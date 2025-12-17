Jane Fonda xuất hiện trong một tập podcast The Look do Michelle Obama dẫn chương trình, cùng với khách mời là Bethann Hardison và Jenna Lyons. Trong buổi trò chuyện đó, Fonda nói rõ rằng bà không hề sợ việc già đi hay sợ chết, nhưng bà sợ chết với những điều còn chưa trọn vẹn - điều mà bà từng chứng kiến ở cha mình - diễn viên lừng danh Henry Fonda đã ra đi mang theo nhiều hối tiếc trong lòng.

Bà nói rằng cột mốc 60 tuổi là lúc bà phải suy nghĩ lại về cách mình muốn sống nốt quãng đời còn lại mà không nuối tiếc. Và quan điểm này đã đồng hành với bà hơn ba thập kỷ.

"Tôi chưa bao giờ sợ già hay sợ chết. Nhưng khi bước sang tuổi 60, tôi bắt đầu nghĩ: Đây là khúc kết của đời mình. Và tôi không biết phải sống thế nào cho trọn vẹn phần đời còn lại", bà nói.

Bước ngoặt ở tuổi 60: Sống để không còn hối tiếc

Fonda chia sẻ rằng tuổi 60 là lúc bà nhìn lại quãng đời đã qua và quyết tâm chọn cách sống sao cho không để lại hối tiếc vào cuối đời. Chính suy nghĩ này đã định hướng cho bà hơn ba thập kỷ qua. Bà nói nỗi sợ duy nhất không phải là tuổi tác hay sự yếu đi của thể xác, mà là cái chết với tâm hồn còn chất chứa điều chưa làm xong - điều bà đã chứng kiến ở cha mình. Điều đó thôi thúc bà sống mỗi ngày có ý nghĩa, suy nghĩ kỹ về những điều mình muốn làm, và giải quyết các mối quan hệ, cảm xúc còn dang dở.

"Nếu bạn không muốn chết với nhiều hối tiếc, thì bạn phải sống phần đời còn lại một cách thật trọn vẹn" , bà cho biết. Và để sống không hối tiếc, từ sau tuổi 60, bà đã rất chú ý đến những điều sau:

Hưởng niềm vui tuổi già

Fonda nói rằng có những điều khiến bà ngạc nhiên và biết ơn khi càng lớn tuổi:. Chẳng hạn như: Bà cảm thấy tâm hồn cân bằng hơn, trọn vẹn hơn, và hạnh phúc hơn so với trước đây.

Bà nói rằng ở tuổi này, bà không muốn quay lại với bất cứ giai đoạn nào trong đời mình. Bà thấy mình rất hạnh phúc và độc thân, cuộc sống hiện tại mang đến cho bà cảm giác "trọn vẹn và vui vẻ".

Chăm sóc cơ thể để sống trọn vẹn

Sống mà không hối tiếc, theo Jane Fonda, cũng đồng nghĩa với việc chăm sóc sức khỏe thật tốt để giữ được chất lượng cuộc sống khi già.

Bà nói rằng thói quen tập luyện của mình vẫn duy trì đều đặn qua nhiều năm. Trước đây bà từng chạy bộ, nhưng giờ bà thích đi bộ, đặc biệt là đi bộ trong thiên nhiên, leo dốc, qua rừng núi... Đây là điều khiến cơ thể và tinh thần đều được hưởng lợi.

Bà cũng nói về tầm quan trọng của sức mạnh, sự linh hoạt và cân bằng, đặc biệt để duy trì độc lập trong các hoạt động hàng ngày, từ việc lên xuống xe, mang hành lý, cho đến bế cháu hay xoay người khi lái xe. Những việc này tưởng đơn giản nhưng nếu cơ thể yếu đi sẽ rất khó khăn.

Nhìn lại cuộc đời đầy thăng trầm

Trong cùng buổi trò chuyện, Fonda tiết lộ rằng trong quá khứ bà từng nghĩ rằng sẽ không sống tới 30 tuổi do những khó khăn tâm lý tuổi trẻ. Mẹ bà qua đời khi bà 12 tuổi, điều khiến tuổi thơ của bà thiếu vắng tình yêu và nhiều khoảng tối riêng tư. Bà từng nói rằng lúc đó bà tin mình sẽ chết sớm vì cảm giác cô đơn hoặc những cám dỗ của cuộc sống - điều khiến việc hiện nay gần 88 tuổi vẫn còn khỏe mạnh khiến bà ngạc nhiên và biết ơn.

Hạnh phúc của tuổi già: khi con người thôi chạy và bắt đầu ở lại

Có một kiểu hạnh phúc chỉ xuất hiện khi con người đã đi đủ xa trong đời - khi không còn phải chứng minh mình là ai, không cần sống để làm vừa lòng ánh nhìn của người khác. Ở tuổi ấy, thời gian không còn là kẻ đuổi bắt, mà trở thành người bạn đồng hành thầm lặng.

Jane Fonda nói bà không sợ già. Có lẽ vì bà hiểu rằng già đi không phải là mất mát, mà là sự gạn lọc. Gạn đi những lo âu thừa thãi, những kỳ vọng không thuộc về mình, những mối quan hệ chỉ tồn tại vì thói quen. Để rồi thứ còn lại là sự an yên - thứ mà khi còn trẻ, con người thường lầm tưởng có thể mua được bằng thành công.

Khi về già, hạnh phúc không còn nằm ở việc có thêm, mà ở việc không còn cần thêm. Không cần quá nhiều lời khen. Không cần đứng giữa đám đông. Không cần chạy theo nhịp sống vội vã. Chỉ cần một cơ thể đủ khỏe để tự bước đi, một tâm trí đủ tĩnh để biết mình đang sống, và một trái tim đủ đầy để không mang theo hối tiếc.

Người hạnh phúc khi về già là người đã kịp làm hòa với chính mình. Với những sai lầm từng có. Với những điều không thể quay lại. Với cả những mất mát không bao giờ bù đắp được. Họ không cố quên quá khứ, chỉ là không còn bị quá khứ kéo ngược về sau.

Có lẽ vì vậy, tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ hơn là bước vào tuổi già với một đời sống dang dở - khi thân thể đã mỏi mà tâm hồn vẫn còn nặng. Jane Fonda chọn cách sống sao cho ngày kết thúc, nếu có đến, cũng đến trong sự nhẹ nhõm.

Và đó có lẽ là định nghĩa giản dị nhất của hạnh phúc khi về già: Được sống chậm, sống thật, và sống mà không cần chạy trốn khỏi chính mình.