Bé 2 tuổi đang chơi bỗng ho tím tái, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" trong bụng

Ngày 13/12, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa gắp thành công dị vật là pin cúc áo mắc trong thực quản cho bé trai 2 tuổi.

Khai thác tiền sử bệnh, gia đình cho biết, trẻ đang chơi tại nhà thì bất ngờ nuốt phải đồ chơi rồi ho sặc sụa, tím tái, quấy khóc và khó thở. Nhận thấy dấu hiệu nguy cấp, gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả chụp X-quang cho thấy một dị vật kim loại mắc tại thực quản, nghi là bộ phận chứa pin cúc áo. Ê-kíp bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã nhanh chóng tiến hành nội soi cấp cứu, lấy cụm pin cúc áo ra ngoài thành công.

Pin cúc áo được lấy ra khỏi thực quản bé trai. Ảnh: BVCC.

BSCKI Bế Thị Minh Quỳnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, chia sẻ với Tri Thức & Cuộc sống, pin cúc áo dù còn nằm trong khay đựng vẫn có thể tạo ra dòng điện và phản ứng hóa học sinh kiềm mạnh, gây bỏng niêm mạc thực quản rất nhanh.

Với trẻ nhỏ, niêm mạc thực quản mỏng, nguy cơ tiến triển từ bỏng loét sang thủng thực quản, viêm trung thất, nhiễm trùng nặng, thậm chí tử vong là rất cao nếu xử trí chậm.

Nhờ được đưa đến bệnh viện sớm, bệnh nhi đã tránh được các biến chứng nặng. Sau nội soi, trẻ được theo dõi điều trị, tình trạng ổn định, tỉnh táo, hô hấp tốt và bắt đầu ăn uống nhẹ, dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

Hằng năm, tại các khoa cấp cứu luôn tiếp nhận những ca hóc dị vật đường thở ở trẻ em rất nguy kịch. Vì vậy, bên cạnh việc gia đình luôn chú ý quan sát, theo dõi trẻ nhỏ thì người lớn cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nhận biết, xử trí khi trẻ hóc dị vật đường thở để chấm dứt những tai nạn thương tâm nêu trên.

- Để giảm nguy cơ hóc dị vật, phụ huynh cần chế biến thức ăn an toàn như cắt nhỏ thực phẩm, loại bỏ xương trong cá, thịt gà, tránh cho trẻ ăn hạt cứng, bỏng ngô, kẹo cứng, thạch viên tròn.

- Hướng dẫn trẻ ăn uống đúng cách, không vừa ăn vừa chạy nhảy, nói chuyện, cười đùa, khuyến khích trẻ ngồi yên và tập trung khi ăn.

- Không để trẻ chơi với các vật nhỏ như: đồng xu, pin cúc áo, viên bi, mảnh lego. Đảm bảo đồ chơi phù hợp với độ tuổi và không có bộ phận dễ tháo rời.

- Phụ huynh luôn quan sát trẻ, đặc biệt khi trẻ ăn hoặc chơi; giữ xa tầm tay trẻ các vật nhỏ có thể gây hóc. Cha mẹ, người thân, giáo viên mầm non cần biết cách sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật (vỗ lưng - ép ngực ở trẻ dưới 1 tuổi, thủ thuật Heimlich ở trẻ lớn). Nếu trẻ bị hóc, không cố móc dị vật bằng tay vì có thể đẩy nó vào sâu hơn.

- Cần tiến hành sơ cứu ngay với thủ thuật vỗ lưng ấn ngực ở trẻ nhỏ và thủ thuật Heimlich ở trẻ lớn. Sau đó, đưa bệnh nhi đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.