Vị bác sĩ này đồng thời chỉ ra 5 nhóm thực phẩm phổ biến nhưng có thể âm thầm làm thận suy nhanh hơn, kèm theo nguyên tắc ăn uống “vừa đủ - nhạt nhẹ” giúp làm chậm tiến trình suy thận, giảm nguy cơ phải phụ thuộc vào máy lọc máu trong tương lai.

Thông tin được bác sĩ Jedsada Boonyawongvirote, Phó giám đốc phụ trách y tế ban đầu của Bệnh viện Maharaj Nakhon Ratchasima (Thái Lan), chia sẻ trên trang cá nhân. Theo ông, không ít người biết rõ chức năng thận của mình đã suy giảm, nhưng vẫn duy trì lối sống và chế độ ăn như người khỏe mạnh, mà không nhận ra rằng chính những món ăn quen thuộc mỗi ngày đang đẩy thận vào tình trạng quá tải.

Thận là cơ quan có khả năng tự phục hồi rất hạn chế. Khi phải lọc chất thải nặng nề liên tục mà không được “nghỉ ngơi”, các chỉ số chức năng thận sẽ giảm dần theo thời gian. Vì vậy, với người đã có dấu hiệu suy thận, việc điều chỉnh chế độ ăn và sinh hoạt là yếu tố then chốt.

Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm được bác sĩ cảnh báo cần đặc biệt thận trọng.

1. Thực phẩm mặn và giàu natri

Các món ăn đậm vị như nước mắm, xì dầu, nước chấm, thực phẩm chế biến sẵn, xúc xích, giăm bông, mì ăn liền đều khiến thận phải làm việc vất vả hơn. Lượng natri cao không chỉ làm tăng huyết áp mà còn âm thầm phá hủy các mao mạch trong thận.

Với người suy thận, mục tiêu không phải là “ăn bớt mặn”, mà là giảm natri xuống mức thấp nhất có thể.

2. Ăn quá nhiều protein

Tiêu thụ protein vượt nhu cầu, đặc biệt là thịt đỏ, nội tạng hoặc các loại whey protein, sẽ làm tăng lượng chất thải chứa nitơ trong máu, buộc thận phải lọc nhiều hơn.

Người suy thận cần ăn protein theo mức phù hợp với giai đoạn bệnh, không nên áp dụng chế độ ăn giàu đạm như người tập thể hình.

3. Thực phẩm giàu phospho nhưng khó nhận biết

Nội tạng, sữa bò, phô mai, thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống màu cola và nhiều loại bột nêm chứa lượng phospho cao. Khi tích tụ trong máu, phospho có thể gây loãng xương, ngứa da, mệt mỏi.

Đây là nhóm chất mà người suy thận thường hấp thu quá mức mà không hề hay biết.

4. Trái cây giàu kali

Chuối, sầu riêng, xoài chín, bơ và nước dừa đều chứa nhiều kali. Nếu ăn không đúng thời điểm hoặc quá nhiều, kali có thể gây rối loạn nhịp tim.

Với người suy thận giai đoạn trung bình đến nặng, cần kiểm soát khẩu phần và tránh ăn nhiều loại trái cây giàu kali trong cùng một bữa.

5. Thảo dược và thực phẩm bổ sung không cần thiết

Một số loại thảo dược và thực phẩm chức năng chứa các chất khiến thận phải tăng cường lọc. Khi thận đã suy, việc sử dụng tùy tiện có thể làm tình trạng viêm và tổn thương nặng thêm. Bác sĩ khuyến cáo luôn hỏi ý kiến chuyên môn trước khi dùng.

Bên cạnh những thực phẩm cần hạn chế, bác sĩ cũng gợi ý nhóm thực phẩm thân thiện với thận, bao gồm:

- Protein chất lượng tốt với lượng vừa phải như lòng trắng trứng, cá thịt trắng, ức gà luộc;

Rau ít kali như bắp cải, dưa leo, bí và cà rốt đã luộc rồi bỏ nước;

- Tinh bột dễ tiêu như cơm trắng, bánh mì trắng nấu nhạt; chất béo lành mạnh như dầu ô liu, dầu cám gạo;

- Uống nước đúng theo khuyến cáo của bác sĩ, không quá nhiều cũng không quá ít.

Theo bác sĩ Jed, nguyên tắc cốt lõi để bảo vệ thận là “ăn vừa đủ, ăn nhạt nhẹ, ăn đều đặn”. Cách ăn này giúp thận được nghỉ ngơi. Dù chức năng thận đã suy khó có thể trở lại như ban đầu, nhưng nếu điều chỉnh từ sớm, quá trình suy giảm có thể diễn ra chậm hơn, giúp người bệnh duy trì chất lượng sống lâu dài hơn mà chưa cần đến lọc máu.

Nguồn và ảnh: dailynews.co.th