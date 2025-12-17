ThS.BSNT Hoàng Văn Chương (Chuyên ngành Nội khoa, làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, anh mới tiếp nhận một bệnh nhân nam còn rất trẻ, đã có polyp nguy cơ ung thư đại tràng cao.

Bệnh nhân sinh năm 2005, mới 20 tuổi. Từ đợt Tết đến bây giờ, bạn xuất hiện triệu chứng táo bón kèm theo thỉnh thoảng có những đợt đi ngoài phân lỏng, phân nát, dạng phân không thành khuôn. Bạn tâm sự với bác sĩ, từ Tết đến giờ ăn nhiều đồ ngọt. Cách đây vài tháng, bạn đã nội soi kiểm tra đại tràng nhưng chưa thấy có vấn đề gì. Đợt này, bạn thấy triệu chứng không đỡ nên quyết định đi nội soi, kiểm tra lại.

Cẩn thận nguy cơ ung thư nếu có polyp đại tràng. (Ảnh minh họa)

BS Chương nhận định, thường với độ tuổi tầm 20, đa phần các triệu chứng đi ngoài, phân lỏng, phân nát, phân không thành khuôn, kèm theo đau bụng dưới thường là hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bác sĩ kiểm tra lại thấy có 1 polyp kích thước 0,8cm, khá to bên trong đại tràng.

“Chúng ta mà chủ quan, cứ nghĩ đấy là hội chứng ruột kích thích, không đi nội soi kiểm tra đại tràng thì nhiều lúc mình sẽ rất dễ bỏ sót tổn thương ở bên trong, thậm chí là ung thư. 20-30 năm nữa, lúc bạn rơi vào độ tuổi tầm 40-50 tuổi, nó có thể phát triển thành ung thư thực sự”, BS Chương cảnh báo.

Bệnh nhân sau đó được bác sĩ cắt bỏ polyp nhanh chóng, về ăn uống và sinh hoạt bình thường, không phải kiêng khem gì cả. Hiện, cơ thể phục hồi tốt, sức khỏe ổn định bình thường.

Chuyên gia khuyên, người trẻ như trường hợp kể trên, mới 20 tuổi đã có polyp tuyến thì trong gia đình như bố mẹ cũng cần phải đi nội soi kiểm tra vì polyp đại tràng có yếu tố gia đình, nên nội soi để tầm soát ung thư, tránh phát hiện muộn, điều trị rủi ro và tốn kém.

Nên đi thăm khám và xử lý polyp sớm, phòng tránh ung thư. (Ảnh minh họa)