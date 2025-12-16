Mổ lấy thai ba tự nhiên hiếm gặp

Trước đó 3 năm, sản phụ V.T.L. (35 tuổi, trú tại xã Chi Lăng, Lạng Sơn) từng mổ lấy thai. Lần mang thai này là đa thai tự nhiên, không ghi nhận các biến chứng như tiền sản giật hay đái tháo đường thai kỳ.

Sáng cùng ngày, sản phụ vỡ ối sớm tại nhà và được đưa đến bệnh viện khi thai 33 tuần 6 ngày. Thăm khám cho thấy chuyển dạ tự nhiên trên nền vết mổ lấy thai cũ. Đặc biệt, đây là trường hợp ba thai cùng trứng, ba buồng ối nhưng chung một bánh rau - tình trạng cực kỳ hiếm.

Ekip đã khẩn trương tiêm thuốc trưởng thành phổi cho thai, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và phối hợp Khoa Nhi chuẩn bị hồi sức sơ sinh. Ca mổ diễn ra an toàn, ba bé gái lần lượt chào đời với cân nặng 1.600g, 1.800g và 2.100g. Hiện các bệnh nhi đang được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Nhi.

Theo các bác sĩ, mang thai ba tự nhiên có tỷ lệ ước tính chỉ khoảng 1/8.000-1/10.000 ca sinh, xảy ra khi một trứng thụ tinh rồi phân chia thành ba phôi. Đa thai tiềm ẩn nhiều nguy cơ như tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ và sinh non, do đó cần được theo dõi chặt chẽ và can thiệp kịp thời tại cơ sở y tế chuyên khoa.