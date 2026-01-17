Phương Nhi đã làm gì mà ai cũng khen?

Cận kề ngày lên xe hoa, Á hậu sinh năm 2002 càng nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng. Lời khen cho vẻ đẹp toàn diện đi kèm hai từ "xứng đáng" chưa bao giờ được nhắc đến bên cạnh Phương Nhi nhiều như thế.

Sở hữu vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào, làn da trắng sáng và vòng eo được chính chủ chia sẻ chỉ chạm mức 55cm, Phương Nhi đã chứng minh rằng để trở thành nàng dâu nhà tỷ phú không chỉ cần nhan sắc mà còn phải có sự chăm chút, đầu tư bản thân nghiêm túc.

Ảnh FBNV

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về biểu tượng nhan sắc yêu thích, Phương Nhi không ngần ngại viết tên Yoona - visual huyền thoại của SNSD. Cả 2 có điểm chung là đều hướng đến vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo, không quá sắc sảo hay quyến rũ mà là sự hài hòa, dễ gần và bền vững theo thời gian. Cô dâu tương lai khi ấy cũng tự tay viết xuống, chia sẻ những bí kíp làm đẹp nằm lòng của mình, từ chăm sóc da, giữ dáng cho đến phong cách sống khỏe mạnh:

Ảnh Đẹp.

Pilates: Món thể dục giữ dáng

Để sở hữu vòng eo 55cm và thân hình săn chắc, Phương Nhi lựa chọn Pilates làm môn thể dục chính. Đây là bộ môn được nhiều người đẹp và ngôi sao thế giới ưa chuộng nhờ khả năng tạo dáng toàn diện mà không làm cơ bắp phát triển quá mức.

Pilates tập trung vào việc rèn luyện cơ core, giúp thắt chặt vòng eo, cải thiện tư thế và tạo ra những đường cong cơ thể mềm mại, thon gọn. Khác với gym hay cardio, Pilates mang lại vóc dáng thon dài, thanh thoát - chính xác là kiểu dáng người mà Phương Nhi đang sở hữu. Bên cạnh lợi ích về hình thể, Pilates còn giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp sâu, cải thiện sự linh hoạt và giảm căng thẳng. Với tần suất tập luyện đều đặn, không khó hiểu khi Á hậu Gen Z có thể duy trì vóc dáng hoàn hảo.

Ảnh FBNV, Sen Vàng.

Tẩy tế bào chết thường xuyên - Bí quyết làn da mịn màng

Khi được hỏi về bí quyết chăm sóc da cơ thể đơn giản, Phương Nhi chia sẻ: "Tẩy tế bào chết thường xuyên". Đây là một bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da mà nhiều người thường bỏ qua.

Việc tẩy tế bào chết định kỳ giúp loại bỏ lớp da chết tích tụ, làm sạch sâu lỗ chân lông, giúp da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn và trở nên mịn màng, sáng khỏe hơn. Với làn da trắng sáng đều màu, rõ ràng Phương Nhi đã kiên trì thực hiện bước này một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng "thường xuyên" không có nghĩa là hàng ngày, da cần thời gian để tái tạo tự nhiên. Với da bình thường, tần suất lý tưởng là 2-3 lần/tuần, còn da nhạy cảm nên giảm xuống 1-2 lần/tuần. Bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả này hoàn toàn có thể áp dụng cho mọi người, không cần tốn kém hay phức tạp.

Ảnh FBNV, VBFF.

Combo yêu thích mùa hè: áo croptop + quần short

Phong cách thời trang yêu thích của Phương Nhi trong mùa hè là combo "áo croptop + quần short" - một sự lựa chọn trẻ trung, năng động và hoàn hảo để khoe vóc dáng săn chắc.

Với vòng eo 55cm và làn da trắng mịn, Phương Nhi hoàn toàn tự tin khi diện những bộ cánh khoe eo, tôn dáng như vậy. Áo croptop giúp tôn lên vòng eo thon gọn, trong khi quần short tạo cảm giác thoải mái và năng động cho những ngày hè nóng bức. Đây cũng là phong cách được nhiều cô gái trẻ yêu thích vì sự đơn giản mà không bao giờ lỗi mốt. Tuy nhiên, để mặc đẹp những bộ cánh này, cần có một thân hình săn chắc, không mỡ thừa điều mà Phương Nhi đã đạt được nhờ tập luyện Pilates đều đặn.