Từ cặp đôi BigDaddy - Emily đến mỹ nhân Gen Z Hương Liên: bật mí loạt outfits diện Tết "chuẩn bài"

Emily & BigDaddy – Đẳng cấp "couple goals"

Nữ ca sĩ Emily cho thấy khả năng cân trọn mọi phong cách, ở outfit đầu tiên, cô nàng chiếm trọn spotlight với thiết kế váy xếp ly sắc cam Tangerine Tango - gam màu rực rỡ mang năng lượng tích cực, đồng điệu với không khí Tết. Đi kèm là chiếc túi K/Autograph tạo điểm nhấn sang trọng.

Chuyển sang mood tiệc tối, Emily lại ghi điểm với bản phối áo sơ mi họa tiết cùng quần sequin lấp lánh "bling bling" và túi Ikon/K. Tổng thể toát lên đúng tinh thần Parisian chic nhưng thêm chút lộng lẫy, lấp lánh.

Trong khi đó, nam rapper BigDaddy ghi điểm với hình ảnh quý ông hiện đại khi lựa chọn các thiết kế thuộc dòng Karl Essentials. Áo polo tối giản hay set denim monogram tông xanh hải quân được phối khéo léo, vừa đủ lịch lãm, vừa giữ trọn nét cá tính đặc trưng. Đặc biệt, loạt túi du lịch cao cấp mà anh chàng đã chọn chính là item "chân ái" cho những chuyến đi gia đình hay lịch trình di chuyển liên tục.

Hương Liên – Làn gió Gen Z khuấy động phong cách Parisian chic

Vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào của nàng dâu hào môn Hương Liên mang đến một màu sắc hoàn toàn khác khi bước vào không gian Karl Lagerfeld. Theo đuổi phong cách "Everyday Cool", cô nàng chọn những bản phối năng động, mix-match túi K/Signature da cao cấp hay dòng Ikon/K biểu tượng của hãng, những phụ kiện mang hình ảnh cô mèo Choupette cũng là sự giao thoa thú vị giữa chi tiết biểu tượng của nhà mốt Pháp và nét trẻ trung, tự do của mỹ nhân Gen Z.

Bộ sưu tập Resort 2026 của nhà Karl Lagerfeld không chỉ xoay quanh chuyện mặc đẹp, mà còn gợi ra một tinh thần sống thanh lịch, sang trọng. Dù xuất hiện qua hình ảnh cặp đôi hay những cá tính riêng biệt, phong cách Parisian chic kinh điển vẫn hiện diện theo cách rất gần gũi với nhịp sống đương đại và cảm hứng thời trang trong mùa Tết năm nay.

