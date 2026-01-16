Điểm “chí mạng” khi diện áo dài Tết mà nhiều người không để ý: Đẹp, sang, tinh tế hay không là ở chi tiết này

Mỗi mùa Tết đến, áo dài lại trở thành "tâm điểm" trong mọi concept chụp ảnh, dạo phố hay du xuân. Đặc biệt Tết 2026, các mẫu áo dài ren đen, áo dài gấm gam màu đậm đang lên ngôi, được chị em yêu thích bởi vẻ sang trọng, trưởng thành và đâm chất "phú bà".

Thế nhưng, có một chi tiết nhỏ, nhưng lại quyết định 90% độ tinh tế của tổng thể. Đó chính là quần lụa đi kèm áo dài.

Chiếc quần lụa màu phớt hồng khiến MXH dậy sóng chỉ vì gam màu "mặc mà như không".

Rất nhiều người khi chọn áo dài đã đầu tư kỹ lưỡng từ chất liệu, màu sắc, phom dáng, nhưng lại không mấy để ý đến quần lụa. Lướt MXH thời gian gần đây, không khó để bắt gặp những bộ áo dài rất đẹp, nhưng bị "gây lú nặng" chỉ vì quần lụa màu nude, màu be, màu phớt hồng hoặc tông quá tiệp màu da.

Chiếc quần lụa màu phớt hồng rất dễ gây hiểu lầm.

Vấn đề nằm ở chỗ: - Chiếc quần có gam màu rất dễ gây hiểu lầm, nhất là khi ánh sáng mạnh hoặc chụp ngoài trời. - Tổng thể tạo cảm giác "lú", kém duyên dù áo dài phía trên rất chỉn chu.

Nhân vật chính trong bức hình cũng đã lên tiếng, màu quần lụa là màu phớt hồng rất nhẹ nên khi lên ảnh sẽ có cảm giác tiệp với màu da. Và đây cũng là bộ áo dài thuê tại shop cho thuê đồ nên shop chuẩn bị đầy đủ cả set là như vậy, chứ không có chuyện mặc áo dài không có quần.

Khi mẫu áo dài ren trở thành hot trend và phủ sóng mạnh mẽ trên khắp các nền tảng MXH những ngày qua, thì ra đường đúng là "1 m vuông là cả chục phú bà", từ các local brand, đến các shop đồ cho thuê áo dài, đâu đâu cũng thấy bắt trend mẫu áo dài đặc biệt này.

Cùng một kiểu áo dài ren đen hoặc áo dài gấm màu trầm, nhưng chỉ cần đổi sang quần lụa màu đen, quần có họa tiết gấm chìm, hoặc đơn giản là một tông màu khác hẳn màu da, hiệu ứng sẽ khác hoàn toàn:

- Tổng thể rõ ràng, thanh lịch

- Dáng người gọn gàng hơn

- Outfit nhìn sang chảnh và chỉn chu hơn hẳn

Đây cũng là điều mà các chị em khi muốn thuê áo dài chụp ảnh Tết cần lưu ý một chút. Vốn dĩ ren đã là chất liệu mỏng manh và xuyên thấu nên những lớp lót hay chất vải và màu sắc hết hợp cùng ren cần rõ ràng, sắc nét, chứ đừng chọn những gam màu nhạt, gần giống màu da, như vậy sẽ rất dễ "gây lú".

Áo dài vốn là trang phục tôn vẻ đẹp kín đáo, nền nã. Chính vì vậy, quần lụa không chỉ là món đồ đi kèm, mà là mảnh ghép hoàn thiện thần thái của cả bộ áo dài. Đừng để một chi tiết nhỏ khiến tổng thể trở nên kém tinh tế, nhất là trong những dịp quan trọng như Tết, và ai cũng muốn mình xuất hiện với phiên bản chỉn chu và đẹp nhất.