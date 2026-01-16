Nữ diễn viên gần 40 tuổi vẫn đóng phim ngôn tình rất "ngọt", style ngoài đời mới là trẻ trung xuất sắc

Lee Joo Bin hiện đang là nữ chính của bộ phim ngôn tình Spring Fever, đóng cặp cùng Ahn Bo Hyun. Ngay từ những tập đầu lên sóng, bộ đôi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình đẹp đôi, cùng "phản ứng hóa học" tự nhiên. Không chỉ mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào, Lee Joo Bin và bạn diễn còn khiến khán giả bật cười bởi những tình huống hài hước, tạo cảm giác dễ chịu khi theo dõi.

Sinh năm 1989, Lee Joo Bin năm nay đã bước sang tuổi 37 nhưng vẫn đảm nhận vai nữ chính phim ngôn tình một cách đầy thuyết phục. Chính vì vậy, cô thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả về diện mạo "hack tuổi".

Ngoài đời, phong cách thời trang của Lee Joo Bin cũng là yếu tố quan trọng giúp cô duy trì hình ảnh trẻ trung. Nữ diễn viên không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ mà ưu tiên các item cơ bản, dễ phối, mang màu sắc tươi sáng và phom dáng gọn gàng. Trong số đó, 4 item sau đây được xem là "trợ thủ đắc lực" giúp cô hack tuổi hiệu quả.

Áo khoác màu nâu sáng

Khác với những gam nâu trầm dễ khiến tổng thể trở nên đứng tuổi, Lee Joo Bin thường ưu ái áo khoác màu nâu sáng hoặc nâu be. Gam màu này mang lại cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ trẻ trung khi kết hợp đúng cách. Cô thường chọn áo khoác có thiết kế tối giản như blazer dáng suông, jacket ngắn hoặc áo khoác dạ, kết hợp cùng áo màu trung tính bên trong.

Áo khoác nâu sáng giúp Lee Joo Bin trông thời thượng mà không quá "dừ", đồng thời dễ phối với nhiều trang phục khác nhau. Khi đi cùng quần jeans hoặc chân váy ngắn, tổng thể outfit càng trở nên năng động, nhưng vẫn không hề "lệch pha" với độ tuổi.

Áo len cộc tay

Áo len cộc tay là item thường xuyên xuất hiện trong phong cách đời thường của Lee Joo Bin. Kiểu áo này mang đến cảm giác mềm mại, nữ tính nhưng vẫn trẻ trung hơn so với áo len dài tay truyền thống. Nữ diễn viên thường chọn áo len cộc tay có phom dáng vừa vặn, chất liệu mỏng nhẹ, giúp tôn lên vóc dáng mà không tạo cảm giác nặng nề.

Màu sắc áo len cộc tay của Lee Joo Bin cũng khá đa dạng, từ các gam trung tính như trắng, be, xám cho đến những tông màu pastel nhẹ nhàng. Khi kết hợp cùng quần cạp cao hoặc chân váy mini, áo len cộc tay giúp cô trông gọn gàng, thanh thoát và trẻ trung hơn tuổi thật.

Áo trắng

Áo trắng là item phải có trong tủ đồ của nhiều sao nữ Hàn Quốc và Lee Joo Bin cũng không ngoại lệ. Từ áo len trắng cho đến áo gile, nữ diễn viên đều khéo léo biến item quen thuộc này trở nên cuốn hút nhờ cách phối đồ tinh tế.

Áo trắng mang lại cảm giác sáng sủa, tươi mới và đặc biệt có khả năng hack tuổi hiệu quả. Lee Joo Bin thường phối áo trắng cùng quần jeans xanh, quần âu sáng màu hoặc chân váy ngắn, tạo nên tổng thể vừa đơn giản vừa trẻ trung. Chỉ cần thêm một vài phụ kiện nhỏ như túi xách, giày sneaker hoặc giày bệt, outfit đã đủ hoàn thiện mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Quần short

Quần short là item giúp Lee Joo Bin khoe khéo đôi chân thon gọn và tạo cảm giác năng động, khỏe khoắn.

Cô thường kết hợp quần short với áo len cộc tay, áo cardigan mỏng nhẹ, tạo nên phong cách trẻ trung nhưng vẫn nữ tính, ngọt ngào. Quần short còn giúp tổng thể trang phục trở nên linh hoạt, phù hợp cho cả những buổi dạo phố, cà phê hay lịch trình đời thường. Chính sự tự tin và cách chọn item thông minh đã giúp Lee Joo Bin luôn giữ được hình ảnh tươi trẻ, rạng rỡ bất chấp tuổi tác.

Ảnh: Instagram @hellobeen