Cậu bé 12 tuổi suy thận, phải chạy thận suốt đời chỉ vì ăn 1 món mỗi ngày: Người lớn lẫn trẻ nhỏ đều mê

Sức khỏe thận có mối liên hệ chặt chẽ với thói quen ăn uống hằng ngày. Bác sĩ chuyên khoa Thận học Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) từng chia sẻ một ca bệnh khiến nhiều người giật mình: một học sinh nam, từ năm lớp 2-3 tiểu học, gần như ngày nào tan học cũng ăn một miếng gà rán. Trong khi đó, bản thân em đã mắc viêm cầu thận mạn tính. Kết quả là đến năm 12 tuổi, chức năng thận suy kiệt, buộc phải chạy thận nhân tạo suốt đời.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, những thực phẩm nhiều dầu mỡ, nhiều đường, nhiều muối, giàu năng lượng và đồ chế biến sẵn chính là “kẻ thù thầm lặng” của thận. Không chỉ vậy, nguy cơ từ kim loại nặng, chất hóa dẻo tồn dư trong thực phẩm cũng góp phần làm thận bị tổn thương nặng hơn theo thời gian.

Chia sẻ trên chương trình sức khỏe “Health 2.0” (Đài Loan, Trung Quốc), ông đặc biệt chỉ ra 5 nhóm món ăn được xem là dễ gây hại đối với thận nếu ăn quá thường xuyên, gồm: trà sữa, mì mặn, gà rán, cơm thịt quay - xá xíu - vịt quay và các loại thực phẩm có nhân mặn, nhân béo.

Trường hợp cậu bé kể trên là ví dụ điển hình. Trung bình mỗi năm, em ăn tới khoảng 200 miếng gà rán. Gà rán không chỉ chứa lượng calo rất cao mà còn thường được chiên bằng dầu tái sử dụng nhiều lần. Quá trình này sinh ra hàng loạt chất độc hại như hydrocarbon thơm đa vòng, amin dị vòng, acrylamide cùng kim loại nặng - những chất có thể làm tổn thương thận nghiêm trọng, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư. Với nền bệnh viêm cầu thận mạn sẵn có, việc tiêu thụ gà rán gần như mỗi ngày đã đẩy thận của em đến bờ vực suy kiệt.

Bên cạnh lời cảnh báo, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cũng chia sẻ các nhóm thực phẩm có lợi cho thận, đặc biệt phù hợp với người có bệnh lý thận mạn cần kiểm soát lượng protein. Đậu và các chế phẩm từ đậu được khuyến nghị vì cung cấp đạm thực vật dễ chuyển hóa. Giá đỗ vừa là nguồn đạm thực vật, vừa dễ tiêu. Mộc nhĩ đen giàu sắt, canxi và chất xơ, chỉ 100 gram đã cung cấp gần 7,4 gram chất xơ, hỗ trợ đào thải độc chất. Các loại rau họ cải, đặc biệt là cải xoăn (kale), chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, vitamin E và beta-caroten, có lợi cho thận. Việt quất được đánh giá cao nhờ hàm lượng anthocyanin rất lớn, khả năng chống oxy hóa mạnh, lại không quá ngọt, phù hợp cho người cần bảo vệ thận. Cuối cùng, dầu cá được xem là thực phẩm “chăm thận” hiệu quả nhờ tác dụng chống viêm, cải thiện tuần hoàn và giảm cholesterol xấu.

Các chuyên gia nhấn mạnh, thận không “kêu đau” ngay khi bị tổn thương. Nhiều thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại ở trẻ em và người trẻ, nếu kéo dài, có thể để lại hậu quả không thể đảo ngược. Việc điều chỉnh chế độ ăn sớm, hạn chế đồ chiên rán, nước ngọt và thực phẩm chế biến sẵn, chính là cách bảo vệ thận ngay từ khi còn rất trẻ.

Nguồn và ảnh: One Percent Style