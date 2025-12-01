Chiếc cốc giữ nhiệt khiến cô gái 25 tuổi tử vong: Dùng theo cách này biến nó thành "chiếc cốc chết người", 99% mọi người không biết

Với nhịp sống nhanh và bận rộn như hiện nay, việc mang theo cốc giữ nhiệt đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, bạn có biết rằng chiếc cốc giữ nhiệt tưởng chừng tiện lợi này thực chất lại có thể là mối nguy hiểm tiềm ẩn cho sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách?

Gần đây, một sự việc đau lòng đã xảy ra: một cô gái 25 tuổi ở Trung Quốc đã tử vong do sử dụng cốc giữ nhiệt không đúng cách. Người này dùng cốc giữ nhiệt để ngâm kỷ tử, táo đỏ và các nguyên liệu khác mỗi ngày. Ban đầu, mọi người đều nghĩ cô ấy quan tâm đến sức khỏe, nhưng không ngờ, thói quen lâu dài này lại biến thành một "cốc nước chết người".

Cuộc điều tra cho thấy nguyên nhân dẫn đến thảm kịch là do quả kỷ tử, chà là đỏ và các thành phần khác đã ngâm trong cốc giữ nhiệt quá lâu. Sự phát triển và phân hủy của vi khuẩn đã tạo ra các chất độc hại. Vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn và nồng độ độc tố cao hơn ở nhiệt độ cao. Việc người phụ nữ tiêu thụ loại đồ uống bị nhiễm độc này trong thời gian dài đã dẫn đến ngộ độc dần dần và cuối cùng là tử vong.

Vậy, nên sử dụng cốc giữ nhiệt như thế nào cho đúng cách?

Đầu tiên, tránh ngâm thực phẩm trong thời gian dài. Chất liệu và thiết kế kín khí của cốc giữ nhiệt khiến nó không phù hợp để bảo quản thực phẩm lâu dài. Đặc biệt trong môi trường ấm áp, ẩm ướt, thực phẩm dễ bị hư hỏng và vi khuẩn phát triển. Tốt nhất là nên pha và uống các nguyên liệu như kỷ tử và táo đỏ ngay lập tức, tránh ngâm quá lâu.

Thứ hai, hãy chú ý đến việc giữ gìn cốc giữ nhiệt của bạn. Việc giữ sạch sẽ bên trong cốc giữ nhiệt là rất quan trọng. Hãy rửa sạch ngay sau mỗi lần sử dụng để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn từ cặn bẩn. Bạn có thể dùng nước ấm và xà phòng rửa chén để rửa, và định kỳ khử trùng bằng baking soda hoặc axit citric.

Thứ ba, hãy thay cốc giữ nhiệt thường xuyên. Mặc dù cốc giữ nhiệt khá bền, nhưng sau thời gian dài sử dụng, lớp lót bên trong có thể bị trầy xước hoặc ăn mòn, ảnh hưởng đến khả năng làm kín và vệ sinh. Nên thay cốc giữ nhiệt thường xuyên, đặc biệt khi lớp lót bên trong có dấu hiệu hư hỏng rõ rệt.

Thứ tư, tránh đựng đồ uống có tính axit trong cốc giữ nhiệt. Đồ uống có tính axit dễ dàng phản ứng hóa học với lớp lót bên trong bình, tạo ra các chất độc hại. Do đó, hãy cố gắng tránh dùng cốc giữ nhiệt để đựng các loại đồ uống có tính axit như nước chanh và nước ép trái cây.

Thứ năm, không nên ngâm trong nước nóng quá lâu. Ngâm lâu trong nước nóng có thể làm biến dạng lớp lót bên trong, ảnh hưởng đến hiệu suất cách nhiệt và có khả năng tạo ra các chất độc hại.

Vụ việc này là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta rằng nhiều thói quen hàng ngày có thể tiềm ẩn những nguy hiểm về an toàn.

Có lẽ 99% mọi người không biết về những chống chỉ định khi sử dụng này, nhưng học hỏi ngay bây giờ thì không bao giờ là quá muộn!