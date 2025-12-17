Uống 3 cốc trà sữa một tuần, cô gái xuất hiện triệu chứng "kỳ lạ"

Uống trà sữa trân châu thay nước có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Một cô gái tên Xiaowen, 20 tuổi, ở Thâm Quyến, Trung Quốc, đã xuất hiện các triệu chứng kỳ lạ như "tay chân nhảy múa", sụt cân nhanh chóng sau khi ăn một bữa mỗi ngày và tiêu thụ quá nhiều trà sữa trân châu.

Sau khi đi cấp cứu, cô được chẩn đoán mắc bệnh "múa giật nửa người không nhiễm ceton" hiếm gặp do biến chứng của bệnh tiểu đường. Bác sĩ kinh ngạc cho biết, căn bệnh này thường xảy ra ở người lớn tuổi, trường hợp ở người trẻ tuổi rất hiếm gặp trên thế giới, đồng thời kêu gọi người dân không nên bỏ qua tác hại của việc ăn uống quá nhiều đường.

Cô gái xuất hiện nhiều triệu chứng kỳ lạ sau khi uống trà sữa 3 lần một tuần.

Theo truyền thông địa phương, Xiaowen còn trẻ và không có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường. Gần đây, cô nhận thấy mình bị co giật và "nhảy múa" bất thường ở một bên cơ thể, đặc biệt là vào ban đêm khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn, kèm theo sụt cân nhanh chóng.

Nhận thấy có điều gì đó không ổn, cô đã đến bệnh viện để điều trị. Kết quả xét nghiệm đã khiến bác sĩ kinh ngạc: chỉ số hemoglobin glycated (HbA1c) của cô cao tới 17,7%, gấp hơn ba lần giá trị bình thường là 5,7% và lượng đường huyết lúc đói cũng tăng vọt lên 11,7 mmol/L. Cuối cùng, cô được chẩn đoán mắc chứng "múa giật nửa người không nhiễm ceton do tiểu đường".

Qua quá trình hỏi han, bác sĩ phát hiện lối sống của Xiaowen vô cùng không lành mạnh. Để tiết kiệm thời gian hoặc giảm cân, cô thường xuyên chỉ ăn một bữa một ngày, dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng. Đồng thời, cô coi trà sữa như một nguồn sống, uống ít nhất 3 cốc một tuần. Kết hợp với tình trạng thiếu ngủ kinh niên và thiếu vận động, điều này khiến hệ thống trao đổi chất của cô ấy bị quá tải. Bác sĩ khẳng định rằng lượng đường quá nhiều trong trà sữa chính là giọt nước tràn ly khiến sức khỏe của Xiaowen suy sụp.

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, một cốc trà sữa trân châu pha đầy đủ đường có thể chứa tới 62 gram đường, tương đương khoảng 14 viên đường, vượt xa mức khuyến nghị tối đa 25 gram/ngày của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ngay cả khi chọn "ít đường" hoặc "30% đường", hàm lượng đường vẫn có thể từ 15 đến 20 gram. Chưa kể đến nhiều loại đồ uống tự nhận là "không đường", nhưng các loại topping như trân châu và thạch dừa đã hấp thụ một lượng lớn đường trong quá trình chế biến. Những "lượng đường ẩn" này thường bị người tiêu dùng bỏ qua, và cứ mỗi 100 gram topping có thể chứa tới 20 gram đường.

Các bác sĩ đã chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều đường trong thời gian dài buộc các tế bào beta của tuyến tụy phải làm việc quá sức, dẫn đến rối loạn chức năng tế bào và kháng insulin. Hơn nữa, lượng đường dư thừa dễ dàng chuyển hóa thành mỡ nội tạng và tích tụ ở vùng bụng, gây viêm và rối loạn chuyển hóa, trong khi một số thành phần trong trà sữa như kem béo có thể chứa axit béo chuyển hóa, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch nếu tiêu thụ lâu dài.

Sau điều trị, lượng đường trong máu của Xiaowen đã dần ổn định và các triệu chứng "nhảy múa" bất thường của cô cũng đã thuyên giảm.