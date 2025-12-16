Người cha hiến thận cứu con trai suy thận giai đoạn cuối

Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai vừa thực hiện thành công ca ghép thận cùng huyết thống. Người hiến là người cha 52 tuổi và người nhận là con trai 26 tuổi, mắc suy thận mạn giai đoạn cuối.

Tháng 1/2025, trong lần khám sức khỏe định kỳ, anh G.S.M. được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối. Anh phải điều trị lọc máu chu kỳ qua đường rò động tĩnh mạch, trong tình trạng vô niệu và từng phải truyền máu để duy trì sức khỏe.

Bệnh nhân tiền sử viêm gan B và đang điều trị bằng thuốc Buterca với liều 3 viên mỗi tuần, đồng thời từng mắc bệnh thủy đậu. Sau thời gian theo dõi, đánh giá toàn diện và khi tình trạng lâm sàng ổn định, các bác sĩ chỉ định ghép thận như giải pháp tối ưu giúp bệnh nhân thoát khỏi cảnh phụ thuộc lọc máu.

Bố thăm con trai sau phẫu thuật. Hiện sức khỏe hai bố con ổn định.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm chuyên sâu, người cha được xác định có sức khỏe tốt, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để hiến thận theo quy định của Bộ Y tế. Với mong muốn cứu con, người cha tự nguyện hiến một quả thận.

Sau khi xác định cặp ghép cho - nhận cùng huyết thống, bệnh viện khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý và tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa trong và ngoài viện. Gần 30 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thuộc các kíp lấy thận, rửa thận, ghép thận, gây mê và hồi sức tham gia ca phẫu thuật, với sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ca ghép thận kéo dài hơn 4 giờ. Sau phẫu thuật, cả người hiến và người nhận đều tỉnh táo, huyết động ổn định. Đáng chú ý, thận ghép hoạt động ngay, người nhận có nước tiểu sớm sau ghép và được chuyển về khu hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi, chăm sóc và điều trị.

Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai hiện là đơn vị y tế đầu tiên của tỉnh được Bộ Y tế cấp phép đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy và ghép thận từ người hiến sống cũng như người hiến chết não. Trước đó, vào tháng 12/2024, bệnh viện đã triển khai thành công ca ghép thận đầu tiên từ người hiến chết não.

Thành công của ca ghép thận cùng huyết thống này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai trong lĩnh vực ghép tạng, đồng thời mở ra cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối tại địa phương và các tỉnh lân cận. Trong thời gian tới, bệnh viện dự kiến đưa kỹ thuật ghép thận vào thực hiện thường quy, tiếp tục ghép cho các trường hợp đang chờ ghép.