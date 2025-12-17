5 loại nước tuyệt đối đừng uống khi vừa ngủ dậy buổi sáng dù có khát đến đâu

Lương y Nguyễn Biên Thùy cho biết, uống nước vào buổi sáng sau khi thức dậy tốt cho sức khỏe là đúng và có cơ sở khoa học rõ ràng. Sau một đêm ngủ dài, cơ thể sẽ bị mất nước qua đường thở, bài tiết qua nước tiểu, mồ hôi nên rơi vào trạng thái thiếu nước. Lúc này, cần bổ sung nước để đảm bảo hệ bài tiết và hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, tuần hoàn máu bình thường.

Tuy nhiên, không phải bất cứ loại nước nào cũng phù hợp để uống vào thời điểm này. Sau đây là 5 loại nước uống ngay sau khi thức dậy buổi sáng gây hại cho cơ thể mà chúng ta cần tránh:

Nước trà

Nhiều người có thói quen uống trà đặc vào buổi sáng với suy nghĩ giúp tỉnh táo, thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, uống trà khi bụng rỗng lại không phải lựa chọn tốt.

Không uống nước trà ngay sau khi ngủ dậy.

Trong trà chứa caffeine và tannin, hai chất có thể kích thích tiết axit dạ dày mạnh hơn. Khi uống lúc vừa ngủ dậy, dạ dày trống rỗng dễ bị cồn cào, đau âm ỉ, buồn nôn. Với người có tiền sử viêm loét dạ dày tá tràng, thói quen này càng làm bệnh nặng hơn.

Ngoài ra, caffeine còn có thể gây tim đập nhanh, bồn chồn, run tay ở một số người nhạy cảm. Lương y Thùy khuyến cáo nên uống trà sau bữa sáng ít nhất 30 - 60 phút để giảm tác động xấu lên dạ dày.

Nước mật ong

Mật ong thường được coi là “thần dược” cho sức khỏe, giúp tăng đề kháng, tốt cho tiêu hóa. Tuy nhiên, uống nước mật ong ngay khi vừa ngủ dậy không phải lúc nào cũng có lợi.

Mật ong chứa hàm lượng đường tự nhiên cao. Khi uống lúc bụng đói, lượng đường này có thể khiến đường huyết tăng nhanh rồi tụt đột ngột, gây mệt mỏi, choáng váng, đặc biệt ở người có nguy cơ rối loạn đường huyết hoặc tiểu đường.

Ngoài ra, mật ong có tính nhuận tràng nhẹ. Uống ngay buổi sáng khi hệ tiêu hóa chưa “khởi động” có thể gây cồn ruột, khó chịu, thậm chí tiêu chảy nhẹ ở người có cơ địa nhạy cảm. Thời điểm phù hợp hơn để uống nước mật ong là sau khi đã ăn nhẹ hoặc vào giữa buổi sáng.

Nước ép trái cây

Nhiều người cho rằng uống nước ép trái cây buổi sáng giúp bổ sung vitamin, thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, đây lại là thói quen không được khuyến khích khi vừa ngủ dậy.

Phần lớn các loại nước ép trái cây như cam, bưởi, táo, dứa… đều chứa axit hữu cơ. Khi uống lúc dạ dày trống rỗng, axit có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm tăng nguy cơ đau thượng vị, ợ nóng, trào ngược axit.

Nước ép trái cây có axit cao, dễ tấn công dạ dày

Không chỉ vậy, nước ép trái cây còn chứa lượng đường khá cao nhưng thiếu chất xơ so với trái cây nguyên quả. Uống lúc bụng đói có thể khiến đường huyết dao động mạnh, gây cảm giác mệt mỏi, uể oải sau đó. Các chuyên gia khuyên nên ăn trái cây nguyên quả hoặc uống nước ép sau bữa sáng.

Nước ngọt: “

Nước ngọt có ga hoặc các loại nước đóng chai nhiều đường tuyệt đối không nên xuất hiện trong danh sách đồ uống buổi sáng. Khi vừa ngủ dậy, uống nước ngọt chẳng khác nào tạo một “cú sốc” cho cơ thể.

Hàm lượng đường cao khiến insulin phải hoạt động đột ngột, làm rối loạn chuyển hóa. Bên cạnh đó, khí CO₂ trong nước có ga có thể gây đầy bụng, chướng hơi, khó chịu ngay từ đầu ngày.

Về lâu dài, thói quen uống nước ngọt buổi sáng làm tăng nguy cơ béo phì, gan nhiễm mỡ, tiểu đường và các bệnh tim mạch. Đây là loại đồ uống nên hạn chế tối đa, không chỉ riêng buổi sáng.

Nước lạnh

Uống nước lạnh ngay khi vừa ngủ dậy, đặc biệt vào buổi sáng sớm hoặc mùa lạnh, có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Khi cơ thể vừa thức dậy, nhiệt độ và tuần hoàn chưa ổn định. Nước lạnh khiến mạch máu co lại đột ngột, ảnh hưởng đến lưu thông máu, dễ gây đau bụng, tiêu chảy hoặc khó chịu vùng thượng vị.

Với người có bệnh dạ dày, thói quen này có thể kích thích cơn đau. Người cao tuổi hoặc có bệnh tim mạch cũng được khuyến cáo tránh uống nước lạnh vào buổi sáng để giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp tạm thời.

Vậy buổi sáng nên uống gì?

Theo lương y Biên Thùy, lựa chọn an toàn và tốt nhất khi vừa ngủ dậy là nước ấm hoặc nước đun sôi để nguội ở nhiệt độ phòng. Uống từ từ từng ngụm nhỏ giúp cơ thể bù nước nhẹ nhàng, kích thích nhu động ruột và “đánh thức” các cơ quan nội tạng.

Sau khoảng 20 -30 phút, khi cơ thể đã ổn định hơn, bạn có thể ăn sáng và bổ sung các loại đồ uống khác phù hợp.

Uống nước buổi sáng là thói quen tốt, nhưng uống đúng loại nước, đúng thời điểm mới thực sự mang lại lợi ích cho sức khỏe. Những thói quen tưởng chừng vô hại đôi khi lại âm thầm gây hại nếu duy trì trong thời gian dài.