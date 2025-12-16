Loại củ là "thần dược" bổ thận, giúp lọc máu, giá rẻ đến bất ngờ

Su hào là loại củ có nhiều vào mùa đông. Không chỉ củ ăn được mà lá cũng có thể dùng để xào nấu. Su hào giúp tăng cường miễn dịch, chống lại bệnh tật, đặc biệt khi trời lạnh cơ thể chúng ta thường hay suy giảm miễn dịch, ăn su hào sẽ giúp bồi bổ tốt hơn. Theo y học cổ truyền, củ su hào có tính mát, vị ngọt hơi đắng, có tác dụng hóa đờm, giải khát, giải độc, lợi thủy, tiêu viêm.

Su hào giúp cải thiện tiêu hóa: Su hào giúp tiêu hóa dễ dàng hơn nhờ lượng chất xơ dồi dào. Su hào giúp duy trì hệ lợi khuẩn trong đường tiêu hóa hỗ trợ bệnh trĩ, ung thư ruột kết. Những người tiêu hóa kém, hay bị táo bón khi ăn su hào luộc sẽ hỗ trợ giải quyết tình trạng này.

Su hào hỗ trợ giảm cân: Với thành phần chính là nước, su hào có tới 91% khối lượng su hào là nước, còn lại là chất xơ, các vitamin và khoáng chất khác. Lượng calo trong su hào cũng ít nên giúp giảm cân. Chị em muốn giảm cân có thể ăn suhao luộc hoặc hấp chấm cùng muối vừng cực ngon.

Su hào thanh lọc máu và bổ thận: Su hào còn chứa nhiều vitamin B6, C và khoáng chất potassium là những chất giúp thanh lọc máu, chống huyết áp cao và bổ cho thận. Su hào giúp đào thải các cặn bã tích tụ ra khỏi cơ thể và khơi thông hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng một lượng vừa đủ su hào để chúng phát huy công dụng tốt nhất bởi lượng dùng quá nhiều rất dễ gây tổn hao khí huyết.

Ăn su hào có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giúp mẹ và thai nhi phát triển tốt hơn: Các vitamin và khoáng chất có trong su hào như selen, axit folic, kali, magiê... có thể giúp bổ sung dưỡng chất cho quá trình mang thai của người phụ nữ tốt hơn, đồng thời tăng cường hoạt động não bộ, hệ thần kinh của trẻ khỏe hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch: Mùa đông hệ miễn dịch của chúng ta dễ bị tấn công do sự phát triển mạnh của vi rút, do vậy mà chúng ta dễ bị cảm cúm, ho, xổ mũi và mệt mỏi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu bạn chăm ăn su hào vào mùa đông, sức khỏe hệ miễn dịch của bạn sẽ được tăng cường tốt hơn vì su hào có chứa rất nhiều vitamin C.

Tốt cho tim mạch: Su hào là thực phẩm ít chất béo hoà tan và cholesterol. Điều đó có nghĩa rằng, nó rất tốt cho tim và hệ tuần hoàn máu.

Su hào có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng.

Su hào cực giàu kali nên giúp chế hoạt động của hệ thần kinh tốt hơn và hỗ trợ hoạt động cơ bắp tốt hơn. Cung cấp đủ kali cho cơ thể còn giúp tăng tốc độ xử lí thông tin của não bộ lên nhanh chóng.

Su hào nên chế biến dạng luộc hấp ăn sẽ lành mạnh nhất. Ngoài ra bạn có thể dùng su hào nấu canh xương, canh cá hoặc dùng su hào muối chua. Su hào cũng có thể bào nhỏ trộn gỏi làm nộm.

Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng su hào: Khi dùng su hào, cần lưu ý không ăn quá nhiều (gây hao khí huyết), hạn chế ăn sống với người dạ dày yếu, trẻ nhỏ (dễ đau bụng) và người bệnh tuyến giáp nên ăn điều độ vì su hào có hợp chất goitrogens ảnh hưởng tuyến giáp, tốt nhất nên luộc/hấp chín để giảm tác dụng này. Luôn rửa sạch, tận dụng cả lá su hào và bảo quản đúng cách để giữ dinh dưỡng. Khi mua su hào, không nên chọn những củ quá to. Nên chọn những củ có kích thước từ trung bình đến nhỏ, có nhiều lá non vì su hào non thường ngọt và mềm hơn. Khi dùng su hào hãy ăn cả lá. Lá su hào cực tốt để hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, chống mất ngủ, khó ngủ.

