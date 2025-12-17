Rau rẻ bèo “quét sạch mỡ máu”, từ lá đến rễ đều là thuốc quý

Loại rau rẻ tiền "quét sạch mỡ máu"

Mùi tàu - loại rau gia vị quen thuộc, chỉ vài nghìn đồng một nắm ngoài chợ lại được giới chuyên môn đánh giá cao vì những lợi ích vượt xa vẻ ngoài dân dã. Nếu biết dùng đúng cách, loại rau này có thể giúp dịu dạ dày, làm lành tổn thương niêm mạc, kích thích tiêu hóa và hỗ trợ giấc ngủ sâu.

Ảnh minh họa.

Theo y học cổ truyền, mùi tàu (còn gọi là ngò gai) có vị cay nhẹ, tính hơi ấm, quy vào kinh phế và tỳ, giúp hành khí, kiện tỳ, tiêu thực, tán hàn. Những người hay đầy trướng, ăn không tiêu, nặng ngực, mệt mỏi do khí trệ rất hợp với loại rau này.

Theo kinh nghiệm điều trị của các thầy thuốc Đông y, mùi tàu có khả năng khơi thông khí trệ ở vùng tỳ, vị nơi đảm nhận chức năng tiêu hóa và chuyển hóa dinh dưỡng. Khi khí huyết lưu thông, cảm giác đầy hơi, ợ chua, tức ngực sẽ giảm rõ rệt; bụng nhẹ, người khỏe và tinh thần cũng thư thái hơn.

Ảnh minh họa.

Một nắm mùi tàu có thể làm ấm bụng, đặc biệt hữu ích với người tạng hàn, hay lạnh bụng, đau âm ỉ vùng thượng vị. Loại rau thơm này còn có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng cảm giác ngon miệng. Mùi tàu được thu hái quanh năm, toàn thân từ rễ, lá, quả cho đến hạt, đều có thể dùng làm thuốc.

Công dụng chữa bệnh của rau mùi tàu

Ngoài làm gia vị vào món ăn, với canh, cháo, món xào hay món hầm, chỉ nên cắt nhỏ và rắc mùi tàu sau khi tắt bếp. Cách này giúp giữ được tinh dầu thơm, hạn chế bay hơi hoạt chất, đồng thời làm ấm tỳ vị và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Mùi tàu còn rất nhiều công dụng khác như:

Ảnh minh họa.

Giúp trị sỏi thận: Mùi tàu được dân gian dùng để chữa bệnh sỏi thận rất hiệu quả và an toàn. Cụ thể, hơ lửa cho héo qua lá ngò gai, rồi sắc với nước theo công thức: đun 3 bát, giữ lại 1 bát. Nên uống 3 lần trong ngày và uống trước khi ăn.

Lưu ý, uống liên tục thời gian uống từ 7-9 ngày. Sau một thời gian, nếu là sỏi nhỏ thì có thể tự tiêu, còn sỏi to có thể bị đào thải ra khỏi cơ thể.

Giúp hạ cholesterol trong máu: Trong các bộ phận của rau ngò gai, thì hạt là phần chứa nhiều chất xơ, vì vậy những người bị cao huyết, mỡ máu có thể dùng hạt của nó để đun lấy nước uống. Công dụng của nó là làm sạch và hạ cholesterol trong máu rất hiệu quả.

Giúp trị cảm mạo: Lá mùi tàu tính ấm, vị cay tác dụng làm ra mồ hôi để đẩy các tà khí (phong hàn – gió lạnh) ra ngoài. Khi bị cảm mạo phong hàn (cảm lạnh) với các triệu chứng sợ lạnh, sợ gió, nhức đầu, nghẹt mũi, không ra mồ hôi, người ta thường dùng nước sắc lá mùi tàu (có thể phối hợp với kinh giới, tía tô) để uống hoặc nấu nước xông giúp ra được mồ hôi và hạ sốt.

Giúp kích thích tiêu hóa: Nước lá mùi tàu được dùng trong các trường hợp ăn uống khó tiêu, đầy bụng, chướng hơi. Uống một cốc nước ấm nấu từ lá mùi tàu có thể giúp giảm cảm giác ì ạch, khó chịu ở bụng. Cụ thể, dùng lá mùi tàu 50g, rửa sạch, sắc với 300ml nước đến khi còn 150ml. Chia uống 2-3 lần trong ngày.

Chữa hôi miện g: Hôi miệng khiến bạn mất tự tin khi đối diện với người khác, đây là tình trạng mà rất nhiều người gặp phải. Bạn có thể rửa sạch một nắm mùi tàu rồi đem đi đun sôi, cho thêm vài hạt muối, khuấy tan rồi dùng nước này để ngậm và súc miệng

Nên áp dụng đều đặn 3 lần/ngày. Sau 1 tuần miệng sẽ thơm tho, hết mùi hôi, nhưng vẫn nên duy trì thói quen này để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Những ai không nên ăn rau mùi tàu? Mùi tàu là một vị thuốc tốt, nhưng để tránh xảy ra những tác dụng không mong muốn khi sử dụng, cần lưu ý những điều sau: - Người đau dạ dày hay có tiền sử bị đau dạ dày nên cẩn thận khi sử dụng lá mùi tàu tươi. - Người mắc các chứng bệnh lý như hen phế quản, viêm phổi, gan hay phụ nữ trong thời kỳ mang thai nên hạn chế sử dụng rau mùi tàu. - Nếu thuộc tuýp người có cơ địa nhạy cảm, nên cẩn thận với tinh dầu của cây mùi tàu để tránh gặp tình trạng kích ứng trực tiếp trên da. - Không nên kết hợp rau mùi tàu với các loại thực phẩm giàu vitamin K, nội tạng động vật hay thịt lợn vì có thể gây chứng đầy bụng, khó tiêu... 3 cách ăn rau mùi tàu tốt nhất cho người sau tuổi 40. - Nấu canh mùi tàu với cá, thịt nạc, trứng. - Thái nhỏ, cho vào khi món ăn vừa tắt bếp. - Có thể đun nước mùi tàu uống ấm giúp tiêu hóa tốt hơn.

(theo suckhoedoisong, vietnamnet)