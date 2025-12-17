Loại rau được mệnh danh “tốt nhất thế giới” ở Việt Nam lại rẻ bèo, bán đầy chợ

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và tạp chí First For Women, rau diếp xoăn là một trong mười loại rau có giá trị dinh dưỡng cao nhất hiện nay. Cụ thể, từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới.

1. Cải xoong (100 điểm)

2. Cải thảo (91,99 điểm)

3. Cải cầu vồng (89,27 điểm)

4. Lá củ dền (87,08 điểm )

5. Rau chân vịt (86,43 điểm)

6. Rau diếp xoăn (73,36 điểm)

7. Rau xà lách (70,73 điểm)

8. Rau mùi tây (65,59 điểm)

9. Rau xà lách Romaine (63,48 điểm)

10. Rau cải rổ (62,49 điểm)

Xếp hạng 6 trong danh sách, rau diếp xoăn được đánh giá là giàu vitamin, khoáng chất thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ.

Một số lợi ích nổi bật của rau diếp xoăn là:

- Có lợi cho sức khỏe: Theo các tài liệu dinh dưỡng, trong 100g phần ăn được của rau diếp có tới 92,3% nước, 1,7% protid, 0,5% lipid, 9% cellulose, 3,2% protein và 1% khoáng chất. Rau diếp giàu vitamin E, C, K cùng nhiều loại muối khoáng và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Ngoài ra, thành phần của rau diếp còn chứa alcaloid lactucopicrin và lactucarinum, vốn là những hoạt chất tạo vị đắng đặc trưng, đồng thời được cho là có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và giảm sưng đau.

- Rau diếp xoăn có tác dụng tốt cho thị lực: Các nghiên cứu cho thấy, rau diếp xoăn có chứa nhiều nguyên tố thực vật hữu ích cho hệ thống thị lực, đặc biệt là giàu nguồn vitamin A. Nếu nước ép rau diếp bổ sung thêm cà rốt, cần tây, mùi tây sẽ tạo ra đồ uống rất hữu ích cho hệ thống thần kinh và cơ bắp. Ngoài ra, nó còn có tác dụng khắc phục lỗi sức khỏe cho mắt.

- Rau diếp xoăn có tác dụng chống táo bón: Bản thân rau diếp xoăn là một loại thực phẩm nhuận tràng vì vậy rất hữu ích trị bệnh táo bón mãn tính. Ăn thường xuyên mỗi ngày hoặc uống nước ép từ rau diếp xoăn sẽ giúp cho hệ thống tiêu hóa làm việc tốt, không bị táo bón.

- Khắc phục tình trạng thiếu máu: Sử dụng rau diếp xoăn kết hợp với cần tây, mùi tây sẽ giúp tăng cường máu cho cơ thể.

Ngoài inulin, trong rau diếp còn có oligosaccharid, đây là probiotics có hoạt tính sinh học cao hay men vi sinh tự nhiên có lợi cho cơ thể, nhất là đường ruột. Inulin có trong rau diếp xoăn rất hữu ích trong việc tạo men probiotic và cải thiện nồng độ canxi trong ruột già nhất là ở những người nhiễm trùng, ung thư, tim mạch và đái tháo đường.

- Khử độc cho gan và bàng quang: Các bộ phận của rau diếp xoăn từ gốc đến ngọn đều có thể dùng như dược thảo để khắc phục chứng rối loạn cho gan. Thường xuyên uống nước ép rau diếp xoăn, kể cả rễ sẽ có tác dụng khử độc cho gan, giúp gan làm việc tốt. Ngoài ra nước ép rau diếp còn khắc phục sự cố rối loạn chức năng bàng quang, ứ mật, vàng da và bệnh lách to, giúp gan và túi mật làm tốt chức năng vốn có.

- Rau diếp xoăn tốt cho bệnh tim mạch, tiểu đường: Theo nghiên cứu, chất inulin có trong rau diếp xoăn không chỉ giúp cải thiện tình trạng táo bón, tiêu chảy do nhiễm trùng, ung thư mà còn tốt cho bệnh tim mạch và đái tháo đường… Rau diếp xoăn đã được dùng làm thuốc tại nhiều nơi trên thế giới cách đây trên 5.000 năm. Nhựa từ thân rau diếp xoăn được dùng để tăng tiết sữa cho các sản phụ. Hoa được dùng chữa sưng mắt. Lá giã nát đắp vết thương bị bầm. Rễ dùng làm thuốc lợi tiểu, trị nóng sốt và vàng da.

- Khắc phục tình trạng rối loạn đường hô hấp: Nếu dùng nước ép rau diếp xoăn kết hợp với nước ép cà rốt, cần tây sẽ giảm được bệnh hen suyễn và sốt mùa hè, đồng thời cung cấp thêm nhiều dưỡng chất hữu ích cho cơ thể.