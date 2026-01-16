Quá khứ từng là chú tiểu nặng gần trăm ký của chàng trai Việt trở thành hiện tượng thời trang tại Trung Quốc

Những ngày đầu năm 2026, mạng xã hội toàn cầu xôn xao hưởng ứng trào lưu mang tên "2016 mới". Tại đây, người dùng đồng loạt chia sẻ lại những bức ảnh cũ của chính mình từ 10 năm trước, đây là khoảng thời gian đủ dài để một con người thay đổi hoàn toàn từ ngoại hình đến tư duy. Giữa làn sóng khoe ảnh quá khứ, sự lột xác sau 1 thập kỷ của Harry Nista - chiến thần thời trang vốn luôn mang đến bất ngờ, còn khiến người ta sốc hơn nữa.

Fashionista Gen Z kiêm hiện tượng TikTok mới đây đã bất ngờ chia sẻ bản thân từng là một chú tiểu theo đuổi con đường tu tập với thân hình nặng hơn 90kg. Hình ảnh ấy gần như đối lập hoàn toàn với phiên bản Harry hiện tại: vóc dáng săn chắc, cơ bụng 6 múi rõ nét cùng phong thái thời trang đầy cuốn hút.

Harry Nista cho biết, quãng thời gian ấy giúp anh rèn luyện sự kỷ luật và nội tâm nhưng cũng là lúc cơ thể tăng cân mất kiểm soát, đỉnh điểm chạm mốc 94kg. Quyết định rẽ hướng, Harry bắt đầu hành trình "lột xác", giảm gần 30kg để sở hữu thân hình đẹp mắt như hiện tại. Sự thay đổi này không chỉ là câu chuyện ngoại hình, mà còn là bước ngoặt đưa cái tên Harry Nista từng bước tiến vào thế giới thời trang, nơi anh tìm thấy tiếng nói cá nhân và con đường sự nghiệp cho riêng mình.

Ở tuổi 26, Harry Nista được xem là một trong những gương mặt sáng tạo thời trang nổi bật của thế hệ Gen Z. Chưa đầy 2 năm nổi lên, chàng trai quê Phú Yên liên tục gây tiếng vang nhờ những video phối đồ mang màu sắc rất riêng: từ ý tưởng, thiết kế, styling đến dàn dựng video ở thời gian đầu đều do một tay anh thực hiện. Với Harry, mỗi bộ trang phục không đơn thuần là mặc đẹp, mà là một "show diễn" dung dị nhưng đầy tính sáng tạo.

Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt thích thú là cách Harry nâng tầm những món đồ bình dân, từ trang phục bình dị của các thành viên trong gia đình đến những vật dụng dân dã trong đời sống, đều được "phù phép" thành chất liệu cho các bộ ảnh mang hơi thở high fashion. Chính sự giao thoa giữa đời thường và thời trang cao cấp ấy đã tạo nên dấu ấn thú vị, không thể trộn lẫn.

Gương mặt góc cạnh, thần thái sang chảnh cùng chiều cao 1,8m giúp anh dễ dàng chinh phục nhiều phong cách khác nhau. Không ít video của Harry Nista đạt hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng trong và ngoài nước.

Hiện tại, tài khoản TikTok cá nhân của nhà sáng tạo này đã chạm mốc 1,1 triệu người theo dõi - một con số ấn tượng cho thấy sức ảnh hưởng của anh trong cộng đồng yêu thời trang. Sức lan toả của Harry Nista còn nhanh chóng được khán giả Trung Quốc chú ý. Nhận thấy tiềm năng tại thị trường tỷ dân, tài khoản Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) của Harry được lập vào đầu năm 2025, dẫn lối cho loạt thành tích đến nhanh ngoài mong đợi. Chỉ trong vòng 5 ngày, Harry đã có hơn 400.000 người theo dõi đầu tiên, trở thành một hiện tượng mới trên nền tảng nước bạn. Tháng 5/2025, Harry Nista tự hào thông báo cột mốc đáng nhớ với chiếp cúp Top 1 Douyin của tháng - thành tích hiếm có đối với một nhà sáng tạo nội dung người Việt.

Khép lại năm 2025, anh tiếp tục ghi dấu ấn khi được xướng tên trong Top Fashion Douyin Of The Year, thuộc chuỗi Douyin Fashion Year-End/ Douyin Fashion Awards. Harry Nista cũng là đại diện Việt Nam duy nhất vinh dự có tên trong danh sách này, đánh bại hàng nghìn creator thời trang Trung Quốc để giành được vị trí đáng mơ ước.

Những bước đi vững chắc tại Trung Quốc đã giúp Harry Nista dần vượt ra khỏi khuôn khổ của một nhà sáng tạo nội dung thời trang, mở ra cho anh nhiều cơ hội xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn như China Fashion Week, Shanghai Fashion Week với vai trò khách mời lẫn người mẫu trình diễn. Hình ảnh của Harry cũng từng xuất hiện trong một bài viết của ELLE China - dấu mốc cho thấy chàng trai trẻ đang được nhìn nhận nghiêm túc trong ngành công nghiệp thời trang.

Tháng 9/2025, Harry lần đầu đặt chân đến châu Âu tham dự Milan Fashion Week. Anh thẳng thắn chia sẻ cảm giác bỡ ngỡ, cô đơn nơi xứ người, thậm chí có lúc bật khóc. Nhưng chính khoảnh khắc yếu lòng ấy lại trở thành một viên gạch quan trọng, giúp hành trình thời trang của chàng trai đến từ Phú Yên thêm vững chắc khi mới ở tuổi 25.

Dù hoạt động sáng tạo dưới bầu trời nào, Harry Nista vẫn luôn xem gia đình và quê hương là nguồn cảm hứng sáng tạo cốt lõi. Những giá trị văn hóa Việt được anh khéo léo đưa vào thời trang theo cách hiện đại, tinh tế, góp phần lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam trẻ trung, sáng tạo và đầy bản sắc trên bản đồ thời trang quốc tế.

Câu chuyện của Harry không chỉ là thời trang, mà còn là nguồn cảm hứng cho những người trẻ Việt Nam dám tin, dám làm và dám bước ra thế giới để viết tiếp câu chuyện của chính mình.

Với tinh thần "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" Harry Nista chính là một trong những đề cử tiêu biểu của WeChoice Awards năm nay. Những nhân vật trẻ được đề cử đại diện cho khát vọng vươn mình, cho niềm tin và tinh thần cống hiến của người Việt trong thời đại mới. Trong đó, hạng mục Young Face thuộc nhóm Đời sống Giới trẻ ghi nhận những gương mặt trẻ dẫn đầu xu hướng, tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Hành trình từ một chú tiểu nặng gần trăm ký đến hiện tượng thời trang trên TikTok Trung Quốc, từ những video tự quay giữa cánh đồng làng quê đến runway quốc tế, là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm theo đuổi đam mê và dám mở lối đi riêng với cá tính không trộn lẫn.