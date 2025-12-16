Cà phê từ lâu đã được công nhận là thức uống mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường năng lượng, giảm nguy cơ tiểu đường, suy giảm trí nhớ và thậm chí là cải thiện tâm trạng. Tuy nhiên, theo Bác sĩ Monica Kieu (chuyên gia da liễu, phẫu thuật thẩm mỹ và dinh dưỡng tại California, Hoa Kỳ), những lợi ích này chỉ có thể đạt được khi chúng ta uống cà phê điều độ và đúng cách.

Bác sĩ Monica Kieu cảnh báo rằng, có 4 sai lầm phổ biến trong cách uống cà phê, đặc biệt là ở giới trẻ, không chỉ khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn bình thường mà còn tàn phá nghiêm trọng sức khỏe tổng thể.

1. Uống quá nhiều cà phê mỗi ngày

Đây là sai lầm dễ mắc phải nhất do áp lực công việc và học tập. Bác sĩ Monica Kieu cho biết, theo các nghiên cứu khoa học, một người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 400 mg caffeine một ngày, tương đương khoảng 4 tách cà phê.

Ảnh minh họa

Vượt quá ngưỡng này sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Không chỉ sức khỏe bị đe dọa với các triệu chứng như tim đập nhanh, lo âu, rối loạn nhịp tim nếu kéo dài, mà ngoại hình cũng lão hóa rất nhanh. Bác sĩ Kieu nhắc nhở rằng, caffeine là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, khi lạm dụng sẽ gây căng thẳng mạn tính, ảnh hưởng trực tiếp đến làn da và mái tóc. Điều quan trọng là phải kiểm soát tổng lượng caffeine từ tất cả các nguồn thực phẩm, đồ uống khác nhau để không vượt quá mức giới hạn.

2. Thêm nhiều đường hay sữa vào cà phê

Thêm các chất tạo ngọt phổ biến như đường hay sữa là "thảm họa" đối với sức khỏe và sắc đẹp. Bác sĩ Monica Kieu cảnh báo đường là "thủ phạm" chính gây lão hóa da.

Việc tiêu thụ nhiều đường thúc đẩy quá trình glycation, hình thành AGEs (Sản phẩm cuối cùng của quá trình glycation tiên tiến). AGEs làm suy giảm collagen và elastin, khiến da mất độ đàn hồi và nhanh chóng hình thành nếp nhăn. Đường còn kích hoạt phản ứng viêm nhiễm, dễ gây mụn trứng cá. Chưa kể, sự dư thừa đường trong cơ thể còn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thừa cân, béo phì, và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác như tiểu đường, bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa

3. Uống cà phê thay bữa sáng hoặc thay nước lọc

Thói quen dùng cà phê như giải pháp thay thế bữa sáng hoặc thay thế hoàn toàn nước lọc là vô cùng có hại.

Bác sĩ Kieu cho rằng, bữa sáng là bữa quan trọng nhất để bổ sung năng lượng cho cả ngày. Thay bữa sáng bằng cà phê khiến cơ thể bị thiếu hụt nghiêm trọng chất dinh dưỡng, làm tăng nguy cơ lão hóa da. Hơn nữa, caffeine kích thích làm tăng acid dịch vị trong dạ dày. Uống cà phê khi bụng rỗng sẽ khiến bạn dễ bị tổn thương niêm mạc dạ dày và tăng nguy cơ mắc bệnh lý tiêu hóa.

Còn dùng cà phê thay nước lọc tuy tưởng tiện, ngon miệng nhưng có thể dẫn đến mất nước mạn tính. Mất nước tác động tiêu cực đến mọi hệ thống, gây lão hóa sớm làn da, ảnh hưởng đến chức năng hệ tiêu hóa, khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và sức khỏe xương khớp về lâu dài.

4. Uống cà phê vào tối muộn, gần giờ đi ngủ

Ảnh minh họa

Thói quen uống cà phê vào buổi tối, đặc biệt là sát giờ đi ngủ, là thói quen tồi tệ nhất. Caffeine là chất kích thích, dễ gây khó ngủ, mất ngủ hoặc làm giảm sâu sắc chất lượng giấc ngủ.

Bác sĩ Monica Kieu lý giải rằng giấc ngủ kém chất lượng sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch, ảnh hưởng đến tâm trạng, gây rối loạn trao đổi chất, thiếu hụt năng lượng và tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Giấc ngủ đóng vai trò then chốt trong quá trình phục hồi và tái tạo của cơ thể. Thiếu ngủ khiến da không đủ thời gian để tự phục hồi, dẫn đến rối loạn nội tiết, rụng tóc và thúc đẩy lão hóa nhanh chóng hơn so với bình thường.

Nguồn và ảnh: Express, Eat This Not That