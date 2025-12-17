ThS.BSNT Hoàng Văn Chương (Chuyên ngành Nội khoa, làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, anh mới tiếp nhận một bệnh nhân nam còn rất trẻ, đã có polyp nguy cơ ung thư đại tràng cao.
Bệnh nhân sinh năm 2005, mới 20 tuổi. Từ đợt Tết đến bây giờ, bạn xuất hiện triệu chứng táo bón kèm theo thỉnh thoảng có những đợt đi ngoài phân lỏng, phân nát, dạng phân không thành khuôn. Bạn tâm sự với bác sĩ, từ Tết đến giờ ăn nhiều đồ ngọt. Cách đây vài tháng, bạn đã nội soi kiểm tra đại tràng nhưng chưa thấy có vấn đề gì. Đợt này, bạn thấy triệu chứng không đỡ nên quyết định đi nội soi, kiểm tra lại.
BS Chương nhận định, thường với độ tuổi tầm 20, đa phần các triệu chứng đi ngoài, phân lỏng, phân nát, phân không thành khuôn, kèm theo đau bụng dưới thường là hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bác sĩ kiểm tra lại thấy có 1 polyp kích thước 0,8cm, khá to bên trong đại tràng.
“Chúng ta mà chủ quan, cứ nghĩ đấy là hội chứng ruột kích thích, không đi nội soi kiểm tra đại tràng thì nhiều lúc mình sẽ rất dễ bỏ sót tổn thương ở bên trong, thậm chí là ung thư. 20-30 năm nữa, lúc bạn rơi vào độ tuổi tầm 40-50 tuổi, nó có thể phát triển thành ung thư thực sự”, BS Chương cảnh báo.
Bệnh nhân sau đó được bác sĩ cắt bỏ polyp nhanh chóng, về ăn uống và sinh hoạt bình thường, không phải kiêng khem gì cả. Hiện, cơ thể phục hồi tốt, sức khỏe ổn định bình thường.
Chuyên gia khuyên, người trẻ như trường hợp kể trên, mới 20 tuổi đã có polyp tuyến thì trong gia đình như bố mẹ cũng cần phải đi nội soi kiểm tra vì polyp đại tràng có yếu tố gia đình, nên nội soi để tầm soát ung thư, tránh phát hiện muộn, điều trị rủi ro và tốn kém.
|
Theo Mayo Clinic, ung thư đại tràng là tình trạng các tế bào tăng sinh bất thường, khởi phát tại một phần của ruột già gọi là đại tràng. Đại tràng là đoạn đầu tiên và dài nhất của ruột già. Ruột già là phần cuối cùng của hệ tiêu hóa – hệ thống có nhiệm vụ phân giải thức ăn để cơ thể hấp thu và sử dụng.
Ung thư đại tràng thường gặp ở người lớn tuổi, nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, đặc biệt thời gian gần đây có dấu hiệu trẻ hóa. Bệnh thường bắt đầu từ những cụm tế bào nhỏ gọi là polyp hình thành ở mặt trong đại tràng. Phần lớn polyp là lành tính. Tuy nhiên một số polyp có thể tiến triển thành ung thư đại tràng theo thời gian.
Polyp thường không gây triệu chứng. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo nên thực hiện tầm soát định kỳ để phát hiện polyp trong đại tràng. Việc phát hiện và loại bỏ polyp sớm giúp phòng ngừa ung thư đại tràng.
Khi ung thư đại tràng đã hình thành, nhiều phương pháp điều trị có thể giúp kiểm soát bệnh. Các phương pháp bao gồm phẫu thuật, xạ trị và điều trị bằng thuốc như hóa trị, liệu pháp nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch.
Ung thư đại tràng đôi khi còn được gọi là ung thư đại trực tràng. Thuật ngữ này bao gồm cả ung thư đại tràng và ung thư trực tràng, loại ung thư bắt đầu ở trực tràng.