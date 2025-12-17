Tiểu Vỹ (Quảng Đông, Trung Quốc) giống như hình mẫu của một thanh niên nỗ lực. Anh lớn lên trong nghèo khó, rất tập trung học hành và luôn đạt thành tích tốt. Sau đó thi đỗ trường đại học danh tiếng rồi tự đi làm thêm nhiều việc cùng lúc để tự chi trả mọi chi phí. Ra trường thì chấp nhận công việc vất vả, đi lại xa xôi, chăm chỉ gấp mấy lần người khác. Sau 2 năm đi làm, sự nghiệp bắt đầu khởi sắc thì chẳng ngờ lại phát hiện mắc bệnh thận nặng.

Tiểu Vỹ kể lại, một buổi sáng thức dậy sau đêm nhậu với đối tác, anh bàng hoàng nhận thấy mình không thể đi tiểu nổi, kèm theo đau rát vùng bụng dưới và thắt lưng dữ dội. Phân vân mãi anh quyết định xin nghỉ và tự bắt taxi đến bệnh viện. Những tưởng là "dư âm" do uống quá nhiều rượu nhưng bác sĩ lại nói thận anh đã "gần như hỏng".

Ảnh minh họa

Cụ thể, thận của anh đã bị teo khá nhiều, suy thận chuyển sang giai đoạn nặng (nhiễm độc niệu) với nồng độ creatinine huyết thanh cao gấp 10 lần so với giá trị bình thường. Bác sĩ điều trị đau xót thông báo: Chức năng thận của Tiểu Vỹ đã gần như hỏng hoàn toàn, anh sẽ phải đối mặt với việc lọc máu cả đời hoặc ghép thận.

Chàng trai trẻ òa khóc nức nở như một đứa trẻ, chẳng còn tâm trí quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. Anh mới 24 tuổi, ở độ tuổi sung mãn nhất của nam giới, sắp được thăng chức lên trưởng nhóm, mãi mới có dũng khí theo đuổi một cô gái sau 24 năm trời độc thân. Thế mà tin dữ này như làm sụp đổ tất cả.

2 thói quen "phá thận" nhiều người trẻ, nhất là nam giới hay làm

Bác sĩ điều trị cho biết, Tiểu Vỹ vốn đã bị suy thận tiềm ẩn vài năm mà không hề hay biết do không đi khám định kỳ và chủ quan với sức khỏe. Những dấu hiệu sớm như bắp chân sưng phù, chán ăn, mệt mỏi, tiểu nhiều bọt và màu bất thường đều bị anh bỏ qua.

Nguyên nhân gây bệnh đến từ chính những thói quen xấu trong sinh hoạt anh đã lặp lại nhiều ăm. Đáng lo hơn khi chúng đều rất phổ biến với người trẻ hiện đại, nhất là nam giới trẻ:

1. Uống nhiều bia rượu

Tiểu Vỹ cho biết, vì muốn nâng cao tửu lượng khi tiếp đối tác, anh đã bắt đầu uống nhiều bia rượu, thậm chí uống thay nước lọc trong một thời gian ngắn. Kết hợp với thói quen thức khuya làm việc từ thời sinh viên, anh đã tạo ra một tổ hợp nguy hiểm tàn phá thận.

Các chuyên gia y tế khẳng định, uống rượu quá mức không chỉ hại gan mà còn gây tổn thương nghiêm trọng đến thận (hay còn gọi là "tổn thương thận do rượu"). Rượu tạo ra các sản phẩm phụ như gốc tự do, gây stress oxy hóa cho thận. Đặc biệt, việc uống rượu quá nhiều còn dẫn đến cơn bão cytokine trong máu, khiến hệ miễn dịch tấn công các cơ quan trong cơ thể, gây suy giảm chức năng thận dần dần.

Ảnh minh họa

2. Thường xuyên nhịn tiểu

Thói quen nhịn tiểu của Tiểu Vỹ đã hình thành từ lâu, khi anh làm thêm ở công trường rồi làm phục vụ bàn, và tiếp tục duy trì khi làm văn phòng vì quá bận rộn.

Bác sĩ cho biết, việc nhịn tiểu thường xuyên khiến nước tiểu bị tích tụ quá lâu trong bàng quang. Điều này không chỉ gây nguy cơ viêm bàng quang, phì đại tuyến tiền liệt mà còn tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, dễ gây nhiễm trùng ngược dòng lên thận. Khi thận đã có tổn thương tiềm ẩn, nhịn tiểu chính là hành động "bóp nghẹt" khả năng tự đào thải độc tố của cơ quan này.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, anh còn hay thức khuya để học bài hoặc làm việc, thường xuyên căng thẳng, uống nhiều nước ngọt có ga, ăn uống thất thường không đúng bữa. Tất cả những điều này càng khiến bệnh thận nhanh hình thành và trở nặng. Anh tự chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng đây sẽ là bài học để những người trẻ tuổi ngừng chủ quan với sức khỏe, thay đổi lối sống để bảo vệ chính mình.

Nguồn và ảnh: QQ, The Paper