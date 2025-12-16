Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do mẹ có vết thương thấu bụng

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa điều trị thành công một trường hợp sơ sinh non tháng 36 tuần, cân nặng 2.300g, sinh mổ trong bối cảnh người mẹ có vết thương thấu bụng. Ngay sau sinh, trẻ được chuyển khẩn cấp đến Khoa Sơ sinh trong tình trạng nguy kịch.

Tại thời điểm nhập khoa, bé đừ, môi niêm nhợt, chi lạnh, thời gian làm đầy mao mạch kéo dài trên 3 giây, mạch nhẹ khó bắt. Trẻ thở rên, co lõm ngực nặng, SpO2 chỉ đạt 80-82%. Thăm khám ghi nhận các vết thương phần mềm ở cánh tay và đùi. Trẻ được chẩn đoán sốc mất máu trên nền sơ sinh non tháng, kèm vết thương phần mềm.

Ekip Khoa Sơ sinh lập tức triển khai hồi sức sơ sinh khẩn cấp, đặt nội khí quản bảo vệ đường thở, bù dịch và truyền máu chống sốc. Đồng thời, trẻ được sử dụng kháng sinh, tiêm phòng uốn ván, nuôi dưỡng hoàn toàn đường tĩnh mạch. Các bác sĩ ngoại chấn thương được hội chẩn và tiến hành xử trí, khâu, chăm sóc kỹ lưỡng các vết thương phần mềm.

Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhi diễn tiến phức tạp, đòi hỏi hồi sức tích cực, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và điều chỉnh phác đồ linh hoạt theo đáp ứng lâm sàng và xét nghiệm. Sau 14 ngày điều trị toàn diện, trẻ cải thiện rõ rệt: các vết thương liền tốt, hô hấp ổn định, cai được máy thở, bắt đầu bú sữa và tăng cân.

Sau khi được thăm khám, đánh giá toàn diện, trẻ đủ điều kiện xuất viện và trở về với gia đình trong tình trạng ổn định.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hy hữu, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Khoa Sơ sinh và Ngoại chấn thương, góp phần cứu sống bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch ngay từ những giờ đầu sau sinh.