ để tránh biến chứng nặng nề.