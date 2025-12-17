Hồi sinh sản phụ ngừng tim 30 phút nhờ phối hợp liên viện

Sản phụ K.T.M.P. (36 tuổi, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) được mổ lấy thai tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung (Thanh Hóa), em bé chào đời khỏe mạnh. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, trong quá trình theo dõi hậu phẫu, sản phụ bất ngờ co giật, nhanh chóng rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Ekip y bác sĩ tuyến cơ sở đã khẩn trương triển khai hồi sức tim phổi liên tục suốt 30 phút, giúp tim người bệnh đập trở lại.

Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa quyết định cử kíp hồi sức mang theo trang thiết bị hiện đại xuống tuyến dưới, tổ chức "ICU di động" tiếp cận người bệnh tại chỗ, ổn định huyết động và chuyển viện an toàn.

Tại bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy đa tạng, sốc và toan chuyển hóa nặng. Các bác sĩ triển khai hồi sức chuyên sâu, thở máy, lọc máu liên tục. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị tắc động mạch phổi kèm chảy máu sản khoa do đờ tử cung.

Sau hội chẩn toàn viện, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu, buộc phải cắt tử cung cầm máu, truyền tổng cộng 45 đơn vị máu và chế phẩm máu. Nhờ xử trí quyết liệt, tình trạng bệnh nhân dần ổn định.

Sau 2 tuần điều trị, sản phụ tỉnh táo hoàn toàn, không để lại di chứng thần kinh, đủ điều kiện xuất viện. Ca bệnh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của cấp cứu kịp thời và phối hợp liên viện trong hồi sức sản khoa nguy kịch.