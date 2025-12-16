Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước chia sẻ của một người cha về tình trạng sức khỏe của con trai mình. Bài viết không dài, không kêu cứu, cũng không dùng những lời lẽ bi thương, nhưng lại khiến nhiều người đọc phải dừng lại rất lâu.

Người cha kể rằng con trai anh mới 16 tuổi, là học sinh giỏi, đam mê thể thao. Thế nhưng, con có thói quen thức khuya và uống nước ngọt rất nhiều. Hiện con bị suy thận giai đoạn cuối và nay chuyển qua suy tim giai đoạn cuối luôn, không thể ghép tạng hay làm gì nữa.

Ảnh MXH

Câu chuyện rất đau lòng vì em còn cả tương lai phía trước! 16 tuổi - độ tuổi lẽ ra đang bắt đầu mơ về đại học, về những sân chơi, những dự định dài phía trước - thì em lại phải đối diện với giới hạn nghiệt ngã của cơ thể. Điều khiến nhiều bậc cha mẹ giật mình không chỉ là diễn tiến quá nhanh của bệnh tật, mà còn là nguyên nhân đến từ những thói quen rất đỗi quen thuộc, thậm chí phổ biến trong đời sống hiện nay.

Bệnh suy thận đang có xu hướng trẻ hóa, đừng chủ quan với những thứ làm chúng ta thoải mái hàng ngày

Câu chuyện của cậu bé 16 tuổi ấy không còn là trường hợp cá biệt. Trên thực tế, bệnh suy thận đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt trong nhiều năm trở lại đây, trở thành mối lo ngại lớn của y tế cộng đồng. Theo các thống kê y khoa, khoảng 10% dân số thế giới đang sống chung với bệnh thận mạn, trong đó tỷ lệ người mắc ở nhóm dưới 40 tuổi tăng nhanh hơn so với các thập kỷ trước. Tại Việt Nam, các báo cáo chuyên ngành cho thấy hàng triệu người đang mắc bệnh thận, và ngày càng nhiều bệnh nhân được chẩn đoán ở độ tuổi rất trẻ, thậm chí là học sinh, sinh viên.

Điều đáng nói là, khác với suy nghĩ phổ biến rằng suy thận chỉ đến từ bệnh nền nặng hay yếu tố di truyền, phần lớn các trường hợp suy thận ở người trẻ hiện nay liên quan trực tiếp đến lối sống - những thói quen tưởng chừng vô hại, thậm chí mang lại cảm giác "thoải mái" mỗi ngày.

Trà sữa, nước ngọt: ngọt miệng nhưng là gánh nặng cho thận

Trà sữa, nước ngọt có ga, nước tăng lực chứa lượng đường cao, nhiều phosphate và các chất phụ gia. Khi tiêu thụ thường xuyên, cơ thể phải liên tục lọc và đào thải các chất dư thừa này qua thận. Việc "bắt" thận làm việc quá tải trong thời gian dài khiến chức năng lọc máu suy giảm sớm, đặc biệt nguy hiểm với người trẻ vốn ít khi kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Thức khuya kéo dài: Phá vỡ nhịp sinh học, bào mòn thận âm thầm

Thận là cơ quan hoạt động theo nhịp sinh học. Việc thức khuya thường xuyên khiến quá trình lọc máu, điều hòa huyết áp và đào thải độc tố bị rối loạn. Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ kéo dài làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa – những yếu tố trực tiếp thúc đẩy suy thận mạn tiến triển sớm, ngay cả ở người trẻ.

Ăn nhiều đồ chiên rán, thức ăn nhanh: Muối, dầu mỡ và cái giá phải trả

Thức ăn nhanh, đồ chiên nướng thường chứa lượng muối, chất béo bão hòa và chất bảo quản cao. Chế độ ăn này không chỉ gây tăng cân mà còn làm tăng áp lực lên hệ tim mạch và thận. Khi thận phải liên tục xử lý lượng natri và chất thải cao, nguy cơ tổn thương thận mạn tính tăng lên theo thời gian, dù người bệnh chưa hề có triệu chứng rõ ràng.

Lối sống ít nước, nhiều tiện lợi: Thói quen nhỏ, hệ quả lớn

Nhiều người trẻ uống rất ít nước lọc, thay thế bằng các loại đồ uống ngọt, trong khi thận cần đủ nước để đào thải độc tố. Tình trạng thiếu nước kéo dài khiến nước tiểu cô đặc, làm tăng nguy cơ tổn thương thận và hình thành bệnh lý thận mạn từ sớm.

Sự trẻ hóa của bệnh suy thận là lời cảnh báo rõ ràng rằng bệnh tật không còn chờ đến tuổi già. Những thói quen gây hại cho thận không tạo ra hậu quả tức thì, nhưng lại âm thầm tích lũy, đến khi phát hiện thì nhiều trường hợp đã bước sang giai đoạn muộn, khó đảo ngược.

Câu chuyện đau lòng của cậu bé 16 tuổi không chỉ là nỗi xót xa của một gia đình, mà còn là lời nhắc nhở nghiêm khắc cho cả xã hội: đừng chủ quan với những thứ khiến chúng ta thấy thoải mái mỗi ngày, bởi chính chúng có thể đang lặng lẽ rút ngắn tương lai của một cơ thể còn rất trẻ.