Ghép thận cùng huyết thống: Người mẹ trao sự sống cho con

Hơn một năm trước, chị N.T.T.H. (27 tuổi, Hải Phòng) phát hiện mắc suy thận mạn giai đoạn cuối khi thai mới hơn một tháng. Trước nguy cơ đe dọa tính mạng, dù được khuyên đình chỉ thai kỳ, chị vẫn quyết định giữ con, chấp nhận hành trình mang thai đầy rủi ro trong tình trạng phải lọc máu định kỳ.

Thai kỳ của chị H. liên tục đối mặt với biến chứng nặng, có thời điểm tụt cổ tử cung phải khâu giữ thai, nghi ngờ bất thường thai nhi. Đến tuần thai thứ 36, chị được mổ cấp cứu, bé gái nặng 1,7kg chào đời và được chuyển chăm sóc sơ sinh đặc biệt.

Sau sinh, khi nhiều sản phụ được nghỉ ngơi, chị H. tiếp tục chạy thận 3 lần mỗi tuần suốt 10 tháng. Sức khỏe ngày càng suy kiệt khiến ghép thận trở thành con đường duy nhất. Tại buổi tư vấn ghép thận ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mẹ ruột chị H., - bà T.T.B. đã tự nguyện hiến thận cho con gái không chút do dự.

Theo Thiếu tá, BSCKI. Trần Hồng Xinh, ghép thận cùng huyết thống mang lại nhiều lợi thế như mức độ tương thích cao, nguy cơ thải ghép thấp, hồi phục nhanh và đặc biệt là sự hỗ trợ tâm lý lớn từ gia đình.

Sau khi đánh giá, hai mẹ con đủ điều kiện ghép thận. Ca ghép được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Người hiến hồi phục nhanh, xuất viện sau một tuần; người nhận ổn định, có thể sinh hoạt gần như bình thường.

Theo Đại tá, BSCKII. Ngô Quân Vũ, từ năm 2016 đến nay, bệnh viện đã thực hiện gần 600 ca ghép thận, trung bình 120-140 ca mỗi năm. Thành công của ca ghép tiếp tục khẳng định hiệu quả của ghép thận từ người cho sống và giá trị nhân văn sâu sắc của y học hiện đại.