Nữ giáo viên sốc phản vệ sau ăn bún ngan, bác sĩ nói liên quan tới mì chính

Bệnh viện 19-8 đang điều trị cho nữ giáo viên 39 tuổi ở Hà Nội bị sốc phản vệ nguy kịch sau khi ăn bún ngan.

Bác sĩ Bùi Nam Phong, Trưởng khoa Điều trị tích cực - Chống độc cho biết, sau khoảng 15 phút ăn bát bún ngan ngoài quán, bệnh nhân hoa mắt, chóng mặt, nôn nhiều lần và được khẩn trương đưa đi cấp cứu. Khi nhập viện, người bệnh còn tỉnh nhưng da tím lạnh, tím môi và đầu chi, huyết áp không đo được, suy hô hấp nặng, phải thở ôxy.

Tình trạng bệnh nhân nhanh chóng diễn biến xấu, rơi vào hôn mê, tụt huyết áp sâu, nhiễm toan chuyển hóa nặng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ biến chứng ARDS (suy hô hấp cấp tiến triển).

Cấp cứu khẩn trương nữ bệnh nhân bị sốc phản vệ sau ăn bún ngan.

Trước diễn biến nguy kịch, kíp trực khẩn trương đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và trợ tim. Tuy nhiên, do đáp ứng điều trị kém, các bác sĩ quyết định triển khai đồng thời kỹ thuật ECMO (tim phổi ngoài cơ thể) kết hợp lọc máu liên tục để cứu sống người bệnh.

Sau 24 giờ hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, các chức năng cơ quan dần hồi phục. Sau 6 ngày điều trị, bệnh nhân được cai ECMO, bỏ thở máy, ngừng thuốc vận mạch; đến ngày điều trị thứ 7, người bệnh tỉnh táo, dừng lọc máu. Hiện sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, sinh hoạt gần như bình thường và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Bùi Nam Phong, Trưởng khoa Điều trị tích cực - Chống độc, cho biết đây là trường hợp sốc phản vệ đặc biệt nguy kịch, diễn biến rất nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời bằng các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu. Nguyên nhân nhiều khả năng liên quan đến mì chính trong món ăn, do bệnh nhân có tiền sử dị ứng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn thực phẩm khi ăn uống bên ngoài. Những người có tiền sử dị ứng nên hạn chế sử dụng các thực phẩm có nguy cơ cao như nhộng tằm, hải sản, thức ăn giàu đạm; đồng thời tránh tiếp xúc với các yếu tố dễ gây dị ứng như phấn hoa, lông chó mèo, động vật và một số hóa chất.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ phản vệ như nổi mẩn, khó thở, chóng mặt, tụt huyết áp, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115 để được xử trí kịp thời.