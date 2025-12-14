Mang loại hải sản này nấu canh, phụ nữ ăn vào bớt thiếu máu lại “vùi lấp” nếp nhăn, vào mùa đông còn làm ấm nội tạng

Vào mùa đông, nhiệt độ giảm khiến cơ thể mất nhiều nhiệt hơn, dẫn đến cảm giác lạnh. Máu lưu thông tới da và chi tay, chân bị giảm để giữ ấm cho các cơ quan quan trọng, nên tay chân thường lạnh và cơ thể dễ mệt mỏi. Thời tiết lạnh còn làm co mạch máu, tăng nguy cơ huyết áp cao và làm hệ miễn dịch suy giảm tạm thời.

Chính vì thế, việc cơ thể bị lạnh kéo dài có thể gây ra các bệnh phổ biến như cảm cúm, viêm họng, viêm mũi dị ứng… thậm chí viêm phổi ở người già và trẻ nhỏ. Ngoài ra, nhiệt độ thấp còn làm khớp co cứng, đau nhức và tăng nguy cơ tái phát các bệnh xương khớp.

Vậy nên, giữ ấm cơ thể và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý là cách hiệu quả phòng tránh bệnh mùa đông. Theo các chuyên gia, bạn có thể thử mua nghêu về và mang nấu canh bởi chúng không chỉ ngon, mà còn giúp nâng cao sức khỏe rất hiệu quả.

Lợi ích của nghêu

Nghêu là loài nhuyễn thể sống ở vùng cửa biển hay bãi triều. Chúng thường có vỏ hình bầu dục hoặc hơi tròn, thân mềm, chứa nhiều thịt dinh dưỡng. Bên cạnh đó, thịt nghêu giàu protein và khoáng chất như sắt, kẽm, canxi và vitamin B12. Nhìn chung, nghêu là thực phẩm bổ dưỡng, dễ chế biến và phổ biến trong ẩm thực Việt Nam.

Theo đông y, nghêu có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và giải độc cơ thể. Thịt nghêu thường được dùng để hỗ trợ bổ huyết, giảm mệt mỏi, làm dịu các chứng nóng trong người và hỗ trợ chức năng thận. Ngoài ra, nghêu còn được cho là giúp tăng cường sinh lực và bồi bổ cơ thể sau ốm.

Theo các chuyên gia, nghêu là thực phẩm giàu sắt, kẽm và vitamin B12 – những dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể tạo máu. Việc ăn nghêu đều đặn có thể bổ sung lượng máu thiếu hụt, giảm nguy cơ thiếu máu ở phụ nữ, đặc biệt là những người có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn hoặc bị mất máu nhiều.

Đối với phụ nữ mang thai, nghêu cung cấp sắt và kẽm cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của thai nhi, đồng thời giảm nguy cơ thiếu máu cho mẹ. Ngoài ra, các vitamin nhóm B trong nghêu giúp thai nhi phát triển thần kinh và tăng cường miễn dịch. Bên cạnh đó, lợi ích của nghêu còn được biết đến nhiều hơn như sau:

1. Tốt cho não bộ

Nghêu là thực phẩm giàu kẽm, sắt và vitamin B12 – những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì chức năng não bộ. Kẽm hỗ trợ truyền tín hiệu thần kinh, vitamin B12 giúp hình thành myelin bảo vệ dây thần kinh. Trong khi sắt tham gia vận chuyển oxy lên não, giúp tăng cường khả năng tập trung và ghi nhớ.

Thêm vào đó, ăn nghêu đều đặn còn giúp giảm mệt mỏi, cải thiện tinh thần và hỗ trợ hoạt động trí tuệ hàng ngày. Ngoài ra, các axit amin và khoáng chất trong nghêu cũng góp phần bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa, giúp não bộ khỏe mạnh theo thời gian.

2. Tốt cho làn da

Nghêu là nguồn thực phẩm giàu kẽm, sắt và các vitamin nhóm B, những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Kẽm hỗ trợ tái tạo tế bào da, ngăn ngừa mụn và viêm da, trong khi sắt giúp cải thiện lưu thông máu, mang lại làn da hồng hào và đầy sức sống.

Thường xuyên ăn nghêu còn cung cấp protein và các khoáng chất thiết yếu giúp da đàn hồi, giảm lão hóa sớm và tăng khả năng phục hồi sau tổn thương. Ngoài ra, các vitamin trong nghêu hỗ trợ quá trình sản sinh collagen, giúp da mềm mịn, căng bóng và khỏe mạnh từ bên trong.

3. Giúp phòng ngừa bệnh Alzheimer

Như đã đề cập, nghêu là thực phẩm giàu vitamin B12, kẽm và sắt – những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì chức năng thần kinh. Cụ thể, vitamin B12 đặc biệt có vai trò trong việc bảo vệ myelin, lớp màng bao quanh dây thần kinh. Từ đó giúp truyền tín hiệu não bộ hiệu quả và giảm nguy cơ thoái hóa thần kinh.

Thêm vào đó, kẽm và sắt trong nghêu cũng hỗ trợ hoạt động của enzyme chống oxy hóa, ngăn ngừa stress oxy hóa gây bệnh Alzheimer. Vậy nên, việc ăn nghêu đều đặn có thể giúp bảo vệ não, tăng cường trí nhớ và hỗ trợ phòng ngừa các rối loạn suy giảm nhận thức theo tuổi tác.

4. Giúp giảm cholesterol xấu

Ít ai biết rằng, nghêu là thực phẩm giàu protein, ít chất béo bão hòa và giàu axit béo lành mạnh giúp hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong cơ thể. Các khoáng chất như kẽm, selen cùng các axit béo omega-3 trong nghêu giúp cải thiện tỷ lệ cholesterol tốt (HDL) so với cholesterol xấu (LDL).

Nhìn chung, việc ăn nghêu đều đặn có thể giảm nguy cơ tích tụ mảng bám trong động mạch, từ đó hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh. Các chuyên gia khuyên rằng, bạn nên kết hợp nghêu với chế độ ăn khoa học, cũng như tập luyện thường xuyên là cách đơn giản nhưng hiệu quả để duy trì mức cholesterol ổn định.

Lưu ý khi ăn nghêu

Khi ăn nghêu, cần lưu ý chế biến đúng cách để đảm bảo an toàn thực phẩm. Nghêu sống có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng… gây rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm trùng. Vì vậy nên luộc, hấp hoặc nấu chín trước khi ăn. Ngoài ra, người có tiền sử dị ứng hải sản cần cẩn thận, tránh ăn nghêu để phòng nguy cơ dị ứng.

Một lưu ý khác là không nên ăn quá nhiều nghêu cùng lúc, đặc biệt với những người có bệnh gout hoặc sỏi thận. Bởi vì nghêu chứa purin cao, có thể làm tăng acid uric trong cơ thể. Đồng thời, nên kết hợp nghêu với các thực phẩm giàu vitamin C và rau xanh để tăng khả năng hấp thụ khoáng chất.

Khi chọn mua nghêu, nên chọn những con vỏ còn đóng kín, chắc khỏe, không có mùi hôi hay nhớt. Nghêu tươi thường còn sống, khi gõ nhẹ vào vỏ sẽ khép lại, cho thấy còn sống và an toàn. Nên mua tại các cửa hàng uy tín hoặc chợ hải sản đáng tin cậy, tránh nghêu ươn hoặc được bảo quản lâu trong tủ lạnh.

Theo Healthline, EverydayHealth