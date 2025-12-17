Cẩn trọng với nhồi máu cơ tim cấp

Trước đây, nhồi máu cơ tim thường gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy bệnh lý này đang có xu hướng trẻ hóa, nhiều bệnh nhân ở độ tuổi 30-40 phải nhập viện cấp cứu do nhồi máu cơ tim.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam, 44 tuổi, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau ngực, huyết áp tụt 90/60 mmHg, kèm suy tim và suy hô hấp cấp. Bệnh nhân nhanh chóng được đặt ống nội khí quản và thở máy để hỗ trợ hô hấp.

Kết quả xét nghiệm cho thấy men tim tăng cao bất thường. Siêu âm tim ghi nhận rối loạn vận động vùng cơ tim, gợi ý tổn thương cơ tim cấp tính. Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, chỉ định chụp mạch vành khẩn cấp nhằm đánh giá mức độ tổn thương và lựa chọn phương án can thiệp phù hợp.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị tắc động mạch vành trái - mạch máu quan trọng, giữ vai trò quyết định trong việc duy trì chức năng co bóp của tim và tuần hoàn toàn thân. Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp đặt stent mạch vành, giúp tái thông dòng chảy. Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe bệnh nhân dần ổn định và hiện đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim cấp có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào và không còn là bệnh lý riêng của người cao tuổi. Việc tầm soát, kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, hút thuốc lá có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa bệnh.

Người dân được khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực đột ngột, khó thở, vã mồ hôi, mệt mỏi nhiều… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm của bệnh lý tim mạch cấp cứu.