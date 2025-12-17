Quy tắc uống rượu của những người sống thọ nhất thế giới

Một nhà nghiên cứu đã tiết lộ rằng cư dân của các “Vùng Xanh” có thể thường xuyên tuân theo một nguyên tắc đơn giản khi uống rượu.

Costa Rica, Hy Lạp và Nhật Bản là những nơi sở hữu 3/6 “Vùng Xanh”, nơi người dân được cho là có khả năng sống đến 100 tuổi cao gấp 10 lần so với người dân tại Mỹ.

Trong khi các chiến lược như hạn chế lượng calo, chế độ ăn thiên về thực vật và ưu tiên các mối quan hệ gia đình rất phổ biến ở những khu vực này, thì việc nhắc đến rượu vang có thể khiến nhiều người ngạc nhiên.

Đáng chú ý, việc uống rượu “đều đặn” đặc biệt phổ biến ở các Vùng Xanh, với một số cư dân uống một hoặc hai ly mỗi ngày.

“Người dân ở nhiều Vùng Xanh đều uống rượu một cách vừa phải và thường xuyên,” nhà thám hiểm Vùng Xanh Dan Buettner từng viết, theo một bài báo của Mirror.

“Bí quyết là uống 1–2 ly mỗi ngày (tốt nhất là rượu vang Cannonau của Sardinia), cùng bạn bè và/hoặc khi ăn. Và bạn không thể dồn cả tuần rồi uống 14 ly vào thứ Bảy.”

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cùng nhiều cơ quan y tế khác cảnh báo về các rủi ro lâu dài của rượu, bao gồm tăng huyết áp, biến chứng gan, đột quỵ và nhiều loại ung thư, thì “chiến lược” này có vẻ gây bối rối.

Tuy nhiên, tiến sĩ Gareth Nye (@dr.gareth.nye), giảng viên Khoa học Y sinh tại Đại học Salford, Anh, nói với Mirror rằng rượu vang đỏ có thể mang lại một số lợi ích nhất định nếu được tiêu thụ điều độ.

Ông cho biết: “Rượu vang đỏ chứa một hợp chất hóa học gọi là resveratrol. Đây là một hợp chất thực vật được cho là có đặc tính chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, và ở người lớn tuổi, khả năng bảo vệ tế bào này bị suy giảm.”

“Một số nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào bằng cách giảm viêm, từ đó giúp con người sống lâu hơn. [Nghiên cứu] cũng cho thấy resveratrol có thể làm giảm huyết áp và kiểm soát cholesterol bằng cách tăng HDL hay còn gọi là cholesterol ‘tốt’.”

“Nhưng rượu không phải là thành phần bắt buộc trong chế độ ăn, và những tác động tương tự có thể đạt được thông qua việc ăn nhiều trái cây và rau củ, trong khi các rủi ro gây hại từ rượu vượt xa những lợi ích tiềm năng.”

Để tận dụng những lợi ích tiềm năng của rượu vang mà không gây hại cho sức khỏe, điều quan trọng là phải nhận biết thế nào là tiêu thụ quá mức. Các khuyến nghị tại Anh cho rằng nên giới hạn lượng rượu ở mức không quá 14 “đơn vị” mỗi tuần, và nên phân bổ trong ít nhất ba ngày.

Đặt trong bối cảnh cụ thể, theo NHS, 14 đơn vị tương đương khoảng sáu cốc bia 500 ml có nồng độ trung bình hoặc 10 ly rượu vang nhỏ có nồng độ thấp hơn. Năm 2024, chuyên gia dinh dưỡng Helen Bell của Help & Advice cũng nói với Mirror: “Vượt quá các giới hạn này có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh gan, tăng nguy cơ ung thư và các vấn đề tim mạch.”

“Tôi đã gặp những trường hợp mà mọi người tin rằng họ uống ở mức điều độ, nhưng sau đó nhận ra lượng tiêu thụ của mình cao hơn mức khuyến nghị, dẫn đến những tác động tiêu cực tới sức khỏe. Tôi luôn khuyên nên theo dõi lượng rượu tiêu thụ bằng cách hiểu rõ thế nào là một đơn vị cồn.”

“Việc phân bổ lượng uống trong cả tuần và có vài ngày không uống rượu có thể giúp giữ mức tiêu thụ trong giới hạn lành mạnh.”

Trong khi đó, tiến sĩ Nye bổ sung: “Không ai nên uống rượu vì lợi ích sức khỏe, điều độ luôn là yếu tố then chốt.”

“Lý tưởng nhất là uống càng ít rượu càng tốt, nếu bạn cảm thấy lượng rượu mình uống đã tăng theo thời gian hoặc bạn cảm thấy mình đang phụ thuộc vào rượu, thì bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp.”

Theo Express