Bé gái 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp

Theo BSCKII Trịnh Công Doanh, Trưởng khoa Phụ Ngoại - KHHGĐ, đây là ca bệnh đòi hỏi chuyên môn sâu và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Thành công của ca mổ đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý ung thư phụ khoa ở trẻ em và trẻ vị thành niên.

Ca phẫu thuật được thực hiện an toàn, khối u được loại bỏ triệt để, đồng thời các bác sĩ nỗ lực bảo tồn tối đa chức năng sinh sản cho bệnh nhi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi và điều trị theo phác đồ. Hiện sức khỏe ổn định, tinh thần tốt và đã được cho xuất viện. Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, trang thiết bị và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ trong điều trị các bệnh lý ung thư phức tạp ở trẻ em.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh không nên chủ quan trước các dấu hiệu bất thường ở trẻ, đặc biệt là đau, chướng vùng bụng - chậu. Việc phát hiện sớm và thăm khám kịp thời đóng vai trò quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và tiên lượng lâu dài cho trẻ.