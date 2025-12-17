Nhập viện muộn, thanh niên mất một bên tinh hoàn

Xoắn tinh hoàn (xoắn thừng tinh) là tình trạng tinh hoàn xoay quanh trục thừng tinh, làm tắc mạch máu nuôi. Đây là cấp cứu ngoại khoa - niệu khoa, nếu không can thiệp trong "thời gian vàng" 4-6 giờ, tinh hoàn có nguy cơ hoại tử, không thể bảo tồn.

Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tiếp nhận bệnh nhân H.T.L. (20 tuổi, Lạng Sơn) trong tình trạng xoắn tinh hoàn phải muộn. Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân xuất hiện đau bìu đột ngột khoảng 35 giờ trước khi nhập viện nhưng cho rằng do vận động mạnh nên chủ quan. Khi bìu sưng to, đau dữ dội, tấy đỏ, bệnh nhân vẫn chần chừ vì e ngại vấn đề nhạy cảm.

Kết quả thăm khám cho thấy tinh hoàn phải đã hoại tử nặng. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu, buộc phải cắt bỏ tinh hoàn phải do không còn khả năng bảo tồn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục ổn định. Tuy nhiên, việc mất một bên tinh hoàn có thể ảnh hưởng đến tâm lý, nội tiết và một phần khả năng sinh sản về lâu dài.

Theo các bác sĩ, nếu người bệnh được đưa đến cơ sở y tế trong vòng 24 giờ đầu, khả năng tránh được hoại tử và không phải cắt bỏ tinh hoàn có thể lên tới 85%. Thực tế, không ít trường hợp nhập viện muộn do chủ quan hoặc ngại đi khám, dẫn tới hậu quả đáng tiếc.

Xoắn tinh hoàn thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên. Dấu hiệu điển hình gồm đau bìu đột ngột, dữ dội; bìu sưng, đỏ, căng; tinh hoàn bị kéo cao bất thường; có thể kèm buồn nôn hoặc nôn, thường không sốt hoặc chỉ sốt nhẹ.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện đau bìu cấp tính, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh nguy cơ mất tinh hoàn và những hệ lụy lâu dài.