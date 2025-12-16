Phẫu thuật tách dính buồng tử cung giúp bệnh nhân vô sinh thứ phát mang thai trở lại

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc (Phú Thọ) tiếp nhận bệnh nhân L.T.L. (sinh năm 1994) đến khám vì nhiều năm không thể mang thai trở lại.

Theo bệnh sử, bệnh nhân từng sinh thường một con khỏe mạnh, sau đó trải qua hai lần hút buồng tử cung do thai lưu liên tiếp. Từ đó, kinh nguyệt thưa, lượng ít, thời gian ngắn ngày. Dù không sử dụng biện pháp tránh thai trong thời gian dài, bệnh nhân vẫn không có thai và đã thăm khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng chưa xác định rõ nguyên nhân.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, qua thăm khám và các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán dính buồng tử cung - một trong những nguyên nhân thường gặp gây vô sinh thứ phát. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện và tiến hành phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính.

Ca phẫu thuật được thực hiện thuận lợi bởi ekip chuyên khoa. Sau can thiệp, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Sau gần 3 tháng, bệnh nhân tái khám vì chậm kinh kèm ra máu âm đạo ít và được xác định đã mang thai 7 tuần 5 ngày, tức chỉ khoảng một tháng sau phẫu thuật. Dù có dấu hiệu dọa sảy thai, bệnh nhân được theo dõi, điều trị tích cực. Sau hai tuần, thai kỳ ổn định và bệnh nhân xuất viện, tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Theo ThS.BS CKII Nguyễn Hoàng Hà - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, dính buồng tử cung, polyp buồng tử cung hay khuyết sẹo mổ lấy thai là những nguyên nhân phổ biến gây vô sinh thứ phát. Phẫu thuật nội soi buồng tử cung là phương pháp điều trị hiệu quả, giúp phục hồi cấu trúc buồng tử cung và tạo điều kiện cho thai kỳ trở lại.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ có tiền sử thai lưu, can thiệp buồng tử cung nhiều lần hoặc rối loạn kinh nguyệt kéo dài cần thăm khám sớm tại cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh làm giảm khả năng sinh sản.