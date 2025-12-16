Bệnh nhân trẻ bị biến chứng nặng và lời cảnh báo về sự nguy hiểm của cúm mùa

Theo các bác sĩ, bệnh nhân mắc lupus ban đỏ hệ thống nhiều năm, bị suy thận mạn và đã được ghép thận cách đây 13 tháng. Suốt hơn 15 năm qua, người bệnh phải sử dụng thuốc điều trị lupus và thuốc ức chế miễn dịch chống thải ghép, khiến hệ miễn dịch suy giảm sâu, rất dễ bị tấn công bởi các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là các bệnh đường hô hấp như cúm mùa.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân bị biến chứng nặng của cúm mùa.

Khoảng ba ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho và khó thở tăng dần. Dù được phát hiện sớm, điều trị ban đầu tại cơ sở y tế tuyến trước và có kết quả test nhanh cúm dương tính, tình trạng suy hô hấp vẫn tiến triển nhanh chóng. Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân thở nhanh khoảng 30 lần/phút, co kéo cơ hô hấp rõ, chỉ số SpO₂ giảm còn 85% và phải hỗ trợ thở oxy dòng cao ngay lập tức.

Diễn biến bệnh tiếp tục xấu đi rất nhanh. Có thời điểm, dù được thở oxy với nồng độ 100%, SpO₂ của bệnh nhân chỉ duy trì ở mức 80–85%. Hình ảnh chụp phổi cho thấy tổn thương lan tỏa hai bên, dạng kính mờ điển hình của cúm tiến triển và nhanh chóng chuyển sang hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) – một biến chứng nặng, thường gặp ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

Bác sĩ Trương Tư Thế Bảo, Khoa Cấp cứu, cho biết với những bệnh nhân phải dùng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài, khả năng tự bảo vệ của cơ thể gần như không còn. Bất kỳ nhiễm trùng hô hấp nào cũng có thể diễn tiến nặng trong thời gian rất ngắn, gây suy hô hấp và ảnh hưởng đa cơ quan. Trước tình trạng tổn thương phổi lan tỏa và suy hô hấp tiến triển nhanh, các bác sĩ nhận định tiên lượng của bệnh nhân rất xấu, nguy cơ khó qua khỏi dù đã được điều trị tích cực.

Từ trường hợp này, bác sĩ Bảo nhấn mạnh cúm mùa hoàn toàn có thể trở thành bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt ở những người có bệnh nền như lupus, người ghép tạng, bệnh phổi mạn tính, tim mạch, đái tháo đường hoặc các tình trạng suy giảm miễn dịch khác. Diễn tiến nặng có thể xảy ra chỉ trong vòng 24-72 giờ. Việc tự điều trị tại nhà hoặc chậm trễ đi khám có thể khiến người bệnh nhanh chóng rơi vào nguy kịch. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, ho nhiều, mệt tăng, thở nhanh hoặc khó thở, người bệnh cần được thăm khám sớm tại các cơ sở có chuyên khoa hô hấp và bệnh truyền nhiễm để can thiệp kịp thời.

Cùng quan điểm, BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, nhấn mạnh vai trò quan trọng của vắc xin trong phòng ngừa các bệnh hô hấp dễ gây biến chứng như cúm mùa hoặc viêm phổi do phế cầu. Tiêm phòng có thể giúp giảm rõ rệt nguy cơ nhập viện, hạn chế mức độ tổn thương phổi và giảm khả năng tiến triển sang ARDS. Đặc biệt, với người mắc bệnh tự miễn hoặc bệnh nhân ghép thận đang sử dụng thuốc chống thải ghép, tiêm vắc xin cúm hằng năm được xem là biện pháp bảo vệ gần như bắt buộc, an toàn và không ảnh hưởng đến chức năng thận ghép. Việc tiêm trước mùa cúm từ 4–6 tuần giúp cơ thể có đủ thời gian tạo miễn dịch, qua đó giảm nguy cơ xảy ra các ca diễn biến nặng.

Trường hợp nữ bệnh nhân 35 tuổi là lời cảnh báo rõ ràng về sự nguy hiểm của cúm mùa đối với nhóm nguy cơ cao, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động phòng bệnh, nhận diện sớm triệu chứng và duy trì tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch. Cúm mùa hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu người bệnh được bảo vệ ngay từ đầu.