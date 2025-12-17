Ngực nam sinh 17 tuổi "phát triển" như nữ giới vì tự ý dùng thuốc trị mụn

Theo Sao star, tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), một nam sinh trung học 17 tuổi đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi tự ý mua thuốc trị mụn để sử dụng. Mặc dù làn da được cải thiện rõ rệt, cậu lại phát hiện ngực mình bắt đầu "phát triển" như nữ giới.

Truyền thông địa phương đưa tin, nam sinh A Cường từng đến bệnh viện khám vì bị mụn trứng cá nặng. Bác sĩ khi đó kê đơn thuốc "Spironolactone" - một loại thuốc lợi tiểu có tác dụng kháng androgen, thường được dùng hỗ trợ điều trị mụn do rối loạn nội tiết tố. Sau một thời gian dùng thuốc, tình trạng da của cậu được cải thiện rõ rệt.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, khi thuốc hết và mụn tái phát, A Cường thấy việc tái khám phiền phức nên đã tự ra hiệu thuốc mua thêm loại thuốc này để uống tiếp. Trong vòng vài tháng, cậu đã dùng hết 7-8 lọ mà không có sự giám sát y tế.

Không lâu sau, A Cường nhận thấy ngực trái sưng to, đau tức và có dấu hiệu phát triển bất thường. Lo lắng, cậu mới tìm đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Sư phạm Hàng Châu để kiểm tra. Sau khi loại trừ các nguyên nhân liên quan đến gan hay nội tiết khác, bác sĩ xác định tình trạng này là "vú to ở nam giới" (gynecomastia), hậu quả của việc lạm dụng thuốc Spironolactone.

Bác sĩ giải thích rằng Spironolactone có thể ức chế hormone nam (androgen), đồng thời khiến hormone nữ (estrogen) trong cơ thể tăng tương đối. Ở nam giới, việc mất cân bằng nội tiết kéo dài sẽ kích thích tuyến vú phát triển, dẫn đến hiện tượng ngực to bất thường.

Sau khi ngưng thuốc và được theo dõi y khoa trong hai tuần, các triệu chứng sưng đau và phì đại tuyến vú của A Cường gần như biến mất. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo nếu không phát hiện và điều trị sớm, mô tuyến vú có thể xơ hóa vĩnh viễn, khi đó chỉ có thể can thiệp bằng phẫu thuật.

Theo bác sĩ Meng Ning, chứng vú to ở nam giới chủ yếu do sự mất cân bằng tỷ lệ giữa androgen và estrogen trong tuyến vú. Các nguyên nhân phổ biến bao gồm:

- Sinh lý: Thường gặp ở trẻ sơ sinh, thanh thiếu niên đang dậy thì và người cao tuổi. Hầu hết các trường hợp này có thể tự khỏi.

- Bệnh lý: Ảnh hưởng bởi các vấn đề của các cơ quan khác như tinh hoàn, tuyến yên, gan và tuyến giáp.

- Do thuốc: Sử dụng một số loại thuốc nhất định có tác dụng kháng hormone, điển hình là spironolactone.

- Ăn uống: Chế độ ăn uống dư thừa estrogen làm rối loạn nội tiết.

- Vô căn: Nguyên nhân không rõ ràng và nồng độ hormone vẫn bình thường.

Theo Người đưa tin, bác sĩ cũng cảnh báo rằng số trường hợp vú to ở nam giới vị thành niên đang gia tăng, một phần do sự gia tăng tỷ lệ béo phì. Để phòng ngừa, cần tránh béo phì quá mức, duy trì tập thể dục và chế độ ăn uống lành mạnh, đồng thời tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc nội tiết tố hoặc các loại thuốc có tác dụng kháng hormone mà không có chỉ định và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa.