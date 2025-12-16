Lương Bích Hữu lộ ảnh mới tốt nghiệp đại học ở tuổi 41, CĐM thốt lên trẻ hơn cả sinh viên: Bí quyết "chống già" gói gọn trong 4 từ lần nữa dậy sóng

Ngày 15/12, Lương Bích Hữu khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi đăng tải hình ảnh cô mặc áo cử nhân, trên tay là tấm bằng tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM. Nữ ca sĩ đạt danh hiệu Học viên Giỏi khóa 16, đồng thời nhận giấy khen của nhà trường nhờ những đóng góp tích cực cho các hoạt động của phòng đào tạo.

"Đăng trước một tấm ảnh để nói về hành trình gần 5 năm qua", Lương Bích Hữu chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc.

Ngay dưới phần bình luận, đồng nghiệp và khán giả không chỉ gửi lời chúc mừng cho cột mốc học tập đáng tự hào, mà còn đồng loạt… xuýt xoa trước nhan sắc của cô. Gương mặt rạng rỡ, vóc dáng gọn gàng, thần thái tươi tắn khiến nhiều người phải thốt lên chuẩn sinh viên đại học, ai bảo mẹ một con đã 41 tuổi?

Vậy điều gì giúp Lương Bích Hữu giữ được vẻ trẻ trung đến vậy? Câu trả lời của cô khiến nhiều phụ nữ phải gật gù vì… quá đời thường.

"Không suy nghĩ nhiều": 4 từ ngắn gọn là bí quyết "chống già" của Lương Bích Hữu

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Lương Bích Hữu từng chia sẻ rất thẳng thắn: Cô không suy nghĩ nhiều, không tự làm khó mình bởi những lo âu không cần thiết. Thay vào đó, nữ ca sĩ tập trung vào công việc và âm nhạc, điều khiến cô cảm thấy vui vẻ, có động lực và ý nghĩa nhất ở thời điểm hiện tại.

Nghe thì đơn giản, nhưng dưới góc nhìn khoa học, đây lại là một chiến lược chống lão hóa rất thông minh.

Theo Healthline, việc suy nghĩ quá mức (overthinking) khiến não bộ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, từ đó kích hoạt nhiều phản ứng sinh học bất lợi cho cơ thể. Khi stress mạn tính, cơ thể sẽ tăng sản sinh các gốc tự do, những phân tử không ổn định có khả năng tấn công và phá hủy tế bào, bao gồm cả tế bào da.

Không chỉ vậy, căng thẳng tâm lý còn làm tăng tiết hormone cortisol. Cortisol cao kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến:

Độ đàn hồi của da

Chất lượng giấc ngủ

Hệ miễn dịch

Quá trình tái tạo tế bào

Nói cách khác, càng lo nghĩ nhiều, cơ thể càng nhanh "già đi" từ bên trong. Việc Lương Bích Hữu lựa chọn sống nhẹ đầu, tập trung vào hiện tại chính là cách giúp cô giữ năng lượng tích cực, làn da tươi tắn và tinh thần trẻ trung suốt nhiều năm qua.

Song song với tinh thần thoải mái, nữ ca sĩ cũng duy trì tập luyện đều đặn mỗi ngày, giúp cơ thể linh hoạt, tăng tuần hoàn máu và cải thiện sức bền. Cuộc sống vui vẻ, năng động, ít lo nghĩ không chỉ giúp cô trẻ hơn tuổi thật mà còn khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực.

Ngoài "không suy nghĩ nhiều", Lương Bích Hữu có những thói quen chống già khác đáng học hỏi

1. Ca hát, sống hết mình với âm nhạc

Với Lương Bích Hữu, âm nhạc không chỉ là sự nghiệp mà còn là liều thuốc tinh thần. Việc ca hát, sáng tạo và được sống trong không gian mình yêu thích giúp cô giải tỏa căng thẳng, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, yếu tố then chốt để chậm lão hóa từ bên trong.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người duy trì hoạt động nghệ thuật thường xuyên có xu hướng ít stress hơn, tinh thần lạc quan hơn, từ đó tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể và ngoại hình.

2. Quyết tâm giảm 20kg bằng cách điều chỉnh ăn uống khoa học

Từng có giai đoạn tăng cân khiến ngoại hình kém gọn gàng, Lương Bích Hữu đã quyết tâm giảm tới 20kg để lấy lại vóc dáng trẻ trung. Bí quyết của cô không nằm ở các phương pháp cực đoan mà chủ yếu là điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý.

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô:

Hạn chế tinh bột và đường

Tăng cường rau xanh để hỗ trợ tiêu hóa, tránh táo bón

Ưu tiên các thực phẩm tốt cho đường ruột, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến làn da và cân nặng

Chế độ ăn này không chỉ giúp giảm cân hiệu quả mà còn hỗ trợ chống viêm, cải thiện sức khỏe chuyển hóa, từ đó giúp cơ thể trông gọn gàng và trẻ trung hơn.

3. Giảm khẩu phần, theo sát sức khỏe cùng bác sĩ

Một điểm đáng học hỏi ở Lương Bích Hữu là cô không tự giảm cân theo cảm tính. Nữ ca sĩ chủ động có bác sĩ theo dõi riêng, kiểm soát khẩu phần ăn và các chỉ số sức khỏe trong suốt quá trình giảm cân.

Những quyết định đúng đắn, có cơ sở y khoa này đã giúp cô lấy lại thân hình săn chắc, duy trì vóc dáng ổn định lâu dài, thậm chí được nhận xét là không thua kém nhiều ca sĩ Gen Z hiện nay.

Nhìn vào hành trình của Lương Bích Hữu, có thể thấy, trẻ lâu không đến từ mỹ phẩm đắt tiền hay bí quyết cao siêu, mà bắt đầu từ một tinh thần nhẹ nhõm: Không suy nghĩ nhiều, biết yêu công việc mình làm, ăn uống điều độ và chăm sóc sức khỏe bài bản.

Với phụ nữ sau 40, đôi khi chỉ cần học cách buông bớt lo âu, sống trọn vẹn với hiện tại, cơ thể và nhan sắc cũng sẽ tự biết cách… trẻ lại.

(Ảnh: Internet)