Cảnh báo các bệnh da liễu thường gặp khi thời tiết lạnh

Hình minh họa.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư (Hưng Yên), thời tiết lạnh và độ ẩm không khí giảm làm hàng rào bảo vệ da suy yếu, khiến da khô ráp, bong tróc, nứt nẻ và dễ kích ứng. Đây là điều kiện thuận lợi để nhiều bệnh lý da liễu phát sinh hoặc tái phát.

Các bệnh da thường gặp trong mùa lạnh gồm khô da, viêm da cơ địa, viêm da do lạnh, nứt gót chân và đầu ngón tay, vảy nến, nhiễm nấm da. Nếu không được chăm sóc và điều trị kịp thời, tổn thương da có thể nứt chảy máu, bội nhiễm, gây đau rát và ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày.

Để phòng ngừa, người dân cần dưỡng ẩm da thường xuyên, đặc biệt sau khi tắm; hạn chế tắm nước quá nóng hoặc tắm kéo dài. Bên cạnh đó, cần uống đủ nước, tăng cường rau xanh và trái cây, giữ da sạch và khô thoáng, tránh gãi khi ngứa để hạn chế tổn thương và nguy cơ nhiễm trùng.

Khi có các biểu hiện như ngứa nhiều, da khô nứt chảy máu, sưng đỏ, đau rát hoặc tổn thương kéo dài, tái phát nhiều lần, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được thăm khám và điều trị kịp thời, không tự ý sử dụng thuốc.