Gen MZ lên “style” đón Tết: Thời thượng với bộ sưu tập cảm hứng từ Monet Garden

Tết với thế hệ Gen MZ không còn là cuộc chạy đua "phải diện đồ mới từ đầu đến chân" mà trở thành khoảnh khắc "F5" bản thân, đón một năm "new year, new me" nhưng vẫn giữ đúng cá tính riêng biệt. Một lớp makeup tươi tắn hơn mọi ngày, chiếc váy yêu thích từ lâu cuối cùng cũng có dịp ra mắt, hay lựa chọn một thiết kế thời thượng từ bộ sưu tập Bloomie của STYLE by PNJ như "final-touch" để tạo nên diện mạo ngày xuân rạng rỡ.

Bloomie - Vườn hoa nghệ thuật nở rộ ngày đầu năm

Lấy cảm hứng từ bức tranh kinh điển Monet Garden – nơi sắc hoa, ánh sáng và cảm xúc giao thoa đầy thi vị, bộ sưu tập Bloomie mở ra không gian ngập tràn tinh thần mùa xuân. Khu vườn nghệ thuật ấy trở thành nền tảng cho toàn bộ ngôn ngữ thiết kế: nhẹ nhàng, mềm mại nhưng luôn chuyển động, như những nụ hoa đang khẽ bung nở trong ánh nắng sớm mai.

BST Bloomie được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thơ mộng của bức tranh Monet Garden. Ảnh: STYLE by PNJ.

"Bloomie" – cái tên đã nói lên tất cả. Xuất phát từ "bloom" (nở hoa), nó biểu trưng cho sự bừng sáng và khởi đầu tươi mới. Hậu tố "-ie" mang đến cảm giác trẻ trung, ngọt ngào, gần gũi – đúng "vibe" của Gen MZ. Đây chính là "khu vườn mùa xuân thu nhỏ" trong thế giới STYLE by PNJ, nơi mỗi thiết kế đều gửi gắm thông điệp về sự khởi đầu và may mắn.

Tinh thần "nở rộ" ấy cũng được thể hiện rõ nét trong ngôn ngữ thiết kế của bộ sưu tập. Lựa chọn hoa và bươm bướm làm hình tượng chủ đạo, Bloomie gửi gắm ý nghĩa biểu trưng cho sự chuyển mình, vận may và những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Các đường nét mềm mại, uyển chuyển mô phỏng khoảnh khắc nụ hoa vừa hé, cánh bướm tung bay, kết hợp cùng những viên đá rực rỡ sắc màu, tạo nên tổng thể thanh thoát nhưng vẫn có chiều sâu thị giác. Bên cạnh đó, các thiết kế được điểm xuyết men màu hồng, mang đến cảm giác lấp lánh, trẻ trung và đầy sức sống.

Các thiết kế của Bloomie tựa khu vườn đầy hoa, nơi gieo mầm may mắn và nở rộ thịnh vượng. Ảnh: STYLE by PNJ.

Vượt lên trên vai trò của một món phụ kiện thời trang, Bloomie trở thành tuyên ngôn phong cách dành cho những cô gái Gen MZ yêu sự tinh tế, lãng mạn và lựa chọn đón Tết theo tinh thần thời thượng và luôn sẵn sàng đón nhận những khởi đầu tích cực trong năm mới.

Cùng Bloomie "mở khoá" loạt outfit xinh yêu mùa Tết 2026

Với kiểu dáng và màu sắc đậm tính nữ, Bloomie dễ dàng mix & match với các trang phục năm mới, bắt trọn tinh thần "lên style đón Tết". Với những buổi dạo phố, bạn có thể kết hợp lắc tay Bloomie với áo cardigan màu pastel, quần jean cùng túi xách nhỏ như một cách "rắc đường" ngọt ngào cho nét năng động. Hoặc trong các buổi tiệc tân niên, bạn hãy cân nhắc dây chuyền hoa lấp lánh với váy tiểu thư tối màu hoặc đầm off-shoulder, tạo vẻ quyến rũ mà vẫn tinh tế cho những ngày đầu năm đầy niềm vui.

Với gam màu ngọt ngào, Bloomie dễ dàng phối cùng nhiều phong cách khác nhau. Ảnh: STYLE by PNJ.

Đặc biệt, Tết đến không thể thiếu cách phối trang sức với áo dài truyền thống. Hãy tưởng tượng diện áo dài pastel như hồng hay xanh lơ, layer với khuyên tai men hồng hoặc vòng cổ đa tầng có đính charm nhỏ đung đưa duyên dáng, điểm tô cho trang phục thành một nét "trendy" mà vẫn giữ hồn Việt. Còn nếu có gu áo dài trắng hoặc đỏ, các cô gái cứ tự tin đeo nhẫn hay lắc xinh yêu để mọi thứ đến tay trong năm nay đều hoan hỷ và may mắn.

Bloomie đưa hình ảnh hoa xuân nở rộ và cánh bướm mềm mại vào từng thiết kế, nhẹ nhàng lan tỏa thông điệp may mắn cho những ngày Tết Bính Ngọ. Ảnh: STYLE by PNJ.

Tết này, Bloomie từ STYLE by PNJ không chỉ mang đến vẻ đẹp ngọt ngào, nhẹ nhàng cho phái nữ mà còn gieo mầm hạnh phúc cho một năm mới sắp đến. Mỗi thiết kế như một điểm chạm tinh tế, nơi phong cách, cảm xúc và tinh thần Tết thời thượng cùng hội tụ, để diện mạo đầu năm trở nên trọn vẹn hơn theo cách rất riêng.

