Rắn cắn nguy hiểm: Không đắp lá, không chữa mẹo

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (Khánh Hòa) vừa tiếp nhận bệnh nhân N.Q.B.A. (27 tuổi) bị rắn cắn ở ngón tay khi cắt cỏ. Sau tai nạn, người bệnh không đến cơ sở y tế ngay mà đắp lá cây theo kinh nghiệm dân gian. Chỉ sau thời gian ngắn, vết cắn chảy máu không cầm, sưng nề lan nhanh lên cánh tay, xuất hiện bóng nước, hoại tử đen và sốt cao.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng nhiễm độc rắn nghiêm trọng, mệt lả, hoại tử lan rộng và rối loạn đông máu nặng. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị rắn chàm quạp (rắn lục nưa) cắn - một trong những loài rắn cực độc, phân bố nhiều tại khu vực Nam Trung Bộ. Người bệnh được chỉ định truyền 4 lọ huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu. Sau 24 giờ điều trị, tình trạng chảy máu được kiểm soát, vùng hoại tử không lan rộng, các chỉ số đông máu dần hồi phục.

Theo các bác sĩ, huyết thanh kháng nọc là phương pháp duy nhất có khả năng trung hòa độc tố rắn. Hiện nay, một số bệnh viện lớn và bệnh viện tuyến tỉnh, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, đủ điều kiện tiếp nhận và điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh chuyên biệt theo từng loài.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động, đặt chi bị cắn thấp hơn tim, băng ép bất động đúng cách và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không đắp lá, không chích rạch, không hút nọc hay áp dụng các mẹo dân gian, bởi những cách này không chỉ không giải độc mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và tử vong.