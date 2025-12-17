Cơ thể đột nhiên giật mình khi đang ngủ, có phải não bộ lo lắng bạn ngủ quá sâu nên đánh thức?

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác này chưa: "Trong đêm khuya tĩnh lặng, khi chúng ta dần chìm vào giấc ngủ, cơ thể đột nhiên giật mạnh một cách không tự chủ, như thể bị điện giật, kèm theo cảm giác ngã hoặc vấp ngã, khiến ta lập tức tỉnh giấc".

Có người nói, "đây là cách cơ thể bạn đang được đưa lên cao", người khác lại nói "đó là cách cơ thể bạn báo hiệu rằng bạn đang thiếu canxi," và người khác nữa thì nói là "não bộ của bạn đang lo sợ bạn đã chết và đang kiểm tra xem bạn còn sống hay không"...

Những lời khẳng định này có đúng sự thật không? Điều gì gây ra hiện tượng "giật mình" đột ngột trong cơ thể khi ngủ?

Đừng hoảng sợ! Đây là... hiện tượng sinh lý phổ biến

Trên thực tế, hiện tượng giật người đột ngột trong khi ngủ này được gọi là giật cơ khi ngủ, hay còn gọi là chứng co giật khi ngủ.

Giật cơ khi ngủ là những cơn co giật cơ không tự chủ, thường biểu hiện bằng sự giật đột ngột của cơ thể ngay khi người ta đang chuẩn bị ngủ.

Dữ liệu hiện có cho thấy 70% người đã từng trải qua hiện tượng. Nó giống như một "trò đùa" nhỏ mà cơ thể chúng ta thỉnh thoảng chơi trong lúc ngủ, và đó là biểu hiện của rối loạn giấc ngủ.

Hiện tượng co giật nhẹ thỉnh thoảng là một hiện tượng sinh lý bình thường xảy ra khi người ta đang chuẩn bị ngủ, tương tự như co giật mí mắt hoặc nấc cụt, và giống như co thắt cơ khi căng thẳng. Nếu bạn có sức khỏe tốt. Không cần phải quá lo lắng về hiện tượng co giật này và nó không cần dùng thuốc.

4 yếu tố này cũng có thể là nguyên nhân khiến một người bị giật mình khi đang ngủ

1. Hoạt động thần kinh và sự suy giảm khả năng kiểm soát não bộ

Trong khi ngủ, hầu hết các dây thần kinh ở vỏ não đều ở trạng thái bị ức chế, nhưng một số dây thần kinh vẫn hoạt động tương đối. Chúng thỉnh thoảng gửi đi các lệnh vận động yếu, khiến các chi dưới bị co giật. Hơn nữa, khi chìm vào giấc ngủ, sự kiểm soát của não bộ suy yếu, và tác dụng ức chế lên các nơ-ron vận động trở nên tương đối không đủ, dẫn đến mất chức năng ức chế đối với chuyển động của chi dưới, do đó gây ra các cơn co giật cơ.

Nói một cách đơn giản, nó giống như khi não ở trạng thái nghỉ ngơi, một số "dây thần kinh nhỏ" vẫn hoạt động một cách tinh nghịch và vô tình phát ra các mệnh lệnh sai, khiến cơ thể đột nhiên run rẩy.

2. Làm việc quá sức

Áp lực công việc cao, thời gian làm thêm giờ kéo dài và chất lượng giấc ngủ kém có thể gây ra căng thẳng thể chất quá mức, dẫn đến hiện tượng giật cơ khi ngủ.

Khi cơ thể chúng ta ở trong trạng thái mệt mỏi kéo dài, hệ thần kinh cũng trở nên căng thẳng. Giống như một sợi dây cao su bị kéo căng liên tục, nó dễ bị "bật trở lại" ngay khi chúng ta thư giãn lúc ngủ, khiến cơ thể đột ngột giật mình. Ví dụ, một số nhân viên văn phòng thường xuyên làm thêm giờ và không được nghỉ ngơi đầy đủ có nhiều khả năng gặp phải tình trạng này khi ngủ.

3. Thiếu canxi

Nồng độ ion canxi trong huyết thanh thấp có thể dẫn đến tăng tính kích thích của cơ và dây thần kinh, gây ra co thắt và giật cơ. Khả năng bị giật cơ khi ngủ tương đối cao hơn khi thiếu canxi. Tình trạng này thường xảy ra ở trẻ em trong giai đoạn phát triển, khi nồng độ canxi trong máu thấp hơn bình thường, cơ và dây thần kinh trở nên "bồn chồn", dẫn đến co thắt và giật cơ.

Đối với những người thiếu canxi, các triệu chứng có thể được giảm nhẹ bằng cách tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu canxi hơn, chẳng hạn như sữa và các sản phẩm từ đậu nành, tăng cường các hoạt động ngoài trời và tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng mặt trời để thúc đẩy sự hấp thụ canxi.

4. Vấn đề về não bộ

Nếu bạn thường xuyên bị giật người đột ngột khi ngủ và đột nhiên xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt và buồn nôn khi thức dậy, điều này có thể là dấu hiệu của vấn đề về não bộ, chẳng hạn như khối u bệnh thoái hóa thần kinh hoặc đột quỵ.Di chứng, di chứng sau chấn thương sọ não và các bệnh lý khác.

Lúc này, cơ thể bạn có thể đang phát ra tín hiệu cầu cứu. Bạn cần đến bệnh viện để chụp CT hoặc MRI não nhằm phát hiện vấn đề và được điều trị kịp thời.

Không cần phải quá lo lắng hay băn khoăn về những cơn giật mình khi ngủ thỉnh thoảng xảy ra. Đó chỉ đơn giản là một phản ứng sinh lý bình thường, giống như một sự cố nhỏ trong cuộc sống. Hãy bình tĩnh và đừng để nó ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc tâm trạng của bạn.

Nếu các cơn run xảy ra thường xuyên và kèm theo các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt hoặc khó chịu khác khi thức, bạn nên đến gặp bác sĩ tại khoa chuyên môn của bệnh viện ngay lập tức. Bác sĩ sẽ tiến hành khám và chẩn đoán chi tiết dựa trên tình trạng cụ thể để xác định nguyên nhân và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp.