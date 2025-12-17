Khuyên thật: 3 loại cốc giữ nhiệt bị đưa vào "danh sách đen", nước lọc cho vào cũng thành thuốc độc, đừng chạy theo trào lưu mà mua!

Thời tiết ngày càng lạnh, cốc giữ nhiệt gần như trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Đi học hay đi làm đều cần đến, chỉ cần một chiếc cốc tốt là có thể giữ nước nóng suốt nhiều giờ, sáng rót nước, chiều tối uống vẫn còn ấm. Tuy nhiên, cốc giữ nhiệt nhìn thì đơn giản nhưng nếu chọn sai, không chỉ nhanh hỏng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại cốc giữ nhiệt với đủ mức giá và kiểu dáng. Nếu bỏ qua những chi tiết nhỏ về chất liệu, thiết kế hay quảng cáo, người tiêu dùng rất dễ mua phải sản phẩm kém chất lượng, thậm chí có thể thôi nhiễm kim loại nặng, gây hại cho cơ thể. Dưới đây là 3 loại cốc giữ nhiệt được khuyến cáo nên tránh, dù rẻ hay đắt cũng không đáng để mua.

1. Cốc giữ nhiệt làm từ thép không gỉ 201

Đây là loại cần tránh hàng đầu. Cốc giữ nhiệt làm từ inox 201 thường có giá rất rẻ, bề ngoài sáng bóng nhưng cầm lên nhẹ tay, cảm giác mỏng và ọp ẹp. Dù nghe tên “thép không gỉ” có vẻ cao cấp, nhưng thực tế inox 201 chứa nhiều kim loại dễ bị ăn mòn, khả năng chống gỉ kém.

Khi dùng loại cốc này để đựng nước nóng hoặc pha trà trong thời gian dài, các kim loại có thể thôi nhiễm vào nước, gây nguy hại cho sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên. Không ít cuộc kiểm tra chất lượng cho thấy, trong số hàng chục mẫu cốc giữ nhiệt giá rẻ trên thị trường, gần một nửa không đạt chuẩn, phần lớn là loại inox 201.

Cách nhận biết khá đơn giản: hãy xem ký hiệu dưới đáy cốc hoặc bên trong ruột cốc. Cốc đạt chuẩn thường có dập nổi “304” hoặc “316”. Nếu chỉ ghi chung chung là “stainless steel” mà không ghi rõ mác thép, đó thường là sản phẩm chất lượng thấp, không nên tiếp tục sử dụng.

2. Cốc giữ nhiệt có thiết kế quá phức tạp

Ngoài chất liệu, thiết kế cũng là yếu tố rất quan trọng. Nhiều loại cốc giữ nhiệt hiện nay được làm cầu kỳ với nắp vặn nhiều tầng, ống hút, màn hình hiển thị nhiệt độ, cơ chế bật mở phức tạp… Nhìn thì đẹp mắt, lại được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội nên rất dễ “xiêu lòng”.

Tuy nhiên, chính những thiết kế phức tạp này lại là nơi dễ tích tụ cặn bẩn. Sau một thời gian sử dụng, gioăng cao su, khe nắp, chỗ nối ống hút rất khó vệ sinh triệt để, lâu ngày trở thành ổ vi khuẩn. Mỗi lần uống nước, vô tình lại đưa vi khuẩn vào cơ thể.

Vì vậy, khi chọn mua, nên ưu tiên cốc có cấu tạo đơn giản, nắp dễ tháo rời, không có quá nhiều góc khuất. Dù giá rẻ hay hình thức bắt mắt đến đâu, những loại cốc khó vệ sinh, nắp không mở hoàn toàn cũng không nên mua.

3. Cốc giữ nhiệt quảng cáo thổi phồng, sai sự thật

Không ít sản phẩm được gắn mác “dưỡng sinh”, “phiên bản người nổi tiếng”, “giới hạn số lượng”, “chất liệu đặc biệt”… thực chất chỉ là chiêu tiếp thị. Người mua dễ phải trả giá cao cho một chiếc cốc mà công năng không hơn gì loại thông thường.

Trước đây từng rộ lên các loại cốc giữ nhiệt “titan nguyên chất”, quảng cáo lớp phủ siêu bền. Nhưng sau một thời gian sử dụng, lớp phủ bong tróc, khả năng giữ nhiệt giảm rõ rệt, trong khi giá bán lại cao gấp nhiều lần so với giá trị thực.

Cốc giữ nhiệt suy cho cùng chỉ cần kín, giữ nhiệt tốt và an toàn. Những sản phẩm màu mè, nhiều chiêu trò quảng cáo thường khiến người dùng “mất tiền oan” nhiều hơn là mang lại lợi ích thực sự.

Dùng cốc giữ nhiệt cũng cần đúng cách để tránh rủi ro

Dù tiện lợi, nhưng nếu sử dụng sai, cốc giữ nhiệt vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thậm chí có thể gây nổ. Trong môi trường kín, một số loại đồ uống dễ lên men, sinh khí. Đã có trường hợp người dùng cho kỷ tử, táo tàu vào cốc để “dưỡng sinh”, sau đó mở nắp thì khí thoát ra mạnh gây giật mình, thậm chí bỏng nước nóng.

Khi dùng cốc giữ nhiệt, cần nhớ nguyên tắc “4 không”: không đựng đồ uống có tính axit như nước ngọt có ga hay nước trái cây vì dễ ăn mòn ruột bình; không đựng thực phẩm dễ lên men như viên sủi, táo tàu; không đựng đồ uống giàu đạm như sữa, sữa đậu nành vì rất dễ sinh vi khuẩn; không đựng thuốc Đông y do thành phần phức tạp, có thể phản ứng với kim loại.

Cách an toàn và tốt nhất vẫn là dùng cốc giữ nhiệt để đựng nước đun sôi để nguội. Đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ, việc chọn cốc giữ nhiệt từ thương hiệu uy tín, chất liệu inox 304 hoặc 316 là điều cần thiết, không nên xem nhẹ. Chọn đúng ngay từ đầu, dùng nhiều năm vẫn yên tâm, đó cũng là cách bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Aboluowang