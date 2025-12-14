Nhồi máu cơ tim trẻ hóa, bác sĩ cảnh báo lối sống nhiều người mắc phải

Bệnh nhân N.Đ.S. (47 tuổi, ngụ TP.HCM) được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng đau ngực, vã mồ hôi. Chẩn đoán bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, ê kíp bác sĩ nhanh chóng can thiệp cấp cứu, tái thông mạch.

Theo lời bệnh nhân, anh không có bệnh nền, không hút thuốc lá, chơi thể thao thường xuyên. Trước khi nhập viện cấp cứu, anh cũng không cảm nhận điều bất thường về sức khoẻ. Khi đang lái xe trên đường, anh đột ngột khó thở và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ cảnh báo, nhồi máu cơ tim có xu hướng trẻ hóa.

TS.BS Châu Đỗ Trường Sơn, Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trường hợp bệnh nhân N.Đ.S. là trường hợp nhồi máu cơ tim còn trẻ tuổi. May mắn bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên vượt qua được con nguy kịch, nếu chậm hơn, bệnh nhân có thể tử vong.

Đáng lo ngại, nhồi máu cơ tim đang có xu hướng trẻ hoá. Nếu trước đây bệnh thường gặp ở nhóm tuổi trên 50, thì hiện nay, nhiều trường hợp đã xuất hiện ở nhóm tuổi dưới 50, thậm chí có những người dưới 40 tuổi nhập viện do nhồi máu cơ tim.

“Lối sống ít vận động, áp lực công việc, chế độ ăn nhiều chất béo, hút thuốc lá và các chất kích thích của nhiều người trẻ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ tim mạch. Ngoài ra, các bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu trẻ hoá cũng góp phần làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ”, Bác sĩ Sơn nhấn mạnh.

Theo bác sĩ, nhiều người trẻ lạm dụng cà phê, thức khuya, căng thẳng kéo dài khiến tim phải hoạt động quá mức, làm rối loạn cân bằng hormone và ảnh hưởng đến chức năng tim mạch.

Bên cạnh đó, ăn kiêng sai cách, đặc biệt là loại bỏ hoàn toàn các chất béo có lợi, có thể khiến thành mạch trở nên dễ tổn thương. Hút thuốc lá lâu năm gây xơ vữa mạch máu mạn tính trên toàn cơ thể, làm lòng mạch dần hẹp lại và có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp.

Ngoài ra, stress kéo dài hoặc lạm dụng các chất kích thích có thể gây co thắt đột ngột động mạch vành, làm gián đoạn dòng máu nuôi tim. Tình trạng viêm hoặc rối loạn đông máu cũng làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, gây tắc mạch cấp tính.

Một số yếu tố khác như sử dụng thuốc tránh thai hoặc hormone, mất nước, ngồi lâu ít vận động… cũng góp phần làm tăng nguy cơ đông máu và biến cố tim mạch.

Bác sĩ Trần Nhân Nghĩa, Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) cảnh báo: “ Người dân khi có các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt, rất có thể là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim. Trong trường hợp này, cần đến ngay các cơ sở y tế để được xử trí kịp thời”.

Khi nghi ngờ nhồi máu cơ tim, việc quan trọng nhất là cho bệnh nhân nằm yên, giữ ổn định và gọi cấp cứu ngay. Không nên tự ý di chuyển bằng xe cá nhân nếu không cần thiết, vì nguy cơ ngưng tim trên đường đi rất cao.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân hạn chế uống rượu, không hút thuốc lá, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn nhiều rau xanh, trái cây, không tiêu thụ thức ăn nhanh, nước ngọt đóng chai, đồ chiên rán…

Tiêm phòng đầy đủ các loạ vaccine như cúm, phế cầu và một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác cũng là cách để bảo vệ sức khoẻ tim mạch. Từ 40 tuổi trở lên, nên chủ động khám sức khỏe định kỳ và tầm soát tim mạch, bao gồm siêu âm tim, điện tâm đồ, đo huyết áp và kiểm tra các chỉ số quan trọng như mỡ máu, đường huyết, nhằm phát hiện sớm nguy cơ và can thiệp kịp thời.

Đối với người trẻ, không nên chủ quan cho rằng nhồi máu cơ tim chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi mà bỏ qua các dấu hiệu bệnh, dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng. Khi có biểu hiện bất thường cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.