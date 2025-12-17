Sản phụ suy thận giai đoạn cuối được hồi sinh nhờ thận của mẹ

Hơn một năm trước, chị N.T.T.H, 27 tuổi, ở Hải Phòng, bước vào thai kỳ đầu tiên trong hoàn cảnh không ai mong muốn. Khi thai mới hơn một tháng tuổi, chị được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối - mức độ nặng nhất, buộc phải lọc máu định kỳ để duy trì sự sống.

Trước nguy cơ đe dọa trực tiếp tính mạng người mẹ, bác sĩ và gia đình đều khuyên chị đình chỉ thai. Người phụ nữ trẻ không thể đưa ra lựa chọn ấy. Quyết định giữ thai đồng nghĩa với việc chị chấp nhận bước vào hành trình mang thai đầy rủi ro, vừa chạy thận, lọc máu, vừa đối mặt hàng loạt biến chứng nguy hiểm.

Thiếu vắng cha từ nhỏ, chị H. lớn lên trong sự tần tảo của mẹ - bà T.T.B. Mẹ vừa là điểm tựa tinh thần, vừa là chỗ dựa duy nhất để chị vượt qua những tháng ngày thai nghén khắc nghiệt.

Có thời điểm, bác sĩ nghi ngờ thai nhi bất thường và chỉ định chọc ối, cả gia đình sống trong thấp thỏm. May mắn, em bé vẫn phát triển bình thường.

Các bác sĩ thực hiện ghép thận cho bệnh nhân.

Tuần thai thứ 36, chị H. được mổ cấp cứu. Bé gái nặng 1,7 kg chào đời, được chuyển ngay vào khu chăm sóc sơ sinh. Trên bàn mổ, điều khiến người mẹ trẻ day dứt nhất là đứa con phải chịu quá nhiều thiệt thòi khi suốt thai kỳ, chị gần như không thể ăn uống, bồi dưỡng đầy đủ.

Sau sinh, khi nhiều sản phụ bắt đầu những ngày nghỉ ngơi bên con nhỏ, chị H. tiếp tục cuộc chiến giành lại sự sống cho chính mình. Suốt 10 tháng, chị đều đặn chạy thận ba lần mỗi tuần. Việc không thể cho con bú, không đủ sức bế con trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Khi sức khỏe ngày càng suy kiệt, các bác sĩ xác định ghép thận là con đường duy nhất.

Tại buổi tư vấn ghép thận ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bà T.T.B không do dự khi đăng ký hiến thận cho con gái. “Tôi chỉ nghĩ làm sao để con sống khỏe, có thể nuôi dạy cháu nên người”, bà nói.

Theo Thiếu tá, BSCKI Trần Hồng Xinh, ghép thận cùng huyết thống có nhiều lợi thế như mức độ tương thích cao, nguy cơ thải ghép thấp, thời gian hồi phục nhanh, đồng thời yếu tố gắn kết gia đình giúp người bệnh có thêm động lực điều trị lâu dài.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, hai mẹ con hoàn toàn phù hợp. Tháng 8/2025, ca ghép thận được thực hiện thành công. Sau một tuần, người mẹ hiến thận xuất viện trong tình trạng ổn định. Người con gái hồi phục nhanh, có thể ăn uống, đi lại và sinh hoạt gần như bình thường.

Bốn tháng sau ghép, những buổi tái khám không còn là nỗi lo thường trực. Chị H. khỏe mạnh hơn, gương mặt hồng hào, dáng đi vững vàng. Bé gái nay 13 tháng tuổi, lanh lợi, kháu khỉnh. Lần đầu tiên sau hơn một năm, chị có thể bế con bằng chính đôi tay khỏe mạnh của mình. “Với tôi, mẹ như đã sinh tôi thêm một lần nữa”, chị nghẹn ngào.

Theo Đại tá, BSCKII Ngô Quân Vũ, Chủ nhiệm Khoa Nội thận và Lọc máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca ghép thận đầu tiên từ năm 2016. Đến nay, bệnh viện thực hiện gần 600 ca ghép, trung bình 120-140 ca mỗi năm, chủ yếu từ người cho sống. So với chạy thận nhân tạo hay lọc màng bụng, ghép thận giúp người bệnh suy thận giai đoạn cuối có chất lượng sống tốt hơn và chi phí điều trị lâu dài thấp hơn.

Ca ghép thận cùng huyết thống không chỉ giúp một người mẹ trẻ hồi sinh, mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ của y học Việt Nam và sức mạnh của tình mẫu tử - nơi người mẹ sẵn sàng trao đi một phần cơ thể để con được sống trọn vẹn.