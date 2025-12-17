Năm 2025 khép lại bằng những con số ấn tượng của ngành y tế, nhưng phía sau các báo cáo và thống kê là những câu chuyện rất người, nơi bệnh nhân từ nhiều quốc gia đã chọn Việt Nam làm điểm tựa cuối cùng cho hành trình giành giật sự sống. Ở đó, có những ca bệnh tưởng như không còn hy vọng, có những gia đình đặt cược niềm tin vào một đất nước xa lạ, và có những bác sĩ Việt Nam đã làm việc bằng cả chuyên môn lẫn trái tim.

Thông tim bào thai cho sản phụ người Singapore

Một trong những dấu ấn y khoa đặc biệt nhất năm 2025 là ca can thiệp thông tim bào thai cho thai phụ người Singapore, được thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Thai nhi được chẩn đoán mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, hẹp van động mạch chủ nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến khả năng sống còn ngay từ khi chưa chào đời. Tại Singapore, gia đình từng được tư vấn về nguy cơ rất cao và những lựa chọn đầy đau đớn.

Thông tim bào thai cho sản phụ người Singapore. (Ảnh: BVCC)

Trong thời điểm tưởng như bế tắc, họ tìm đến Việt Nam, nơi các bác sĩ đã làm chủ kỹ thuật can thiệp tim bào thai, một trong những kỹ thuật khó bậc nhất của y học hiện đại, đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối vì mọi sai sót đều có thể trả giá bằng sinh mạng của cả mẹ và con.

Ca can thiệp diễn ra trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Trái tim thai nhi nhỏ bé được tiếp cận ngay trong buồng tử cung. Khi dòng máu được khai thông, nhịp tim dần ổn định, cả ê-kíp gần như lặng đi. Đó không chỉ là khoảnh khắc của thành công chuyên môn, mà là khoảnh khắc của niềm tin được hồi sinh.

Người mẹ bật khóc sau ca can thiệp. Những giọt nước mắt không chỉ vì con mà còn vì sự tận tâm và quyết tâm không bỏ cuộc của các bác sĩ Việt Nam.

Cứu sống bé trai Lào sinh non bị bệnh tim bẩm sinh

Cuối tháng 5/2025, bé Xiong Phomvihan, quốc tịch Lào, được đưa sang Việt Nam trong tình trạng nguy kịch. Chỉ vài ngày sau sinh, trẻ đã tím tái, khó thở, độ bão hòa oxy chỉ còn khoảng 60%, mức đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Cha mẹ bé đều là nhân viên y tế tại Bệnh viện tỉnh Luông Pha Băng. Họ hiểu rõ tình trạng con mình, và cũng hiểu rằng bệnh viện địa phương không thể phẫu thuật do trẻ quá nhẹ cân, nguy cơ tử vong rất cao.

Được giới thiệu, gia đình quyết định đưa bé sang Bệnh viện Tim Hà Nội, nơi đã điều trị thành công nhiều ca tim bẩm sinh phức tạp ở trẻ sơ sinh.

Ngày 28/5, bé nhập viện trong tình trạng được mô tả là "đang ở lằn ranh sinh tử". Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền (Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội), ê-kíp bác sĩ đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật đảo gốc động mạch kết hợp vá thông liên thất, một trong những phẫu thuật tim khó nhất ở trẻ sơ sinh.

Cứu sống bé trai Lào sinh non bị bệnh tim bẩm sinh. (Ảnh: VnExpress)

Ca mổ kéo dài nhiều giờ, là cuộc chạy đua với từng nhịp tim yếu ớt. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ 3 ngày sau phẫu thuật, bé có thể tự thở, độ bão hòa oxy đạt 98%, một con số mà trước đó gia đình không dám nghĩ tới.

"Chúng tôi từng phẫu thuật cho trẻ chỉ nặng 800g. Với tim bẩm sinh, càng can thiệp sớm, cơ hội sống càng cao", bác sĩ Nguyễn Sinh Hiền chia sẻ.

Với cha mẹ bé, Việt Nam không chỉ là nơi cứu sống con họ mà còn là nơi trao lại niềm tin vào y học và tình người.

Rất nhiều bệnh nhân ung thư từ nước ngoài về Việt Nam chữa bệnh

Năm 2025 cũng ghi nhận rõ nét xu hướng bệnh nhân ung thư người nước ngoài lựa chọn Việt Nam để điều trị, trong đó Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Bình Dân là những địa chỉ được tin cậy.

Tại Bệnh viện K, trường hợp ông Thomas L., 78 tuổi, quốc tịch Mỹ, đang sinh sống tại Đà Lạt, được chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn tiến triển, di căn gan và phúc mạc. Sau 2 tháng điều trị theo phác đồ của bệnh viện, các tổn thương gan và phúc mạc giảm rõ rệt; khối u gan từ khoảng 30mm chỉ còn 12mm. Ông cho biết sức khỏe cải thiện rõ, ăn uống tốt hơn và ít mệt mỏi.

"Tôi thực sự yên tâm khi điều trị tại Bệnh viện K. Các bác sĩ rất tận tâm, phác đồ phù hợp và chi phí hợp lý hơn rất nhiều so với Mỹ", ông Thomas chia sẻ.

Rất nhiều bệnh nhân ung thư từ nước ngoài về Việt Nam chữa bệnh. (Ảnh: BVCC)

Cũng trong năm 2025, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận và điều trị thành công cho ông Sol Facun Asuncion, 59 tuổi, quốc tịch Philippines, mắc ung thư tâm vị thực quản, vị trí được coi là khó nhất trong phẫu thuật ung thư dạ dày. Sau khi được giới thiệu từ chính các bác sĩ đầu ngành tại Philippines, bệnh nhân sang Việt Nam điều trị.

Các bác sĩ Chợ Rẫy đã thực hiện phẫu thuật nội soi hoàn toàn, cắt bán phần trên dạ dày kết hợp nạo hạch triệt để, một kỹ thuật mới và rất phức tạp. Sau 12 ngày điều trị, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện, trở về Philippines trong sự xúc động và biết ơn.

Bệnh nhân Việt kiều, quốc tế về Việt Nam thực hiện phẫu thuật bằng robot

Tại Bệnh viện Bình Dân, năm 2025 ghi dấu nhiều ca phẫu thuật robot cho bệnh nhân nước ngoài và Việt kiều. Trường hợp ông N.C., sinh năm 1952, Việt kiều Mỹ, mắc ung thư tuyến tiền liệt đã lựa chọn về Việt Nam để phẫu thuật robot bằng hệ thống Da Vinci.

Thay vì cầm dao mổ, bác sĩ phẫu thuật ngồi vào buồng điều khiển, thao tác chính xác trên hình ảnh 3D sắc nét. Ca mổ diễn ra thuận lợi, thời gian được rút ngắn đáng kể so với phẫu thuật truyền thống.

Theo BSCKII Nguyễn Ngọc Châu (Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân), chi phí phẫu thuật robot tại Việt Nam chỉ bằng một phần nhỏ so với Singapore hay châu Âu, nhưng chất lượng chuyên môn không thua kém, khiến ngày càng nhiều bệnh nhân từ Thụy Sĩ, Pháp, Campuchia… tìm đến.

Những ca bệnh từ nước ngoài được điều trị thành công trong năm 2025 không chỉ cho thấy trình độ chuyên môn ngày càng tiệm cận thế giới, mà còn phản ánh một giá trị rất Việt Nam: Sự tận tâm, nhân ái và sẵn sàng đi đến cùng vì người bệnh.

Ở nơi đó, ranh giới quốc gia dường như mờ đi, chỉ còn lại những trái tim cùng chung một nhịp đập, nhịp đập của sự sống được giữ lại và tình cảm con người ăm ắp khắp nơi...