Hôn mê sâu do xuất huyết não, bệnh nhân 87 tuổi hồi phục sau 20 ngày điều trị

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ vừa điều trị thành công một trường hợp xuất huyết não nặng ở bệnh nhân Đ.V.T. (87 tuổi, trú phường Phú Thọ). Người bệnh được gia đình đưa đến viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, trụy mạch.

Kết quả chụp CT-Scanner cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết diện rộng hai bán cầu não, bao gồm xuất huyết nhu mô não và tràn máu hệ thống não thất - tình trạng có nguy cơ tử vong rất cao.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành đặt ống nội khí quản, duy trì thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và kiểm soát huyết động. Sau khi được thông báo tiên lượng nặng, gia đình mong muốn người bệnh được tiếp tục điều trị tích cực tại bệnh viện.

Tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh nhân được áp dụng phác đồ hồi sức toàn diện gồm thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh, điều trị viêm phổi, chăm sóc dinh dưỡng chuyên biệt và phục hồi chức năng hô hấp.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch, huyết áp ổn định, ngừng sử dụng thuốc vận mạch. Người bệnh được mở canuyn khí quản và tiếp tục thở máy qua canuyn. Đến ngày thứ 20, bệnh nhân đã cai được máy thở, có thể hỏi đáp và các chức năng sống cải thiện rõ rệt.

Theo các bác sĩ, xuất huyết não là bệnh lý cấp cứu thần kinh có tỷ lệ tử vong và để lại di chứng cao. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, buồn nôn, co giật, rối loạn ý thức hoặc hôn mê, người dân cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.