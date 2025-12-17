Kiểu tập gym khiến nam giới trẻ tuổi phải hối hận

Một người đàn ông cho rằng việc tập luyện quá sức tại phòng gym đã suýt khiến anh thiệt mạng – khi anh bị hai cơn đau tim “widowmaker”, loại mà chỉ khoảng 10% nạn nhân sống sót.

Ryan Mickleburgh (tại Anh) đang trong quá trình tập luyện cho cuộc marathon đầu tiên thì bất ngờ bị hai cơn đau tim liên tiếp, khi anh mới 32 tuổi.

Là một đầu bếp, Ryan có chế độ ăn uống khá lành mạnh – chủ yếu gồm thực phẩm nguyên chất, giàu protein và chất xơ, cùng một số carbohydrate đã qua chế biến để phục vụ việc tập luyện. Tuy nhiên, anh hối tiếc vì đã “xem nhẹ” các triệu chứng như tê bì và đau ngực trong suốt vài tháng trước khi anh “suýt chết”.

Nhưng người đầu bếp này biết rằng mình đang “gặp rắc rối” khi cảm thấy một cơn đau lạ và nhận thấy nhịp tim tăng vọt trong một buổi tập gym vào ngày 17 tháng 3. Mẹ anh, bà Patricia, đã lái xe đưa anh đến bệnh viện – nhưng trên đường đi, anh không thể tỉnh táo, và trở nên “sợ hãi vì nghĩ rằng mình sắp chết”. Cơn hoảng loạn lại ập đến khi Ryan bị cơn đau tim thứ hai ngay trong bệnh viện, với nhịp tim đạt tới 225 nhịp/phút.

Ryan Mickleburgh (tại Anh) tập gym từ năm 18 tuổi.

Người đàn ông sinh ra tại Manchester sau đó mới biết rằng anh đã trải qua hai cơn đau tim widowmaker – được gọi như vậy vì rất ít người sống sót. Đau tim widowmaker xảy ra khi động mạch liên thất trước bên trái (LAD) bị tắc nghẽn hoàn toàn, đây là mạch máu cung cấp một lượng máu rất lớn cho tim.

Ryan muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với những người đàn ông trẻ nghĩ rằng họ “bất khả chiến bại” trong phòng gym, đồng thời khuyến khích họ đi kiểm tra tim mạch.

Ryan kể: “Tôi bắt đầu đi tập gym từ khoảng 18 tuổi, nhưng trong hai hoặc ba năm gần đây, thể lực của tôi thực sự tăng lên rất nhiều.”

“Tôi chạy tới 75km mỗi tuần, cộng thêm ba đến bốn ngày tập tạ, nâng tạ lên tới 100kg.”

Người đàn ông 33 tuổi cho biết anh đã phớt lờ các triệu chứng trong vài tháng trước cơn đau tim. Anh thử đi massage để giảm cảm giác khó chịu, nhưng cho biết điều đó chỉ khiến cơn đau và tê bì chuyển sang các bộ phận khác trên cơ thể.

Ryan chia sẻ trải nghiệm của mình với hy vọng nâng cao nhận sức về việc bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ryan nói: “Tôi liên tục bị tê bên trái cơ thể, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là dây thần kinh bị chèn ép – tôi lại đổ lỗi cho việc tập gym. Điều này xảy ra liên tục trong 2–3 tháng trước đó.”

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi Ryan vừa trở về từ kỳ nghỉ và tham gia một lớp tập gym. Trong buổi tập, anh bắt đầu cảm thấy ngực bị bó chặt và nhận thấy nhịp tim tăng vọt. Về đến nhà, Ryan nhận ra mình đang “gặp nguy hiểm” và gọi cho mẹ Patricia, người đã lái xe đưa anh đến Bệnh viện Royal Bolton.

Ryan kể: “Giữa buổi tập, tôi nằm xuống sàn để làm động tác burpee, và khi đứng dậy thì ngực tôi căng chặt. Tôi nhìn vào đồng hồ và thấy nhịp tim đã lên 195 nhịp/phút. Tôi nghỉ một chút và thấy ổn, nhưng sau buổi tập, khi đang lái xe về nhà thì tôi bắt đầu đau bên trái hàm và cánh tay.”

“Khi về đến nhà, tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh – tôi biết là mình gặp chuyện rồi. Tôi gọi cho mẹ và nói: ‘Con đang rất tệ’.”

Anh mô tả khoảnh khắc “đáng sợ” khi không thể giữ được tỉnh táo trên đường đến bệnh viện và tin chắc rằng mình “sắp chết”. Ryan nói: “Mẹ lái xe đưa tôi đến bệnh viện, và trên xe tôi ngủ gật đi vì cơ thể gần như đang “tắt dần”. Rất đáng sợ. Lúc đó tôi biết mình sắp chết.”

Các bác sĩ cho Ryan uống aspirin dạng lỏng và theo dõi anh trong lúc chờ vào khoa hồi sức tích cực (ITU) – nhưng rồi cơn hoảng loạn lại ập đến. Nhịp tim của anh tăng vọt lên 225 nhịp/phút, và anh nhận ra mình đang bị cơn đau tim thứ hai, chỉ một tiếng rưỡi sau cơn đầu tiên.

Ryan kể: “Tôi lơ mơ giữa tỉnh và mê. Tôi không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên các triệu chứng y hệt quay trở lại – đau hàm, cảm giác ở ngực. Tôi nói với mẹ: ‘Gọi bác sĩ đi, con đang bị đau tim lần nữa’.”

Ryan được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Wythenshawe để thực hiện phẫu thuật lấy huyết khối khẩn cấp (thrombectomy) nhằm loại bỏ cục máu đông. Sau đó, anh mới biết mình có một tình trạng sức khỏe tiềm ẩn gọi là Patent Foramen Ovale (PFO), còn được gọi là “lỗ bầu dục”, mà các bác sĩ tin rằng có thể đã cho phép cục máu đông đi qua, từ đó kích hoạt cơn đau tim.

Ryan giờ đang dần hồi phục, thực hiện những thay đổi lớn trong lối sống.

Theo trang web của Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS), có tới 20% dân số có thể mắc PFO, mặc dù thường không gây hại.

Bài học sau khi cận kề cái chết

Ryan nói rằng việc “đứng gần cái chết” đã thay đổi cách anh nhìn nhận cuộc sống, hướng tới một lối sống chậm rãi hơn.

Ryan chia sẻ: “Nó khiến tôi ý thức rõ hơn về con người mình, và khiến tôi kết nối với bạn bè, gia đình nhiều hơn. Giờ tôi sống chậm lại, đi bộ nhiều hơn. Bạn sẽ trân trọng cuộc sống hơn rất nhiều khi đã từng cận kề cái chết.”

Ryan đã nhận được hàng trăm phản hồi từ những người đàn ông trẻ từng bị đau tim kể từ khi anh ra mắt trang TikTok @heartbeatvoicespodcast. Giờ đây, anh muốn cảnh báo những người đàn ông trẻ khác về sự nguy hiểm của việc cố gắng “bất khả chiến bại”.

Ryan nói: “Tôi sốc khi có quá nhiều người trẻ trong độ tuổi 20 và 30 nhắn tin cho tôi nói rằng họ đã bị đau tim. Những người đàn ông trẻ được dạy phải chịu đựng mọi thứ – đau đớn, căng thẳng công việc hay gia đình, kiệt sức.”

“Tôi cũng giống như hầu hết đàn ông trẻ – tôi nghĩ mình bất khả chiến bại. Tôi xem nhẹ các triệu chứng và đổ lỗi cho mệt mỏi, nhưng đó là những dấu hiệu cảnh báo. Tư duy “cày cuốc” (grindset) suýt giết chết tôi.”

Kể từ cơn đau tim, Ryan đã thực hiện những thay đổi lớn trong lối sống, bao gồm cai rượu và giảm cường độ tập luyện. Hiện tại, anh đang chia sẻ hành trình hồi phục của mình thông qua nền tảng podcast Heartbeat Voices, nơi anh hy vọng rằng những người đàn ông khác sẽ nhận ra các triệu chứng sớm hơn.