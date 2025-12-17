Người đàn ông ngứa ngáy vùng kín, vừa cởi quần ra, bác sĩ choáng váng vì… thứ bò lúc nhúc bên trong

Một bác sĩ tiết niệu tại Đài Loan (Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ lại một ca khám khiến chính ông cũng phải “đứng hình”. Bệnh nhân là một người đàn ông trung tuổi, từng điều trị rối loạn chức năng sinh lý và quay lại tái khám với lý do khá tế nhị là vùng kín ngứa ngáy kéo dài. Ông kể rằng trước đó, khi thân mật với bạn gái, đối phương nhận thấy có điều bất thường và khuyên ông nên sớm đi bệnh viện kiểm tra.

Ban đầu, bác sĩ còn tưởng bệnh nhân đang nói đùa. Thế nhưng khi người đàn ông cởi quần, cảnh tượng trước mắt khiến bác sĩ không khỏi choáng váng: trong đám lông mu là vô số ký sinh trùng đang bò qua bò lại, kèm theo rất nhiều trứng bám dày đặc, trông như những hạt tuyết màu trắng bạc. Bác sĩ mô tả vui rằng khung cảnh lúc đó chẳng khác nào “một thành phố động vật thu nhỏ”.

Theo bác sĩ, đây là trường hợp nhiễm rận mu , còn gọi là rận cua, một loại ký sinh trùng thường ký sinh ở những vùng có lông rậm rạp như lông mu, lông nách, đôi khi cả lông ngực. Chúng lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc thân mật, đặc biệt là quan hệ tình dục, ngoài ra còn có thể lan qua quần áo, khăn tắm hoặc ga giường dùng chung. Khi bám vào cơ thể người, rận mu hút máu và gây kích ứng da, khiến người bệnh ngứa dữ dội.

Những dấu hiệu thường gặp khi bị rận mu ký sinh gồm ngứa vùng sinh dục, cảm giác ngứa tăng rõ vào ban đêm; da xuất hiện mẩn đỏ, sẩn nhỏ, vết trầy xước hoặc thậm chí bầm xanh do phản ứng tại chỗ; trên quần lót có thể thấy những hạt nhỏ màu nâu đỏ giống gỉ sắt, thực chất là phân của rận; quan sát kỹ gốc lông mu có thể thấy trứng hình bầu dục màu nâu đỏ hoặc rỉ sắt; trong một số trường hợp nặng, có thể nhìn thấy rận đang di chuyển.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu xuất hiện tình trạng ngứa vùng kín kéo dài, kèm theo tổn thương da bất thường, người bệnh không nên chủ quan hay e ngại mà cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị đúng cách. Đồng thời, cần chú ý vệ sinh cá nhân, tránh dùng chung đồ dùng cá nhân và đảm bảo an toàn trong quan hệ tình dục để hạn chế nguy cơ lây lan các bệnh lây truyền qua đường tình dục và ký sinh trùng.

