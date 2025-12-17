Loại nguyên liệu nấu thành món ăn giúp long đờm, bảo vệ phế quản, bổ phổi đến bác sĩ cũng phải khen!

Mùa đông, thời tiết lạnh và hanh khô dễ bị ho, có đờm và viêm phổi do thời tiết lạnh, khô hanh làm suy giảm miễn dịch, kích ứng đường thở, đồng thời tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn phát triển mạnh (như cúm, phế cầu). Từ đó dễ gây nhiễm trùng hô hấp, đặc biệt ở người già, trẻ em, người có bệnh nền. Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm không khí, ít vận động trong nhà kín cũng khiến cho các vấn đề liên quan đến hệ hô hấp thêm nặng, biểu hiện bằng ho khan, ho có đờm (xanh, vàng), sốt, khó thở, viêm phổi...

Nếu bạn thường xuyên ho ra đờm hoặc cảm thấy khó chịu ở phế quản, hãy ngay lập tức tận dụng loại nguyên liệu này. Nó được mệnh danh là "Vua" của các chất làm sạch đờm - củ cải trắng. Đây là loại rau theo mùa, thu hoạch nhiều vào mùa đông. Bạn có thể thấy nó được chất thành đống bán ở ngoài chợ vô cùng tươi ngon. Theo Đông y, củ cải trắng rất tốt cho phổi và giúp long đờm nhờ tính mát, vị ngọt, có khả năng thanh nhiệt, giải độc, làm loãng đờm, dịu họng và tăng cường miễn dịch. Đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với mật ong, gừng hoặc luộc uống nước, giúp giảm ho, trị viêm phế quản, khản tiếng, phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Theo khoa học hiện đại, củ cải chứa enzyme và hợp chất lưu huỳnh giúp làm loãng đờm, dễ tống xuất ra ngoài, cùng vị cay nhẹ giúp dịu kích ứng họng. Bên cạnh đó củ cải rất giàu nước, vitamin A, vitamin C, giúp làm ẩm niêm mạc, tăng cường sức đề kháng cho hệ hô hấp, bổ phổi. Ngoài ra, tính mát của củ cải cùng giúp làm dịu mát cơ thể, thích hợp khi ho do nóng trong. Hôm nay chúng ta hãy tận dụng củ cải nấu vài món ăn có thể giúp bạn làm giảm tình trạng ho, long đờm, bổ phổi.

1. Củ cải hấp

Nguyên liệu: 600g củ cải trắng, 10g dầu hào, 5g dầu mè, 10g hành lá, 3g gia vị, ớt (tùy thích).

Cách làm món củ cải hấp

Bước 1: Củ cải trắng bạn gọt bỏ vỏ, cắt thành các lát mỏng rồi xếp lên đĩa. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ hành lá. Sau đó bạn đặt đĩa củ cải vào nồi chiên không dầu có chức năng hấp và hấp bằng chế độ thông thường ở 100 độ C trong 10 phút. Nếu không có nồi chiên không dầu kèm chức năng hấp hoặc nồi hấp chuyên dụng, bạn có thể dùng nồi hấp truyền thống. Khi nước trong nồi sôi, đặt đĩa củ cải lên xửng và hấp khoảng 10 phút.

Bước 2: Khi củ cải còn nóng, lấy ra khỏi nồi hấp, chắt nước đọng trong đĩa củ cải vào một bát nhỏ. Sau đó bạn thêm muối, dầu hào, dầu mè và khuấy đều, nêm nếm cho vừa khẩu vị. Rưới nước sốt đã chuẩn bị lên các lát củ cải và rắc hành lá thái nhỏ lên trên, thêm ớt cắt lát là món ăn hoàn thành. Nếu không thích ăn cay, bạn có thể bỏ qua nguyên liệu ớt.

Thành phẩm món củ cải hấp

Củ cải sau khi được hấp chín mềm, đem ngâm trong nước dùng có pha các loại gia vị sẽ từ từ thấm vào. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được củ cải mềm, bùng nổ hương vị, mang đến trải nghiệm tươi mát và tốt cho sức khỏe.

2. Súp bánh canh củ cải

Nguyên liệu: 70g củ cải trắng, 30g nước, 1 quả trứng, 1 quả cà chua, 40g bột mì đa dụng, lượng gia vị thích hợp, bột nấm hương tươi, 1 cây rau cải thìa thái nhỏ.

Cách làm món súp bánh canh củ cải

Bước 1: Đầu tiên, bạn gọt bỏ vỏ rồi thái lát rồi đem hấp. Sau đó lấy 70g củ cải trắng đã hấp chín, thêm 30g nước, rồi xay nhuyễn. Nếu muốn làm nhiều hơn, chỉ cần điều chỉnh lượng nguyên liệu theo tỷ lệ, kết quả sẽ tương tự. Cà chua đem gọt bỏ vỏ, thái hạt lựu, để dùng sau.

Bước 2: Để làm phần viên bánh canh, bạn cho bột mì vào bát tô, thêm nước từ từ vào, khuấy đều. Đến khi thấy bột mì trở thành hỗn hợp sệt dính là đạt. Bạn hãy quan sát độ sệt của bột mì ở trạng thái khi dùng đũa gắp lên thì không chảy xuống ngay lập tức. Tiếp theo để nấu nước dùng cho món ăn, bạn xịt một chút dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi thêm cà chua vào xào cho đến khi tiết ra nước.

Bước 3: Tiếp theo bạn thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi rồi dùng rây lọc để nhanh chóng tạo hình viên bánh canh từ hỗn hợp bột mì. Đổ bột vào rây, khuấy qua khuấy lại bằng một cái thìa, và bột sẽ rơi xuống nồi thành những viên nhỏ. Sau khi toàn bộ hỗn hợp bột đã hết thì bạn khuấy nhẹ, đều tay và nấu trên lửa nhỏ trong khoảng 2-3 phút. Sau đó khuấy nồi súp theo hình tròn để tạo hình xoáy rồi từ từ đổ trứng đã đánh tan vào. Việc này sẽ giúp tạo hình vân trứng đẹp. Cuối cùng bạn cho rau cải thìa thái nhỏ vào, nêm gia vị vừa ăn cùng bột nấm hương tươi là hoàn thành.

Thành phẩm món súp bánh canh củ cải

Món ăn này có màu sắc đẹp mắt, nước dùng vị chua ngọt rất ngon miệng. Bánh canh dẻo, phần củ cải gần như hòa quyện vào nước súp, kết cấu khá ngon – mềm và dễ nhai.

3. Củ cải trắng xào trứng

Nguyên liệu: 1 củ cải trắng, 1-2 quả trứng, một chút gia vị, bột nấm hương tươi, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món củ cải trắng xào trứng

Bước 1: Củ cải trắng đem gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành dạng sợi nhỏ. Đập trứng vào bát, thêm chút gia vị, bột nấm hương tươi rồi đánh đều đến khi hòa quyện. Đun nóng chảo cùng với chút dầu ăn rồi đổ trứng vào. Đợi trứng đông lại thì đảo đều rồi trút ra đĩa.

Bước 2. Thêm một chút dầu ăn vào chảo rồi cho gốc hành lá vào phi thơm, đổ củ cải vào xào đều. Chừng 1 phút thì thêm trứng đã chiên, nêm gia vị vừa miệng. Rắc hành thái nhỏ lên và tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa.

Trên đây là 3 trong số rất nhiều món ăn ngon từ củ cải có thể giúp bạn làm dịu cơn ho, hỗ trợ long đờn, bảo vệ phổi, phế quản trong những ngày đông lạnh giá và ô nhiễm không khí. Dù là củ cải hấp; củ cải xào trứng đơn giản hay phần súp bánh canh củ cải có đôi chút cầu kì ở thao tác làm viên bánh canh đều mang lại cho bạn cảm giác ngon miệng, thanh mát, nhẹ nhõm!